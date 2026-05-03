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3 de mayo de 2026 - 09:43
Jujuy.

Cómo están las rutas de Jujuy y el Paso de Jama este domingo 3 de mayo

En este domingo arrancamos con la mayoría de las rutas transitables con extrema precaución. El Paso de Jama se encuentra habilitado.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
neblina barcena jujuy.jpg

La jornada de este domingo 3 de mayo amaneció gris en buena parte de Jujuy, y ante el movimiento habitual de vehículos por el fin de semana, desde Seguridad Vial difundieron el nuevo parte sobre el estado de transitabilidad de las rutas en la provincia. Si bien los caminos se encuentran habilitados, hay varios sectores donde se recomienda circular con muchísima precaución por derrumbes, sedimento, crecidas y desvíos.

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El dato es importante para quienes tengan pensado viajar hacia distintas localidades jujeñas, especialmente en una jornada donde las condiciones del tiempo invitan a manejar con más cuidado. Además, al final del parte oficial también se confirmó la situación del Paso de Jama, que continúa habilitado.

estado de rutas en Jujuy
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Las rutas de Jujuy que están transitables con precaución

Según el informe oficial de la Policía de la Provincia y la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, se debe circular con precaución en los siguientes tramos:

  • Ruta Provincial 26, El Ceibal
  • Ruta Provincial 37, camino al Talar
  • Ruta Provincial 73, Puerta de Zenta
  • Ruta Provincial 19, camino a Normenta
  • Ruta Provincial 73B, Ocumaso
  • Ruta Provincial 6, tramo Santa Clara - El Fuerte
  • RP 83, altura Abra de Caña, por desmoronamiento del cerro
  • RP 35, camino a Tilquiza, por desmoronamiento
  • RN 40, altura Río Grande de San Juan, por suelo blando, caminos cortados y borrados
  • Ruta Provincial 22, El Pongo, por corte por crecida de río
  • RP 20, Los Blancos y El Cucho, por corte por crecida de río
  • RN 40, altura Cañadón de Oros
  • RP 7, sector Cañadón Chico - Casa Colorada y Misa
  • RP 83, altura paraje Aguada de Tigre, en el tramo Libertador - San Francisco
  • RP 4, acceso a Laguna de Yala
  • RN 9, altura Huacalera, por sedimento sobre calzada
  • RP 75, Alt Barrancas
  • RP 7, entre Loc de Casa Colorada y Loc de San Juan de Misa Rumi
  • RN 40, altura Río San Juan de Oro
  • RP 35, desde Arroyo Seco hasta el pie de la Cuesta, altura finca Calla Huasi
  • RN 40, entre El Cañadón y Piconé
  • RP 79, altura Abra Laite, transitable con precaución
  • RP 11, altura río Las Burras, con precaución
  • RP 5, entre lote 6 Santa Catalina y Cieneguilla, con precaución
  • RP 67, transitable con precaución
  • RP 64, transitable con precaución
  • RP 65, transitable con precaución
  • RP 40, entre Orosmayo y Cusi Cusi, transitable con precaución
  • RN 40, desde Los de Susques hasta Loco Puesto Sey
  • RN 52, kilómetro 50, paraje Ronqui Angosto, por reparación de la calzada
  • RN 34, entre RP 43 y RP 61, altura Manantiales, con desvío de tránsito y pedido de circular con máxima precaución
  • RN 52, desde Salinas Grandes hasta empalme RP 70, por presencia de baches por tramos

Qué pasa en otros sectores de la provincia

Ruta Nacional 34

RN 34 KM 1180,62 Y KM 1182,60: Desvió de transito permanente por obra RN 34

Por la ejecución de las obras para la construcción de la nueva autopista de la Ruta Nacional 34, se implementó un desvío vehicular permanente entre los km 1180,62 y 1182,60, en ambos sentidos de circulación.

En sentido sur-norte, el tránsito desviado por la rama derecha, mientras en sentido norte-sur el tránsito desviado por la rama izquierda.

El desvío rige desde el empalme con la Ruta Nacional 66 hasta el acceso norte a San Pedro de Jujuy, según informó Vialidad Nacional.

RN 34 ALT KM 1188 HASTA RP1 ALT CAMPING EL JAQUE: Cortes temporales del tránsito en ambos sentidos

Vialidad Nacional informa que se implementará un corte del tránsito vehicular temporario sobre la calzada en la Ruta Nacional 34, km 1188, en el marco de los trabajos de la Obra que consiste en trasladar 12 vigas presentadas. Correspondientes al puente ubicado a la altura del camping municipal el Jaque.

