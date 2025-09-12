viernes 12 de septiembre de 2025

12 de septiembre de 2025 - 19:01
Atención conductores.

Desvío vehicular en la Ruta 34 por obras de duplicación de calzada

Se implementó un desvío vehicular en la Ruta 34 por obras de duplicación. Pidieron precaución a los conductores.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Desvío vehicular en la Ruta 34 por obras de duplicación de calzada

Desvío vehicular en la Ruta 34 por obras de duplicación de calzada

Se implementó un desvío vehicular temporal en la Ruta 34, a la altura del km 1159, en el marco de los trabajos correspondientes a la obra de duplicación de calzada entre el límite con la provincia de Salta y el empalme con la Ruta Nacional 66.

Según se precisó desde Vialidad Nacional, los vehículos que circulen en sentido sur-norte deberán transitar por la rama izquierda de la calzada en construcción, mientras que quienes lo hagan en sentido norte-sur deberán utilizar la rama derecha.

Desde el organismo solicitaron a los conductores transitar con extrema precaución; respetar la señalización y las velocidades máximas permitidas y acatar las indicaciones del personal apostado en el lugar, ya que el desvío permanecerá activo hasta que se completen las tareas previstas en este tramo.

Desvío vehicular en la Ruta 34 por obras de duplicación de calzada
Desvío vehicular en la Ruta 34 por obras de duplicación de calzada

Desvío vehicular en la Ruta 34 por obras de duplicación de calzada

Las obras en la Ruta 34

Las obras en el tramo de la Ruta 34 se extienden entre el límite con Salta y El Cuarteadero, cercano a la ciudad de San Pedro. Son más de 25 kilómetros de duplicación de calzada, con varias obras integrales para esa transitada vía.

Por ejemplo, demoliciones, retiros y traslados, movimientos de suelos, la construcción del pavimento, sistemas de contención lateral como cordones, más obras ambientales como arborización, refugios y depósitos de residuos, puentes de unión necesarios e iluminación. La obra comprende la sección Km 1149 - km 1176 y prevé un presupuesto de $65.000 millones.

La Ruta Nacional 34 en la provincia de Jujuy atraviesa el este de la provincia, conectando varias localidades importantes. La vía es fundamental para el comercio y el turismo, ya que conecta la provincia con otros puntos clave del norte argentino y facilita el acceso a áreas naturales como las Yungas jujeñas.

