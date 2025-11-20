jueves 20 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de noviembre de 2025 - 07:01
Ejemplo.

Una docente jujeña elegida entre las mejores del país

El Premio Docentes que Inspiran 2025 reconoció entre las más destacadas a una docente jujeña y recibió la distinción en Buenos Aires.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Una docente jujeña elegida entre las mejores del país

Una docente jujeña elegida entre las mejores del país

Lee además
Docente.
Relevamiento.

Arranca el Censo Nacional Docente: qué es y cómo hacerlo
 Reunión de Paritarias (Foto de archivo)
Paritarias.

Ofrecen 2,5% de aumento a los gremios docentes

La distinción se otorgó en el auditorio del Museo Fortabat, en Puerto Madero, en Buenos Aires, donde estuvo presente la jujeña Sandra Fabiana Aramayo, elegida entre las seis mejores docentes del país, siendo Edgardo Doberstein de 51 años, un profesor de Misiones, el primer elegido.

Sandra Fabiana Aramayo elegida entre las seis mejores docentes del país
Sandra Fabiana Aramayo elegida entre las seis mejores docentes del país

Sandra Fabiana Aramayo elegida entre las seis mejores docentes del país

Las postulaciones

Hubo más de 2.100 postulaciones provenientes de los 24 distritos del país. El proceso de selección constó, además, de una preselección de 24 semifinalistas por parte del comité de la Fundación Varkey. En una segunda instancia, un jurado conformado por prestigiosas organizaciones educativas tuvo la difícil tarea de elegir a los seis docentes finalistas.

Ellos fueron Macarena Uría de Córdoba, Edgardo Doberstein de Misiones, Sandra Aramayo de Jujuy, Federico Colombo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabriela Büttler de Misiones y Roberto Córdoba de Tucumán.

Embed - Sandra Aramayo - Docente Inspiradora Finalista 2025

De esa selección participaron Enseñá por Argentina, Conciencia, Proyecto Educar 2050, Cimientos, Argentinos por la Educación y la Fundación Noble. Los seis docentes finalistas recibieron un reconocimiento por sus trabajos en el aula.

A los seis finalistas se los invitó al escenario para recibir, uno por uno, la distinción. A través de videos y cálidas palabras se pudo conocer más de los contextos en los que estos docentes crean. Sandra rescató las sonrisas, las voces y sueños de sus alumnos de Jujuy.

Quién es Sandra Fabiana Aramayo

Es docente de Ciencias Biológicas del Colegio Secundario 29 de San Pedro de Jujuy. Según la descripción de la postulación, inspira y empodera a sus estudiantes, enfrentando desafíos con creatividad y un profundo sentido humano.

Sandra Fabiana Aramayo docente del Colegio Secundario 29 de San Pedro de Jujuy
Sandra Fabiana Aramayo docente del Colegio Secundario 29 de San Pedro de Jujuy

Sandra Fabiana Aramayo docente del Colegio Secundario 29 de San Pedro de Jujuy

Colabora en la comisión municipal y en comunidades originarias con proyectos comunitarios y organiza charlas con egresados. Proyectos como cuadernos realizados con materiales reutilizables o la producción de audios digitales, permiten la participación de todos, convirtiendo la enseñanza en una experiencia colectiva y transformadora.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Arranca el Censo Nacional Docente: qué es y cómo hacerlo

Ofrecen 2,5% de aumento a los gremios docentes

Gremios docentes de Jujuy realizarán paro esta semana

Animales sueltos en las rutas: las multas pueden superar los $3 millones

Secuestraron caballos sueltos con sus crías en Alto Comedero y Palpalá

Lo que se lee ahora
Accidentes en Ruta 66.
Precaución.

Mañana accidentada en la Ruta 66: un vuelco y un choque

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Alerta por tormentas en Jujuy.
SMN.

Alerta amarilla por fuertes tormentas y vientos en Jujuy: cuándo y en qué lugares

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre
Policial.

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre

Gaston Guillemet prófugo
Búsqueda.

Recompensa millonaria para dar con el empresario prófugo acusado de trata

Accidentes en Ruta 66.
Precaución.

Mañana accidentada en la Ruta 66: un vuelco y un choque

Una docente jujeña elegida entre las mejores del país video
Ejemplo.

Una docente jujeña elegida entre las mejores del país

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel