Esta semana los estudiantes de Jujuy solo tendrán 3 días de clases: qué días no habrá actividad escolar

La semana que comienza este lunes 17 de noviembre será atípica para las escuelas de Jujuy. Debido a un asueto provincial y al fin de semana largo nacional , los estudiantes de todos los niveles solo asistirán a clases durante tres días.

Estas fechas ya estaban previstas tanto en el calendario escolar provincial como en el cronograma de feriados nacionales, y responden a conmemoraciones históricas y a disposiciones establecidas por ley.

En total, serán tres días sin clases entre el martes y el lunes siguiente:

De esta manera, los estudiantes asistirán solo lunes 17, miércoles 19 y jueves 20 , conformando una semana escolar más corta y con un fin de semana extra largo de cuatro días.

Lunes 24 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional

Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos, sin actividad escolar

Martes 18 de noviembre: asueto provincial por la Autonomía Política de Jujuy

Por qué no habrá clases el 18 de noviembre

El martes 18 de noviembre se conmemora el 191° aniversario de la Autonomía Política de Jujuy, proclamada en 1834. Ese día, bajo el liderazgo de José María Fascio y luego de la Batalla de Castañares, se firmó el acta que declaró la separación política de Salta y dio origen a la provincia tal como se la conoce en la actualidad.

El asueto está contemplado por la Ley Provincial N° 4059/84 e incluye a todas las escuelas y organismos estatales. En el sector privado, la adhesión es optativa.

Un fin de semana extra largo: viernes 21 y lunes 24 sin actividad escolar

Además del asueto provincial del martes, esta semana se suma un descanso prolongado por el calendario nacional:

Viernes 21 – Día no laborable con fines turísticos

Forma parte de un “feriado puente” destinado a fomentar el turismo interno, según lo previsto por la Ley 27.399.

Lunes 24 – Feriado nacional por el Día de la Soberanía

El feriado por el Día de la Soberanía Nacional se traslada del 20 al lunes 24, completando así cuatro días consecutivos sin clases.

Qué se recuerda en el Día de la Soberanía Nacional

Cada 20 de noviembre se conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845, cuando fuerzas argentinas se enfrentaron a barcos anglo-franceses que pretendían navegar los ríos interiores sin autorización.

Aunque no fue una victoria militar en términos convencionales, la resistencia se convirtió en un símbolo de defensa del territorio y la autonomía nacional. Desde 2010, es feriado nacional en reconocimiento a su importancia histórica.

Qué feriados quedan en el 2025

