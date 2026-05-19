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19 de mayo de 2026 - 11:38
Jujuy.

Toda la agenda cultural en Plaza Belgrano por la Semana de Mayo

La Semana de Mayo tendrá una serie de actividades en Jujuy y Plaza Belgrano será uno de los principales escenarios durante los próximos días.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Plaza Belgrano - San Salvador de Jujuy&nbsp;

Plaza Belgrano - San Salvador de Jujuy 

La Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy será escenario de una jornada especial este 24 de mayo, en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Durante la tarde y la noche habrá actividades culturales, música en vivo, danzas folclóricas y propuestas tradicionales abiertas al público.

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La celebración se desarrollará entre las 17 y las 22:30 y reunirá a artistas locales, ballets y agrupaciones que participarán de distintas presentaciones en uno de los espacios más emblemáticos de la capital jujeña.

Semana de mayo en Jujuy - Imagen de archivo
Semana de mayo en Jujuy - Imagen de archivo

Semana de mayo en Jujuy - Imagen de archivo

El cambio de guardia abrirá las actividades

El cronograma comenzará a las 17 con el tradicional cambio de guardia en Casa de Gobierno, realizado por efectivos del RIM20.

Más tarde, desde las 17:30, se presentarán los ballets folclóricos Hayra Muyoj y Mama Pacha, que ofrecerán cuadros de danzas patrias en el sector de la plaza.

Chocolate patrio y artistas en vivo

Uno de los momentos tradicionales de la jornada será el chocolate patrio, previsto para las 18 horas y destinado a quienes participen de la celebración.

En paralelo, en la Glorieta de Plaza Belgrano se desarrollarán espectáculos musicales con la participación de artistas jujeños como Maestro Vedia, Dúo Batallanos, Tomás Lipán, Carla Celeste y Copleros.

La Marcha Belgraniana llegará a la Catedral

Entre las actividades destacadas también se encuentra la llegada de la histórica Marcha Belgraniana, prevista para las 19:30 en la Recova de la Iglesia Catedral Basílica.

La propuesta busca conmemorar la figura de Manuel Belgrano y recordar el proceso histórico de la Revolución de Mayo a través de distintas expresiones culturales y tradicionales.

La jornada será abierta a toda la comunidad y se espera la participación de familias y vecinos que cada año acompañan este tipo de celebraciones patrias en el centro capitalino.

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