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30 de mayo de 2026 - 12:39
Jujuy.

Impresionante nevada en el corazón de la Quebrada

Las bajas temperaturas volvieron a Jujuy y regalaron imágenes sorprendentes en la Quebrada de Humahuaca. Agentes sanitarios compartieron impactantes postales.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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Las imágenes fueron captadas por agentes sanitarios que recorrieron los valles de Tilcara y compartieron fotografías de cerros, caminos y pastizales cubiertos por un manto blanco que contrastó con el característico cielo azul profundo de la región.

Un recorrido entre nieve, montañas y paisajes únicos

Las postales corresponden al recorrido de altura que comienza en la denominada "Puerta" de la localidad de Huacalera y atraviesa sectores de Loma Larga, Molulo y El Durazno.

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En estos parajes de montaña, el avance del frío andino transformó por completo el paisaje habitual, dejando escenarios de gran belleza natural que sorprenden tanto a pobladores como a turistas.

El fenómeno se produjo en medio de una marcada baja de temperaturas que anticipa la llegada del invierno en la región.

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El aire seco, el descenso térmico y los cielos despejados favorecieron la formación de nieve en sectores elevados, regalando imágenes poco habituales para esta época del año.

Mientras el invierno se acerca, los paisajes nevados vuelven a convertirse en uno de los principales atractivos naturales del norte jujeño, donde la combinación de montañas, silencio y frío extremo ofrece escenas únicas que cautivan a quienes recorren la región.

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