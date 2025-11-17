Ofrecen 2,5% de aumento a los gremios docentes

Este lunes, en San Salvador de Jujuy, se realizó una nueva ronda de paritarias entre autoridades del área educativa y los gremios , con el fin de definir qué mejora salarial recibirán los docentes para el cierre del año. El encuentro reunió a representantes de distintos sindicatos, quienes buscaban saber qué oferta presentaría la parte empleadora y cómo impactará en los salarios del sector. Durante la jornada se informó un aumento del 2,5% y se precisó que la medida alcanza a docentes de toda la provincia.

En la mesa de diálogo se comunicó que el aumento será del 2,5% , basado en datos recientes de inflación. Desde ADEP señalaron que este porcentaje representaría cerca de $380.000 extras para los docentes que integran las categorías con salarios más bajos.

Sin embargo, la oferta no convenció a los sindicatos, que asistieron con expectativas de un incremento mayor y un esquema de recomposición más amplio.

Reclamos y pedidos de los gremios docentes

El CEDEMS marcó una postura crítica al cierre de la reunión. Su secretaria general, Mercedes Sosa, expresó la disconformidad de la conducción: “Una propuesta insuficiente. Nosotros pedimos un aumento del 15%. Se ofreció 2,5% por los datos de la inflación. Nosotros manifestamos nuestra disconformidad. Pedimos una política de blanqueamientos en los sueldos. Nos vamos con malestar. Entendemos que no se contempló lo solicitado. Evaluaremos las medidas”.

Los gremios también recordaron que, en el inicio de las conversaciones, habían planteado la necesidad de un bono más alto para enfrentar la pérdida del poder adquisitivo.

Aunque no se informó una fecha para un nuevo encuentro, los gremios anticiparon que seguirán con el seguimiento de la negociación. La discusión salarial continúa abierta y el clima gremial quedó cargado tras la oferta del 2,5%.