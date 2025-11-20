Una docente jujeña elegida entre las mejores del país

Se entregó el Premio Docentes que Inspiran 2025, y una docente jujeña estuvo entre las seis mejores , aunque fue un profesor de Misiones quien finalmente resultó el ganador del reconocimiento que organizan Clarín y Zurich.

La distinción se otorgó en el auditorio del Museo Fortabat, en Puerto Madero, en Buenos Aires, donde estuvo presente la jujeña Sandra Fabiana Aramayo , elegida entre las seis mejores docentes del país, siendo Edgardo Doberstein de 51 años, un profesor de Misiones, el primer elegido .

El premio busca reconocer a grandes docentes que con sus metodologías de enseñanza dejan una huella tanto en sus alumnos como en sus comunidades. En la jujeña se reconoció la creatividad, el compromiso y la vocación de seis docentes de nivel secundario , algunos de escuelas rurales y otros de centros urbanos.

Las postulaciones

Hubo más de 2.100 postulaciones provenientes de los 24 distritos del país. El proceso de selección constó, además, de una preselección de 24 semifinalistas por parte del comité de la Fundación Varkey. En una segunda instancia, un jurado conformado por prestigiosas organizaciones educativas tuvo la difícil tarea de elegir a los seis docentes finalistas.

Ellos fueron Macarena Uría de Córdoba, Edgardo Doberstein de Misiones, Sandra Aramayo de Jujuy, Federico Colombo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabriela Büttler de Misiones y Roberto Córdoba de Tucumán.

De esa selección participaron Enseñá por Argentina, Conciencia, Proyecto Educar 2050, Cimientos, Argentinos por la Educación y la Fundación Noble. Los seis docentes finalistas recibieron un reconocimiento por sus trabajos en el aula.

A los seis finalistas se los invitó al escenario para recibir, uno por uno, la distinción. A través de videos y cálidas palabras se pudo conocer más de los contextos en los que estos docentes crean. Sandra rescató las sonrisas, las voces y sueños de sus alumnos de Jujuy.

Quién es Sandra Fabiana Aramayo

Es docente de Ciencias Biológicas del Colegio Secundario 29 de San Pedro de Jujuy. Según la descripción de la postulación, inspira y empodera a sus estudiantes, enfrentando desafíos con creatividad y un profundo sentido humano.

Colabora en la comisión municipal y en comunidades originarias con proyectos comunitarios y organiza charlas con egresados. Proyectos como cuadernos realizados con materiales reutilizables o la producción de audios digitales, permiten la participación de todos, convirtiendo la enseñanza en una experiencia colectiva y transformadora.