martes 18 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de noviembre de 2025 - 13:59
Paritarias.

Ofrecen 2,5% de aumento a los gremios docentes

El Gobierno de la provincia tuvo una nueva reunión paritaria con los gremios docentes. Ofrecieron un 2,5% de aumento y bono de fin de año.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
&nbsp;Reunión de Paritarias (Foto de archivo)

 Reunión de Paritarias (Foto de archivo)

Este lunes, en San Salvador de Jujuy, se realizó una nueva ronda de paritarias entre autoridades del área educativa y los gremios, con el fin de definir qué mejora salarial recibirán los docentes para el cierre del año. El encuentro reunió a representantes de distintos sindicatos, quienes buscaban saber qué oferta presentaría la parte empleadora y cómo impactará en los salarios del sector. Durante la jornada se informó un aumento del 2,5% y se precisó que la medida alcanza a docentes de toda la provincia.

Lee además
tombola jujena: resultados y numeros ganadores de hoy, lunes 17 de noviembre
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 17 de noviembre
Asueto por el Díade la Sanidad Estatal
Jueves.

Día de la Sanidad: asueto para los trabajadores de la sanidad con guardias garantizadas

En la mesa de diálogo se comunicó que el aumento será del 2,5%, basado en datos recientes de inflación. Desde ADEP señalaron que este porcentaje representaría cerca de $380.000 extras para los docentes que integran las categorías con salarios más bajos.

Sin embargo, la oferta no convenció a los sindicatos, que asistieron con expectativas de un incremento mayor y un esquema de recomposición más amplio.

El aguinaldo, o Sueldo Anual Complementario (SAC), es una pieza clave en la estructura salarial de los trabajadores argentinos.

Reclamos y pedidos de los gremios docentes

El CEDEMS marcó una postura crítica al cierre de la reunión. Su secretaria general, Mercedes Sosa, expresó la disconformidad de la conducción: “Una propuesta insuficiente. Nosotros pedimos un aumento del 15%. Se ofreció 2,5% por los datos de la inflación. Nosotros manifestamos nuestra disconformidad. Pedimos una política de blanqueamientos en los sueldos. Nos vamos con malestar. Entendemos que no se contempló lo solicitado. Evaluaremos las medidas”.

Los gremios también recordaron que, en el inicio de las conversaciones, habían planteado la necesidad de un bono más alto para enfrentar la pérdida del poder adquisitivo.

Aunque no se informó una fecha para un nuevo encuentro, los gremios anticiparon que seguirán con el seguimiento de la negociación. La discusión salarial continúa abierta y el clima gremial quedó cargado tras la oferta del 2,5%.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 17 de noviembre

Día de la Sanidad: asueto para los trabajadores de la sanidad con guardias garantizadas

Aumenta el boleto del transporte en San Salvador de Jujuy: cuáles son los nuevos precios

Los mellizos jujeños que nacieron con 27 semanas, estuvieron al borde de morir y desafiaron al destino

¿Cuánto necesitó en octubre una familia jujeña para no ser pobre o indigente?

Lo que se lee ahora
Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Suba.

Aumenta el boleto del transporte en San Salvador de Jujuy: cuáles son los nuevos precios

Por  Federico Franco

Las más leídas

Madres de Jujuy video
Comunidad.

Realizan juntadas de madres en Jujuy: ya son más de 270

Bono de fin de año.
Paritarias.

Confirmaron el bono de fin de año para empleados estatales de Jujuy

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Suba.

Aumenta el boleto del transporte en San Salvador de Jujuy: cuáles son los nuevos precios

Una bombacha casi provoca una tragedia de tránsito
Insólito siniestro.

Una bombacha casi provoca una tragedia de tránsito

 Reunión de Paritarias (Foto de archivo)
Paritarias.

Ofrecen 2,5% de aumento a los gremios docentes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel