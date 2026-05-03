Cómo están las rutas de Jujuy y el Paso de Jama este domingo 3 de mayo

La jornada de este domingo 3 de mayo amaneció gris en buena parte de Jujuy, y ante el movimiento habitual de vehículos por el fin de semana, desde Seguridad Vial difundieron el nuevo parte sobre el estado de transitabilidad de las rutas en la provincia . Si bien los caminos se encuentran habilitados, hay varios sectores donde se recomienda circular con muchísima precaución por derrumbes, sedimento, crecidas y desvíos.

Jujuy. Estado de las rutas actualizado para este martes 28 de abril en Jujuy

El dato es importante para quienes tengan pensado viajar hacia distintas localidades jujeñas, especialmente en una jornada donde las condiciones del tiempo invitan a manejar con más cuidado. Además, al final del parte oficial también se confirmó la situación del Paso de Jama , que continúa habilitado.

Rutas de Jujuy: neblina en la zona de Bárcena

Según el informe oficial de la Policía de la Provincia y la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, se debe circular con precaución en los siguientes tramos:

Ruta Provincial 26 , El Ceibal

, El Ceibal Ruta Provincial 37 , camino al Talar

, camino al Talar Ruta Provincial 73 , Puerta de Zenta

, Puerta de Zenta Ruta Provincial 19 , camino a Normenta

, camino a Normenta Ruta Provincial 73B , Ocumaso

, Ocumaso Ruta Provincial 6 , tramo Santa Clara - El Fuerte

, tramo Santa Clara - El Fuerte RP 83 , altura Abra de Caña, por desmoronamiento del cerro

, altura Abra de Caña, por RP 35 , camino a Tilquiza, por desmoronamiento

, camino a Tilquiza, por RN 40 , altura Río Grande de San Juan, por suelo blando, caminos cortados y borrados

, altura Río Grande de San Juan, por Ruta Provincial 22 , El Pongo, por corte por crecida de río

, El Pongo, por RP 20 , Los Blancos y El Cucho, por corte por crecida de río

, Los Blancos y El Cucho, por RN 40 , altura Cañadón de Oros

, altura Cañadón de Oros RP 7 , sector Cañadón Chico - Casa Colorada y Misa

, sector Cañadón Chico - Casa Colorada y Misa RP 83 , altura paraje Aguada de Tigre, en el tramo Libertador - San Francisco

, altura paraje Aguada de Tigre, en el tramo Libertador - San Francisco RP 4 , acceso a Laguna de Yala

, acceso a Laguna de Yala RN 9 , altura Huacalera, por sedimento sobre calzada

, altura Huacalera, por RP 75 , Alt Barrancas

, Alt Barrancas RP 7 , entre Loc de Casa Colorada y Loc de San Juan de Misa Rumi

, entre Loc de Casa Colorada y Loc de San Juan de Misa Rumi RN 40 , altura Río San Juan de Oro

, altura Río San Juan de Oro RP 35 , desde Arroyo Seco hasta el pie de la Cuesta, altura finca Calla Huasi

, desde Arroyo Seco hasta el pie de la Cuesta, altura finca Calla Huasi RN 40 , entre El Cañadón y Piconé

, entre El Cañadón y Piconé RP 79 , altura Abra Laite, transitable con precaución

, altura Abra Laite, transitable con precaución RP 11 , altura río Las Burras, con precaución

, altura río Las Burras, con precaución RP 5 , entre lote 6 Santa Catalina y Cieneguilla, con precaución

, entre lote 6 Santa Catalina y Cieneguilla, con precaución RP 67 , transitable con precaución

, transitable con precaución RP 64 , transitable con precaución

, transitable con precaución RP 65 , transitable con precaución

, transitable con precaución RP 40 , entre Orosmayo y Cusi Cusi, transitable con precaución

, entre Orosmayo y Cusi Cusi, transitable con precaución RN 40 , desde Los de Susques hasta Loco Puesto Sey

, desde Los de Susques hasta Loco Puesto Sey RN 52 , kilómetro 50, paraje Ronqui Angosto, por reparación de la calzada

, kilómetro 50, paraje Ronqui Angosto, por RN 34 , entre RP 43 y RP 61, altura Manantiales, con desvío de tránsito y pedido de circular con máxima precaución

, entre RP 43 y RP 61, altura Manantiales, con y pedido de circular con RN 52, desde Salinas Grandes hasta empalme RP 70, por presencia de baches por tramos

Qué pasa en otros sectores de la provincia

Ruta Nacional 34

RN 34 KM 1180,62 Y KM 1182,60: Desvió de transito permanente por obra RN 34

Por la ejecución de las obras para la construcción de la nueva autopista de la Ruta Nacional 34, se implementó un desvío vehicular permanente entre los km 1180,62 y 1182,60, en ambos sentidos de circulación.

En sentido sur-norte, el tránsito desviado por la rama derecha, mientras en sentido norte-sur el tránsito desviado por la rama izquierda.

