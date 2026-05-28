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28 de mayo de 2026 - 20:59
Jujuy.

Día de los Jardines: la historia de una seño jujeña con 35 años de vocación

En el Día de los Jardines de Infantes, una docente jujeña compartió su historia y dejó un mensaje para las nuevas generaciones.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Día de losJardines: la historia de una seño jujeña con 35 años de vocación

Día de los Jardines: la historia de una seño jujeña con 35 años de vocación

El 28 de mayo es el "Día de los Jardines de Infantes" y "Día de los y las Maestras Jardineras" en Argentina. Sonia Arjona es maestra jardinera en la escuela Belgrano y lleva 35 años enseñándole a los niños de Jujuy.

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Contó que comenzó a trabajar muy joven: “Fue sin terminar el profesorado que comencé a hacer reemplazos”, y afirmó que su primer día en el aula la marcó. “No eran muchos niños, mi temor principal alrededor de los 20 años de edad era que ningún niño se me cayera, que no se me pierdan”.

“Me acuerdo que salíamos al patio y los contaba todo el tiempo porque me asustaba mucho que algo le suceda a algún niño. Estaba muy temerosa de eso, pero contenta porque siempre tuve ese feeling que tenemos las seños con los pequeñitos”, subrayó.

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Para ella, los niños “son nuestro pilar, la razón de nuestra profesión. En ellos vemos el potencial del futuro que pueden tener, uno no sabe, pero siempre tratando de que ellos saquen lo mejor de cada uno”, destacó la docente.

Sobre cómo surgió la idea de estudiar para ser docente del nivel inicial, Arjona dijo que “no tenía en mi mente muchas expectativas, opciones. Siempre con los niños me llevo bien, entonces me gustó la idea y tuve la oportunidad de ingresar rápidamente al profesorado y se ve que era mi vocación porque lo hice en los tiempos justos”.

Confesó que se cruza con ex alumnos. “Sé de algunos alumnos que son profesionales, profesores, que me invitaron a estas fiestas de cumpleaños. Me estaba acordando y me emociono cuando me reconocen. Hasta las mamás me saludan”.

“En todos mis años de carrera tuve la oportunidad de tener alumnos residentes de los profesorados y siempre mi primer consejo fue mirar a cada niño como si fuera mi hijo, porque qué quisiera yo para mi hijo: lo mejor. Entonces brindarles a nuestros pequeños lo mejor”, señaló.

Embed - SONIA ARJONA

Aconsejó a los nuevos docentes “no perder la ternura, porque son tiempos difíciles, económicamente, socialmente, culturalmente. A veces nos enfrentamos a muchas situaciones, a muchos conflictos que nosotros tratamos de canalizar todo en el bienestar del niño”.

Para cerrar, Arjona aseguró que “nuestro principal objetivo es que nunca perdamos de mirar a cada niño con ternura y brindar lo mejor de nosotras para que en ellos aflore lo mejor de cada uno”.

Día de los Jardines de Infantes y la historia de Rosario Vera Peñaloza

Nació el 25 de diciembre de 1873 en el pueblo de Atiles, La Rioja. Dedicó su vida a la enseñanza y fundó el primer Jardín de Infantes argentino. El Consejo Nacional de Educación le encargó la formación del Primer Museo Argentino para la Escuela Primaria, hoy Complejo Museológico del Instituto Félix Bernasconi.

Quién fue Vera Peñaloza, la creadora del Día de la Maestra Jardinera.

Luego de una admirable trayectoria, llegó a Inspectora de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial. Falleció el 28 de mayo de 1950. Esa es la fecha que se toma, precisamente, para conmemorar en su honor, el "Día de los y las Maestras Jardineras" y el "Día de los Jardines de Infantes".

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