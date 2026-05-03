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3 de mayo de 2026 - 11:09
Jujuy.

Docentes que Inspiran 2026: quiénes pueden postularse y cómo anotarse en Jujuy

Abrió la convocatoria para el premio Docentes que Inspiran, que reconoce la tarea de docentes de todo el país. En Jujuy también se puede postular.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Docentes que Inspiran 2026

Docentes que Inspiran 2026

Lanzaron la convocatoria para el premio Docentes que Inspiran, una iniciativa de Clarín y Zurich que homenajea a educadores que llevan la formación más allá del aula y convierten el aprendizaje en una experiencia de vida.

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El reconocimiento, que tuvo a una jujeña entre las mejores seis durante el año 2025, entrega 32 millones de pesos en premios. El Docente Inspirador del Año recibirá 18 millones y habrá dos menciones especiales de 7 millones de pesos cada uno.

¿Quién puede ser un docente inspirador?

Cualquier docente que dicte clases de cursada obligatoria en un establecimiento educativo reconocido por la Secretaría de Educación, del Ministerio de Capital Humano de la Nación, y que cuente con un mínimo de cinco años de antigüedad. En 2025, el Gran Jurado eligió al misionero Edgardo Doberstein como Docente Inspirador del año.

Cómo es la selección de los docentes

Una vez concluida la convocatoria, empieza el proceso de selección que consta de tres etapas. La primera es la preselección, en la que un comité de la Fundación Varkey selecciona a 24 semifinalistas.

Premio Docentes que Inspiran (Foto ilustrativa)
Premio Docentes que Inspiran (Foto ilustrativa)

Premio Docentes que Inspiran (Foto ilustrativa)

En la segunda etapa, un jurado compuesto por miembros de las organizaciones Conciencia, Cimientos, Cippec, Enseñá por Argentina, Educar 2050, Argentinos por la Educación y Fundación Noble selecciona, de entre los veinticuatro semifinalistas, a los seis docentes finalistas.

En la etapa final se define a los ganadores a través de un Gran Jurado integrado por referentes de la educación como Diego Golombek, Guillermina Tiramonti, Marcela Noble Herrera, Manuel Álvarez Tronge, María Marta García Negroni, Pablo Jacovkis, Gabriela Azar, María Julia Tramutola, Beatriz Hall, Agustín Porres, Paola Del Bosco, Esteban Torre, Claudia Romero y Víctor Volman.

Cómo postularse al premio Docentes que Inspiran

Hasta el 8 de mayo, los docentes podrán postularse completando el formulario en docentesqueinspiran.com.ar. Cualquier persona puede postular a un educador. Para más información se puede visitar el sitio web www.docentesqueinspiran.com.ar, o las cuentas de Instagram o Facebook @docentesqueinspiran

Una jujeña entre las mejores en el 2025

La jujeña Sandra Aramayo fue una de las finalistas de la edición 2025. En la jujeña se reconoció la creatividad, el compromiso y la vocación de seis docentes de nivel secundario, algunos de escuelas rurales y otros de centros urbanos.

Sandra Aramayo fue una de las finalistas de la edición 2025
Sandra Aramayo fue una de las finalistas de la edición 2025

Sandra Aramayo fue una de las finalistas de la edición 2025

Es docente de Ciencias Biológicas del Colegio Secundario 29 de San Pedro de Jujuy. Según la descripción de la postulación, inspira y empodera a sus estudiantes, enfrentando desafíos con creatividad y un profundo sentido humano.

Colabora en la comisión municipal y en comunidades originarias con proyectos comunitarios y organiza charlas con egresados. Proyectos como cuadernos realizados con materiales reutilizables o la producción de audios digitales, permiten la participación de todos, convirtiendo la enseñanza en una experiencia colectiva y transformadora.

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