Se realizarán cortes momentáneos en ambos sentidos para permitir el ingreso y egreso del convoy, que ocupa carriles y banquina hasta posicionarse sobre su carril de circulación

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Estado de las rutas en Jujuy RN 34 ALT KM 1188 HASTA RP1 ALT CAMPING EL JAQUE: Cortes temporales del tránsito en ambos sentidos

Estado de las rutas en Jujuy

RN 34 ALT KM 1188 HASTA RP1 ALT CAMPING EL JAQUE: Cortes temporales del tránsito en ambos sentidos

TRAMO RN 34 KM 1188 al 1190 INTERSECCION CON RP 1 y RP 56 - SAN PEDRO DE JUJUY: Habilitado para todo tipo de transito

RN 34 en sentido Sur - Norte, lo harán por rama derecha de acceso al puente, los conductores en sentido Norte - Sur, serán desviados por la rama izquierda de acceso a dicho puente

Los vehículos que transiten por las Rutas Provinciales deberán incorporarse a la RN 34 por medio de las rotondas.

RN 34 KM 1188 al 1190
Rutas de Jujuy - RN 34 KM 1188 al 1190

Rutas de Jujuy - RN 34 KM 1188 al 1190

TRAMO RN 34 KM 1190,6 al 1192,6 - SAN PEDRO DE JUJUY: Desvío de transito permanente

Se implementara un desvío vehicular permanente en el km 1190,6 al km 1192,6 de la ruta nacional 34 a la altura de San Pedro de Jujuy, hasta que se completen los trabajos de construcción.

En este sentido los vehículos que transiten por RN34 en sentido Sur-Norte deberán realizarlo por la rama izquierda y los conductores que lo realicen en sentido Norte-Sur, serán desviado por la rama derecha.

RN 34 KM 1190,6 al 1192,6 - San Pedro De Jujuy
RN 34 KM 1190,6 al 1192,6 - San Pedro De Jujuy

RN 34 KM 1190,6 al 1192,6 - San Pedro De Jujuy

TRAMO RUTA NAC. 34 ALT ACC NORTE A LA LOC. DE SAN PEDRO: Desvío de transito temporario - con extrema precaución

Vialidad Nacional informa que se implementó un desvío vehicular temporario sobre la calzada en la Ruta Nacional 34, km 1159, en el marco de los trabajos de la Obra faltante duplicación de calzada RN 34, entre el limite con la provincia de Salta y el empalme con la Ruta Nacional 66.

Los vehículos que transiten por la Ruta Nacional 34 en sentido sur-norte deberán realizarlo por la rama izquierda de la calzada en construcción, en tanto, los que circulen en sentido norte-sur, lo harán por la rama derecha.

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TRAMO RUTA NAC. 34 ALT ACC NORTE A LA LOC. DE SAN PEDRO: Desvío de transito temporario - con extrema precaución

TRAMO RUTA NAC. 34 ALT ACC NORTE A LA LOC. DE SAN PEDRO: Desvío de transito temporario - con extrema precaución

Ruta Nacional 52

RUTA NACIONAL 52 KM 50 ALT. PARAJE RONQUI ANGOSTO: Desvío permanente

Vialidad Nacional informa que fue habilitado un desvío permanente del transito, para todo tipo de vehículos, en Ruta Nacional 52, km 50, paraje Ronqui Angosto.

Se solicita circular con extrema precaución, respetar las señales preventivas, y evitar en lo posible circular en horario nocturno.

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RUTA NACIONAL 52 KM 50 ALT. PARAJE RONQUI ANGOSTO: Desvío permanente

RUTA NACIONAL 52 KM 50 ALT. PARAJE RONQUI ANGOSTO: Desvío permanente

Ruta Nacional 9: NEBLINA

RUTA NAC N 9 DESDE LOC. DE BARCENA HASTA LOC DE VOLCAN

RUTA NAC 66 DESDE SAN SALVADOR HAST LOC. PERICO

  • Motivo: presencia de neblina y lloviznas aisladas en todo el ámbito de la provincia
  • Estado de transitabilidad: con precaución
Chile Pasod e jama
En el caso del Paso Fronterizo Jama, el informe indica que está habilitado en ambos sentidos para todo tránsito.

En el caso del Paso Fronterizo Jama, el informe indica que está habilitado en ambos sentidos para todo tránsito.

Qué pasa con el Paso de Jama

En el caso del Paso Fronterizo Jama, el informe indica que está habilitado en ambos sentidos para todo tránsito.

Además, se detalló que la ruta está transitable desde el kilómetro 43 al 157, con clima despejado y una temperatura de 1°C. También sigue vigente el horario informado por Migraciones: el paso funciona de 9:00 a 19:00 hora argentina y de 8:00 a 18:00 hora chilena.

En una jornada donde muchos pueden pensar en salir a la ruta, el parte oficial vuelve a marcar un punto clave: aunque los caminos estén habilitados, hay numerosos sectores de Jujuy donde la única opción segura es bajar la velocidad y manejar con máxima atención.

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