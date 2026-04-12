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12 de abril de 2026 - 21:26
Jujuy.

Reinauguraron la Glorieta de Plaza Belgrano

La glorieta de Plaza Belgrano reabrió renovada y volvió a ser protagonista en el corazón de la ciudad con accesibilidad y más espacio público.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El intendente Raúl “Chuli” Jorge dejó reinaugurada la glorieta de Plaza Belgrano

El intendente Raúl “Chuli” Jorge dejó reinaugurada la glorieta de Plaza Belgrano

El intendente Raúl “Chuli” Jorge dejó reinaugurada la glorieta de Plaza Belgrano

El intendente Raúl “Chuli” Jorge dejó reinaugurada la glorieta de Plaza Belgrano

El intendente Raúl “Chuli” Jorge dejó reinaugurada la glorieta de Plaza Belgrano

El intendente Raúl “Chuli” Jorge dejó reinaugurada la glorieta de Plaza Belgrano

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La reapertura se realizó en el marco de un acto con música y danza, encabezado por el intendente Raúl “Chuli” Jorge y acompañado por el gobernador Carlos Sadir, en una ceremonia que volvió a poner a la plaza y a su glorieta en el centro de la escena urbana.

Glorieta
El intendente Raúl “Chuli” Jorge dejó reinaugurada la glorieta de Plaza Belgrano

El intendente Raúl “Chuli” Jorge dejó reinaugurada la glorieta de Plaza Belgrano

Glorieta de la Ciudad: una obra pensada para recuperar un símbolo

La intervención no estuvo enfocada solo en mejorar la estética del lugar, sino también en adaptarlo a nuevas necesidades de uso. El proyecto surgió a partir de un concurso de ideas abierto a la comunidad, con participación del Colegio de Arquitectos, y apuntó a intervenir un sector histórico sin alterar su identidad.

En ese marco, el intendente destacó el desafío que implicó trabajar sobre un sitio patrimonial. “Es un día muy especial, muy esperado”, expresó, y remarcó que se trató de “un lugar emblemático de la plaza y de la ciudad” que necesitaba adecuarse a las demandas actuales.

“un lugar emblemático de la plaza y de la ciudad” “un lugar emblemático de la plaza y de la ciudad”

Glorieta
El intendente Raúl “Chuli” Jorge dejó reinaugurada la glorieta de Plaza Belgrano

El intendente Raúl “Chuli” Jorge dejó reinaugurada la glorieta de Plaza Belgrano

Baños, accesibilidad, bancos y nueva iluminación en la Glorieta

Uno de los cambios más importantes fue la incorporación de baños públicos en un subsuelo ya existente, que debió reformularse para sumar sanitarios adaptados. También se instaló un ascensor para facilitar el acceso de personas con discapacidad a la parte superior de la glorieta, que además fue ampliada para recibir espectáculos y concentraciones con mayor comodidad.

A eso se sumó una mejora general del entorno: más iluminación, nueva forestación, recambio del sistema de riego, renovación de la carpeta verde y ampliación del mobiliario urbano. Según se detalló, la plaza pasó de 90 a 115 bancos, incluyendo bancos comunitarios para distintos usos.

El secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, explicó que también se trabajó en aspectos menos visibles, pero clave para el funcionamiento del paseo. Entre ellos mencionó el recambio del sistema de riego por aspersión, que tenía casi treinta años, y la reposición de más de 3 mil metros cuadrados de césped nuevo.

Glorieta
El intendente Raúl “Chuli” Jorge dejó reinaugurada la glorieta de Plaza Belgrano

El intendente Raúl “Chuli” Jorge dejó reinaugurada la glorieta de Plaza Belgrano

Una glorieta renovada, pero con su historia intacta

Desde el municipio insistieron en que la obra buscó preservar el valor patrimonial del espacio. Montiel señaló que si bien debieron cerrarse dos de las escaleras laterales, todas las piezas originales fueron reinstaladas y el trabajo se realizó con un criterio de conservación muy detallado.

“Se armó como un rompecabezas con un trabajo muy detallado, de modo que todo lo patrimonial se conserva y se revaloriza”, sostuvo el funcionario. “Se armó como un rompecabezas con un trabajo muy detallado, de modo que todo lo patrimonial se conserva y se revaloriza”, sostuvo el funcionario.

Durante la reinauguración también hubo una fuerte apuesta al uso social del lugar. El secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, remarcó que la plaza funciona como un punto de encuentro de toda la comunidad y que la incorporación de servicios básicos responde justamente a ese rol cotidiano que tiene este sector para vecinos y visitantes.

Una fiesta popular en el centro de San Salvador

La reapertura de la glorieta se vivió con un clima festivo, con la participación de artistas y bailarines que acompañaron el acto en una noche cargada de música y emoción en pleno centro de la ciudad.

Sobre el escenario se presentaron Pablo Marcos y Leandro Batallanos, Facundo Soria, Marcos Rodríguez, Agustín Castro, Alomías Lizárraga, el ballet El Norteño y María Clara Carrillo, en una celebración que mostró a la glorieta renovada, pero todavía conectada con su lugar histórico dentro de San Salvador.

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