El desvío rige desde el empalme con la Ruta Nacional 66 hasta el acceso norte a San Pedro de Jujuy, según informó Vialidad Nacional.

RN 34 ALT KM 1188 HASTA RP1 ALT CAMPING EL JAQUE: Cortes temporales del tránsito en ambos sentidos

Vialidad Nacional informa que se implementará un corte del tránsito vehicular temporario sobre la calzada en la Ruta Nacional 34, km 1188, en el marco de los trabajos de la Obra que consiste en trasladar 12 vigas presentadas. Correspondientes al puente ubicado a la altura del camping municipal el Jaque.

Se realizarán cortes momentáneos en ambos sentidos para permitir el ingreso y egreso del convoy, que ocupa carriles y banquina hasta posicionarse sobre su carril de circulación

image Estado de las rutas en Jujuy RN 34 ALT KM 1188 HASTA RP1 ALT CAMPING EL JAQUE: Cortes temporales del tránsito en ambos sentidos

TRAMO RN 34 KM 1188 al 1190 INTERSECCION CON RP 1 y RP 56 - SAN PEDRO DE JUJUY: Habilitado para todo tipo de transito

RN 34 en sentido Sur - Norte, lo harán por rama derecha de acceso al puente, los conductores en sentido Norte - Sur, serán desviados por la rama izquierda de acceso a dicho puente

Los vehículos que transiten por las Rutas Provinciales deberán incorporarse a la RN 34 por medio de las rotondas.

RN 34 KM 1188 al 1190 Rutas de Jujuy - RN 34 KM 1188 al 1190

TRAMO RN 34 KM 1190,6 al 1192,6 - SAN PEDRO DE JUJUY: Desvío de transito permanente

Se implementara un desvío vehicular permanente en el km 1190,6 al km 1192,6 de la ruta nacional 34 a la altura de San Pedro de Jujuy, hasta que se completen los trabajos de construcción.

En este sentido los vehículos que transiten por RN34 en sentido Sur-Norte deberán realizarlo por la rama izquierda y los conductores que lo realicen en sentido Norte-Sur, serán desviado por la rama derecha.

RN 34 KM 1190,6 al 1192,6 - San Pedro De Jujuy RN 34 KM 1190,6 al 1192,6 - San Pedro De Jujuy

TRAMO RUTA NAC. 34 ALT ACC NORTE A LA LOC. DE SAN PEDRO: Desvío de transito temporario - con extrema precaución

Vialidad Nacional informa que se implementó un desvío vehicular temporario sobre la calzada en la Ruta Nacional 34, km 1159, en el marco de los trabajos de la Obra faltante duplicación de calzada RN 34, entre el limite con la provincia de Salta y el empalme con la Ruta Nacional 66.

Los vehículos que transiten por la Ruta Nacional 34 en sentido sur-norte deberán realizarlo por la rama izquierda de la calzada en construcción, en tanto, los que circulen en sentido norte-sur, lo harán por la rama derecha.

image TRAMO RUTA NAC. 34 ALT ACC NORTE A LA LOC. DE SAN PEDRO: Desvío de transito temporario - con extrema precaución

Ruta Nacional 52

RUTA NACIONAL 52 KM 50 ALT. PARAJE RONQUI ANGOSTO: Desvío permanente

Vialidad Nacional informa que fue habilitado un desvío permanente del transito, para todo tipo de vehículos, en Ruta Nacional 52, km 50, paraje Ronqui Angosto.

Se solicita circular con extrema precaución, respetar las señales preventivas, y evitar en lo posible circular en horario nocturno.

image RUTA NACIONAL 52 KM 50 ALT. PARAJE RONQUI ANGOSTO: Desvío permanente

Ruta Nacional 9: NEBLINA

RUTA NAC N 9 DESDE LOC. DE BARCENA HASTA LOC DE VOLCAN

RUTA NAC 66 DESDE SAN SALVADOR HAST LOC. PERICO

Motivo: presencia de neblina y lloviznas aisladas en todo el ámbito de la provincia

Estado de transitabilidad: con precaución

Chile Pasod e jama En el caso del Paso Fronterizo Jama, el informe indica que está habilitado en ambos sentidos para todo tránsito.

Qué pasa con el Paso de Jama

En el caso del Paso Fronterizo Jama, el informe indica que está habilitado en ambos sentidos para todo tránsito.

Además, se detalló que la ruta está transitable desde el kilómetro 43 al 157, con clima despejado y una temperatura de 1°C. También sigue vigente el horario informado por Migraciones: el paso funciona de 9:00 a 19:00 hora argentina y de 8:00 a 18:00 hora chilena.

En una jornada donde muchos pueden pensar en salir a la ruta, el parte oficial vuelve a marcar un punto clave: aunque los caminos estén habilitados, hay numerosos sectores de Jujuy donde la única opción segura es bajar la velocidad y manejar con máxima atención.