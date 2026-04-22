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22 de abril de 2026 - 13:15
Jujuy.

Rompieron el ascensor de la Plaza Belgrano a 10 días de la inauguración

El ascensor de Plaza Belgrano se dañó tras una maniobra intencional. El sistema de accesibilidad dejó de funcionar a pocos días de su inauguración.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Vandalizaron el ascensor de Plaza Belgrano.

Vandalizaron el ascensor de Plaza Belgrano.

El ascensor instalado en la glorieta de Plaza Belgrano, en San Salvador de Jujuy, quedó fuera de servicio tras un hecho de vandalismo que generó daños severos en su estructura. El incidente se detectó luego de una inspección técnica realizada el martes 21 de abril por personal especializado.

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Según el informe, el equipo presentó fallas graves luego de un episodio ocurrido durante su funcionamiento. El sistema operaba desde el subsuelo hacia el nivel superior cuando se produjo un bloqueo que afectó su desplazamiento.

La situación derivó en un deterioro importante del mecanismo, lo que dejó inutilizado el dispositivo destinado a garantizar la accesibilidad en uno de los espacios más transitados de la ciudad.

Embed - VANDALIZARON EL ASCENSOR DE LA PLAZA BELGRANO

Qué pasó con el ascensor de Plaza Belgrano

El relevamiento técnico indicó que el ascensor sufrió una torsión en su bastidor metálico, lo que comprometió su estructura. El problema surgió cuando el sistema se trabó en uno de sus laterales mientras continuaba en movimiento.

Esa situación provocó que el equipo se cruzara durante el ascenso, generando una presión fuera de lo normal en sus componentes.

Durante la inspección, los técnicos encontraron un tornillo metálico dentro del sistema de deslizamiento, elemento que no forma parte del mecanismo original.

El informe detalló que la presencia del objeto extraño dentro del equipo generó el desperfecto. Como consecuencia, la estructura metálica resultó seriamente dañada. A esto se sumó la avería del motor, que se quemó tras sostener un esfuerzo prolongado en condiciones irregulares.

También se registró la falla de una electroválvula de 12 voltios, componente clave para el funcionamiento del sistema.

Denunciarán penalmente al autor

El presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Gastón Millón, expresó: “ Ya tenemos la pericia del ascensor, esto es un daño que se le hace a toda la sociedad, no a una gestión”.

En la misma línea, sostuvo: “Va más allá de una broma, es un delito que será identificado y la persona tendrá que hacerse cargo”. También remarcó que existen registros fílmicos en la zona: “Hay cámaras y se está por hacer la denuncia penal correspondiente”.

Millón también realizó un llamado a la responsabilidad social frente a este tipo de hechos. “Quiero llamar a la solidaridad para con todos los vecinos, no es gracioso”, señaló y agregó: “Quien lo hizo tiene que pagar”.

Una obra recientemente inaugurada

El ascensor forma parte de la nueva infraestructura inaugurada el 12 de abril en la glorieta de Plaza Belgrano.

La obra incluye sanitarios modernos e inclusivos, rampas y este sistema de elevación que facilita el acceso de personas con discapacidad a la parte superior de la explanada.

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