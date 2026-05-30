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30 de mayo de 2026 - 12:15
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El Mercado de Concentración y Abasto de Jujuy cierra el 30 y 31 de mayo por limpieza

El predio del Mercado, ubicado en avenida Almirante Brown 368, retomará su actividad comercial el lunes 1 de junio en los horarios habituales.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El Mercado de Concentración y Abasto no atenderá al público este sábado 30 y domingo 31 de mayo por tareas de limpieza general.

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El establecimiento se encuentra ubicado en avenida Almirante Brown 368 y permanecerá cerrado durante ambas jornadas para permitir el desarrollo de los trabajos de mantenimiento e higiene.

Cuándo volverá a atender El Mercado

Desde el municipio comunicaron que el Mercado de Concentración y Abasto retomará su actividad comercial el lunes 1 de junio, en los horarios habituales.

Las tareas de limpieza forman parte de los trabajos periódicos que se realizan en el predio con el objetivo de mejorar las condiciones sanitarias y de funcionamiento para quienes trabajan y concurren diariamente al lugar.

Lo más importante

  • Lugar: Mercado de Concentración y Abasto.
  • Dirección: avenida Almirante Brown 368.
  • Cierre: sábado 30 y domingo 31 de mayo.
  • Motivo: lavado general de las instalaciones.
  • Reapertura: lunes 1 de junio, en horario habitual.

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