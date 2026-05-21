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21 de mayo de 2026 - 09:39
Jujuy.

Habrá un "Desayuno Patrio" en el Mercado 6 de Agosto para todos los jujeños

En el marco de los festejos por la Semana de Mayo, el Mercado 6 de Agosto será sede del "Desayuno Patrio". Está destinado al público en general.

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Desayuno Patrio en el Mercado 6 de Agosto - Imagen creada con IA&nbsp;

Desayuno Patrio en el Mercado 6 de Agosto - Imagen creada con IA 

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy realizará este viernes 22 de mayo una nueva edición del “Desayuno Patrio”, una propuesta destinada a celebrar las fechas patrias mediante actividades culturales, recreativas y de integración social. La jornada tendrá lugar en el Mercado Municipal 6 de Agosto, de 8 a 10:30, y estará dirigida especialmente a personas mayores, aunque también estará abierta al público en general.

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Mercado 6 de Agosto - San Salvador de Jujuy
Mercado 6 de Agosto - San Salvador de Jujuy

Mercado 6 de Agosto - San Salvador de Jujuy

Una propuesta para compartir y fortalecer vínculos

La actividad es impulsada por la Dirección de Adultos Mayores y busca generar un espacio de encuentro comunitario a través de las tradiciones argentinas.

Según informaron desde el municipio, uno de los principales objetivos es promover la socialización y acompañar a las personas mayores mediante actividades recreativas y culturales que favorezcan el intercambio y la participación.

Además, la iniciativa apunta a reforzar los vínculos comunitarios y fomentar el envejecimiento activo mediante propuestas que incluyan espacios de diálogo, recreación y participación ciudadana.

Actividades culturales y tradicionales

Durante la mañana se desarrollarán distintas actividades alusivas a la Revolución de Mayo. Entre ellas habrá decoración temática, reparto de escarapelas y presentaciones artísticas vinculadas a las tradiciones nacionales.

También participará el taller “Abuelos Cuenta Cuentos”, cuyos integrantes presentarán una obra teatral caracterizados con vestimenta de época. A esto se sumará la actuación del Ballet Folclórico “El Caudillo”, que interpretará el tradicional Pericón.

Además, los talleres de la Dirección de Adultos Mayores ofrecerán números de baile y espacios de intercambio entre los asistentes.

Controles de salud y desayuno típico

La jornada contará con la participación de distintas áreas municipales y del Mercado 6 de Agosto. En ese marco, personal de la Dirección de Salud realizará controles gratuitos de presión arterial.

Como parte central de la celebración, se compartirá un desayuno tradicional compuesto por mate y chocolate caliente, acompañado de tortas fritas, pastelitos criollos, facturas y pan de leche.

La propuesta busca combinar tradición, encuentro y acompañamiento en un espacio pensado para celebrar las costumbres argentinas en comunidad.

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