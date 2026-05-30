El otoño en Jujuy volvió a mostrar una de sus facetas más espectaculares. Las temperaturas bajo cero y las intensas heladas registradas durante los últimos días dejaron una impresionante nevada en distintos sectores del interior de la Quebrada de Humahuaca, generando paisajes que parecen sacados de una postal.
Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. (33)
Impresionante nevada en el corazón de la Quebrada
Las imágenes fueron captadas por agentes sanitarios que recorrieron los valles de Tilcara y compartieron fotografías de cerros, caminos y pastizales cubiertos por un manto blanco que contrastó con el característico cielo azul profundo de la región.
Un recorrido entre nieve, montañas y paisajes únicos
Las postales corresponden al recorrido de altura que comienza en la denominada "Puerta" de la localidad de Huacalera y atraviesa sectores de Loma Larga, Molulo y El Durazno.
Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. (31)
Impresionante nevada en el corazón de la Quebrada
En estos parajes de montaña, el avance del frío andino transformó por completo el paisaje habitual, dejando escenarios de gran belleza natural que sorprenden tanto a pobladores como a turistas.
El fenómeno se produjo en medio de una marcada baja de temperaturas que anticipa la llegada del invierno en la región.
Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. (35)
Impresionante nevada en el corazón de la Quebrada
El otoño muestra su cara más fría en Jujuy
Durante mayo, las heladas se hicieron frecuentes en gran parte de la provincia y especialmente en las zonas de mayor altitud de la Quebrada de Humahuaca.
Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. (34)
Impresionante nevada en el corazón de la Quebrada
El aire seco, el descenso térmico y los cielos despejados favorecieron la formación de nieve en sectores elevados, regalando imágenes poco habituales para esta época del año.
Mientras el invierno se acerca, los paisajes nevados vuelven a convertirse en uno de los principales atractivos naturales del norte jujeño, donde la combinación de montañas, silencio y frío extremo ofrece escenas únicas que cautivan a quienes recorren la región.
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