martes 18 de noviembre de 2025

17 de noviembre de 2025 - 15:34
Atención.

Corte y desvío del tránsito en la Ruta 34 por las obras de la nueva autopista

Confirmaron que esta semana hay cortes de tránsito y desvíos en la Ruta 34 por obras de la nueva autopista.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Corte y desvío en la Ruta 34 por las obras de la nueva autopista (Foto ilustrativa)

Corte y desvío en la Ruta 34 por las obras de la nueva autopista (Foto ilustrativa)

Por la ejecución de los trabajos que se realizan para construir la nueva autopista de la Ruta 34, se implementó un desvío vehicular permanente de la calzada en la ruta, entre el km 1180,62 y el km 1182,60, en ambos sentidos de circulación.

Según informaron desde Vialidad Nacional, los vehículos que transiten en sentido sur-norte deberán circular por la rama derecha; mientras que los conductores que lo hagan en sentido norte-sur, serán desviados por la rama izquierda.

El desvío del tránsito es desde el empalme con la Ruta Nacional 66 hasta el acceso norte a la ciudad de San Pedro de Jujuy, por lo que solicitan transitar con extrema precaución, respetar las señales, velocidades máximas permitidas, y acatar las indicaciones del personal apostado en el lugar.

Obras en Ruta 34
Obras en Ruta 34.

Obras en Ruta 34.

Las obras en la Ruta 34

Las obras en el tramo de la Ruta 34 se extienden entre el límite con Salta y El Cuarteadero, cercano a la ciudad de San Pedro. Son más de 25 kilómetros de duplicación de calzada, con varias obras integrales para esa transitada vía.

Por ejemplo, demoliciones, retiros y traslados, movimientos de suelos, la construcción del pavimento, sistemas de contención lateral como cordones, más obras ambientales como arborización, refugios y depósitos de residuos, puentes de unión necesarios e iluminación. La obra comprende la sección Km 1149 - km 1176 y prevé un presupuesto de $65.000 millones.

La Ruta Nacional 34 en la provincia de Jujuy atraviesa el este de la provincia, conectando varias localidades importantes. La vía es fundamental para el comercio y el turismo, ya que conecta la provincia con otros puntos clave del norte argentino y facilita el acceso a áreas naturales como las Yungas juj

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Suba.

Aumenta el boleto del transporte en San Salvador de Jujuy: cuáles son los nuevos precios

Por  Federico Franco

