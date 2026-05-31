Desgarrador testimonio del abuelo de Agostina Vega

La conmoción por el crimen de Agostina Vega continúa creciendo en Córdoba mientras la investigación judicial avanza sobre las últimas horas de la adolescente. En medio del dolor que atraviesa la familia, Miguel Heredia, abuelo de la joven, brindó declaraciones cargadas de angustia y reclamó que todos los responsables del hecho enfrenten a la Justicia.

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El hombre habló frente a su vivienda luego de mantener contactos con los investigadores y explicó que una de las situaciones más difíciles que enfrenta la familia tiene relación con el estado de salud de la madre de Agostina, quien permanece internada en terapia intensiva y todavía desconoce la muerte de su hija.

“Nos está esperando el cuerpo médico para poder darle esta terrible noticia que no sabemos cómo se la vamos a poder decir ”, expresó Miguel al referirse al delicado momento que atraviesan los familiares más cercanos de la adolescente.

Embed - TESTIMONIO DESGARRADOR

La preocupación por la salud de la madre

La situación médica de Melisa Heredia genera una fuerte preocupación dentro del entorno familiar. Según explicó el abogado Carlos Nayi, la mujer permanece internada por un cuadro complejo de salud que obligó a los profesionales a postergar cualquier comunicación relacionada con el fallecimiento de Agostina.

De acuerdo con la información difundida por la defensa de la familia, la paciente presenta un cuadro de deshidratación severa, hipertensión y otras complicaciones orgánicas que requieren seguimiento permanente por parte de los médicos.

Mientras tanto, los especialistas evalúan el momento adecuado para transmitirle la noticia sin poner en riesgo su estado general. La familia permanece a la espera de una definición del equipo médico para afrontar una de las situaciones más dolorosas desde que comenzó el caso.

El descargo de Miguel Heredia

Durante sus declaraciones, Miguel también salió al cruce de rumores que comenzaron a circular en redes sociales y algunos sectores vinculados al caso. El abuelo de la adolescente rechazó las versiones que apuntaban contra su hija y aclaró que no existe ninguna imputación en su contra.

“Se hablaron cosas de mi hija que no tienen nada que ver. Ella no está imputada ni investigada”, sostuvo el hombre ante los medios de comunicación, visiblemente afectado por la situación que enfrenta la familia.

Sus palabras llegaron en un contexto de fuerte exposición pública, donde cada avance de la investigación genera repercusiones y comentarios que impactan de manera directa sobre los allegados de la víctima.

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El reclamo para que avance la investigación

Además de referirse al estado de salud de la madre de Agostina, Miguel volvió a exigir que la causa avance hasta esclarecer cada detalle del crimen. El hombre manifestó que no cree que una sola persona haya intervenido en el hecho y pidió que se profundicen todas las líneas investigativas.

“No voy a parar hasta que esté el último responsable preso. Estoy convencido de que hay más gente implicada”, afirmó durante el contacto con la prensa.

Esa postura coincide con los planteos que también realizó el abogado de la familia, quien sostuvo públicamente que existen interrogantes sobre la mecánica del crimen y que la investigación todavía debe determinar si participaron otras personas además del único detenido hasta el momento.

Una causa que mantiene en vilo a Córdoba

El caso generó una fuerte repercusión social desde la desaparición de Agostina y movilizó a vecinos, familiares y organizaciones que acompañaron los pedidos de búsqueda durante varios días. Las marchas y concentraciones se multiplicaron en distintos puntos de Córdoba mientras avanzaban los rastrillajes y las tareas de investigación.

Tras la confirmación del hallazgo del cuerpo, el reclamo se trasladó hacia el esclarecimiento total del crimen y la identificación de todas las personas que pudieron haber participado del hecho.

En ese escenario, la familia continúa atravesando horas marcadas por el dolor, la incertidumbre y la espera de respuestas judiciales mientras la investigación sigue su curso.