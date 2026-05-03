Los jujeños evitan pedir créditos bancarios para no endeudarse más

En medio de una situación económica cada vez más ajustada, muchos jujeños eligen no pedir créditos bancarios para evitar nuevas deudas. Así lo reflejó una encuesta realizada por Canal 4 , en la que distintos vecinos contaron cómo intentan manejar sus gastos y por qué prefieren no comprometerse con préstamos o tarjetas de crédito.

Uno de los testimonios resumió esa cautela con claridad: “No por ahora no, en algún momento pedí crédito cuando estábamos apretados”. Esa mirada se repitió en varias respuestas, donde apareció con fuerza la idea de que hoy endeudarse puede ser un riesgo difícil de sostener.

Entre los consultados, varios coincidieron en que solo pensarían en un crédito si la situación fuera realmente urgente. “Evitamos los créditos porque es un gasto innecesario si no es primordial, no lo buscamos. La salud y los alimentos en efectivo”, expresó una vecina, marcando que las prioridades están puestas en cubrir lo esencial.

Otro testimonio reflejó la misma preocupación: “Resulta muy difícil llegar a fin de mes, especialmente pagar los servicios que subieron y la alimentación y el transporte. Por eso trato de no endeudarme. No pedí ningún crédito pero no descarto la posibilidad”.

Las respuestas muestran un escenario en el que muchos hogares hacen cuentas día a día y prefieren moverse con cautela antes que sumar una cuota fija más a su economía.

image Créditos bancarios (foto ilustrativa).

Tarjetas, intereses y miedo al endeudamiento

Además de los préstamos, la tarjeta de crédito también apareció como una preocupación concreta. Una mujer contó que incluso piensa en darla de baja para no seguir acumulando gastos. “La situación económica es muy complicada, le tengo que dar de baja a la tarjeta de crédito porque si no uno se endeuda y no lo puede pagar. Es fácil comprar con tarjeta pero después uno no puede pagarla y los bancos cobran cara la comisión para el mantenimiento de la cuenta”, señaló.

En esa misma línea, otro vecino fue directo al explicar cómo administra sus ingresos: “Trato de no endeudarme, no manejo tarjeta de crédito, solo me manejo con lo que cobro. Por el endeudamiento, los intereses, me manejo con lo que tengo”.

La percepción más repetida fue que tomar un crédito o financiar compras puede terminar siendo más pesado a futuro, sobre todo cuando los ingresos no alcanzan o se mantienen bajos frente al costo de vida.

“Mi sueldo es bajo y si pido devuelvo el triple”

Entre las opiniones recogidas por Canal 4 también se destacó el peso que tienen los intereses al momento de pensar en un préstamo. “No me da para pedir un préstamo porque mi sueldo es bajo y si pido devuelvo el triple durante varios años”, afirmó uno de los jujeños consultados.

Esa frase expone una sensación extendida: la de que, más allá de la necesidad, muchas personas prefieren no entrar en compromisos bancarios porque sienten que después será muy difícil salir.

La encuesta dejó en evidencia que, en el contexto actual, los jujeños buscan priorizar el pago en efectivo, reducir gastos, evitar cuotas y sostenerse con lo que entra mes a mes. El crédito, para muchos, dejó de ser una ayuda y pasó a verse como un riesgo.