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12 de abril de 2026 - 20:29
Jujuy.

Todo listo para La Serenata a la Ciudad: será el 18 de abril en Ciudad Cultural

La Serenata a la Ciudad se muda a Ciudad Cultural y tendrá actividades desde las 17hs con entrada libre y gratuita.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
ciudad san salvador de jujuy
Ciudad Cultural

Ciudad Cultural

La Serenata a la Ciudad será el 18 de abril en Ciudad Cultural con Los Tekis

La Serenata a la Ciudad será el 18 de abril en Ciudad Cultural con Los Tekis

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La propuesta será gratuita y abierta a toda la comunidad, con una programación pensada para públicos de distintas edades y una jornada que comenzará desde la tarde con actividades previas, espacios gastronómicos y una grilla musical variada.

Embed - La Serenata a la Ciudad será el 18 de abril en Ciudad Cultural con Los Tekis

Una tarde de música, mateada y distintas propuestas en "La Serenata a la Ciudad"

Uno de los datos centrales del anuncio tiene que ver con el formato del evento. El secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, confirmó que la actividad arrancará temprano y que fue diseñada para convocar a toda la familia.

Va a empezar a partir de las 17 horas, que va a nuclear todo tipo de géneros de música, como para que vayan los chicos, los adolescentes, los jóvenes, los no tan chicos”, explicó.

“Va a empezar a partir de las 17 horas" “Va a empezar a partir de las 17 horas"

También destacó que la elección de Ciudad Cultural apunta a facilitar la organización y el acceso del público. “Realizarlo en Ciudad Cultural facilita un poco el tema de la logística, habida cuenta que vamos a poder hacer que todas las líneas de transporte urbano estén disponibles para que la gente se pueda llegar a compartir semejante espectáculo”, señaló.

Además, remarcó que el predio cuenta con las condiciones necesarias para recibir una gran convocatoria. “Ciudad Cultural tiene toda la infraestructura necesaria como para contener a toda la gente, tiene la línea de gastronomía que va a estar a disposición de todas las personas que asistan”, agregó.

“Ciudad Cultural tiene toda la infraestructura necesaria como para contener a toda la gente" “Ciudad Cultural tiene toda la infraestructura necesaria como para contener a toda la gente"

Ciudad Cultural
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Cómo será el desarrollo de La Serenata

Por su parte, el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, sumó más detalles sobre el cronograma previsto para esa jornada.

Desde las cinco de la tarde vamos a estar haciendo una previa de la serenata, apuntando mucho a la juventud, con una mateada, algo descontracturado”, indicó.

Luego llegará el tramo más tradicional del evento.

“A partir de las 19 horas comenzará el segmento más folclórico hasta la medianoche, cuando será el cierre de Los Tekis, como regalo a la ciudad”, precisó. “A partir de las 19 horas comenzará el segmento más folclórico hasta la medianoche, cuando será el cierre de Los Tekis, como regalo a la ciudad”, precisó.

De esta manera, la propuesta combinará un arranque más informal y recreativo con una segunda parte enfocada en la música folclórica y el cierre principal a cargo del grupo jujeño.

La Serenata a la Ciudad será el 18 de abril en Ciudad Cultural con Los Tekis
La Serenata a la Ciudad será el 18 de abril en Ciudad Cultural con Los Tekis

La Serenata a la Ciudad será el 18 de abril en Ciudad Cultural con Los Tekis

Los Tekis, el gran cierre de la noche

La presencia de Los Tekis aparece como uno de los grandes atractivos de esta edición. Desde la banda celebraron la posibilidad de participar de una fecha tan simbólica para la capital jujeña.

Mauro Coletti sostuvo: “Para nosotros siempre es un placer. Poder tener contacto con nuestra gente, con la gente de Jujuy, en el marco de la serenata, nos pone muy, pero muy contentos. Vamos a traer el show que estamos haciendo en todo el país”.

"Poder tener contacto con nuestra gente, con la gente de Jujuy, en el marco de la serenata, nos pone contentos" "Poder tener contacto con nuestra gente, con la gente de Jujuy, en el marco de la serenata, nos pone contentos"

En la misma línea, Sebastián López expresó: “Como jujeños es importante esta celebración. Se nos infla el pecho de ser parte. Estamos orgullosos de que nos hayan convocado y queremos que toda la familia venga a disfrutar de un momento muy especial”.

" Se nos infla el pecho de ser parte" " Se nos infla el pecho de ser parte"

El intendente Raúl “Chuli” Jorge también valoró especialmente la participación del grupo y destacó el vínculo que mantiene con la identidad cultural de la provincia. En ese marco, remarcó que la ciudad buscaba desde hace tiempo concretar esta presentación en el aniversario capitalino.

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