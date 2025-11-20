Una docente jujeña elegida entre las mejores del país

La distinción se otorgó en el auditorio del Museo Fortabat, en Puerto Madero, en Buenos Aires, donde estuvo presente la jujeña Sandra Fabiana Aramayo, elegida entre las seis mejores docentes del país, siendo Edgardo Doberstein de 51 años, un profesor de Misiones, el primer elegido.
Hubo más de 2.100 postulaciones provenientes de los 24 distritos del país. El proceso de selección constó, además, de una preselección de 24 semifinalistas por parte del comité de la Fundación Varkey. En una segunda instancia, un jurado conformado por prestigiosas organizaciones educativas tuvo la difícil tarea de elegir a los seis docentes finalistas.
Ellos fueron Macarena Uría de Córdoba, Edgardo Doberstein de Misiones, Sandra Aramayo de Jujuy, Federico Colombo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabriela Büttler de Misiones y Roberto Córdoba de Tucumán.
De esa selección participaron Enseñá por Argentina, Conciencia, Proyecto Educar 2050, Cimientos, Argentinos por la Educación y la Fundación Noble. Los seis docentes finalistas recibieron un reconocimiento por sus trabajos en el aula.
Es docente de Ciencias Biológicas del Colegio Secundario 29 de San Pedro de Jujuy. Según la descripción de la postulación, inspira y empodera a sus estudiantes, enfrentando desafíos con creatividad y un profundo sentido humano.
Colabora en la comisión municipal y en comunidades originarias con proyectos comunitarios y organiza charlas con egresados. Proyectos como cuadernos realizados con materiales reutilizables o la producción de audios digitales, permiten la participación de todos, convirtiendo la enseñanza en una experiencia colectiva y transformadora.