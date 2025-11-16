lunes 17 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de noviembre de 2025 - 19:43
Educación.

Esta semana los estudiantes de Jujuy solo tendrán 3 días de clases: qué días no habrá actividad escolar

Un asueto y el fin de semana largo de noviembre modificarán el ritmo escolar en Jujuy. Esta semana solo habrá tres días de clases. Mirá cuándo y por qué.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Sin clases en Jujuy - Foto de archivo

Sin clases en Jujuy - Foto de archivo

La semana que comienza este lunes 17 de noviembre será atípica para las escuelas de Jujuy. Debido a un asueto provincial y al fin de semana largo nacional, los estudiantes de todos los niveles solo asistirán a clases durante tres días.

Lee además
Clases en Jujuy (imagen ilustrativa).
Educación.

Fecha confirmada: ¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?
El Gobierno confirmó el calendario escolar 2026.
Educación.

Se confirmó el calendario escolar del año 2026: ¿Cuándo comenzarán las clases?

Estas fechas ya estaban previstas tanto en el calendario escolar provincial como en el cronograma de feriados nacionales, y responden a conmemoraciones históricas y a disposiciones establecidas por ley.

Qué días no habrá clases en Jujuy esta semana

En total, serán tres días sin clases entre el martes y el lunes siguiente:

  • Martes 18 de noviembre: asueto provincial por la Autonomía Política de Jujuy

  • Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos, sin actividad escolar

  • Lunes 24 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional

De esta manera, los estudiantes asistirán solo lunes 17, miércoles 19 y jueves 20, conformando una semana escolar más corta y con un fin de semana extra largo de cuatro días.

Sin clases
Sin clases en Jujuy este miércoles

Sin clases en Jujuy este miércoles

Por qué no habrá clases el 18 de noviembre

El martes 18 de noviembre se conmemora el 191° aniversario de la Autonomía Política de Jujuy, proclamada en 1834. Ese día, bajo el liderazgo de José María Fascio y luego de la Batalla de Castañares, se firmó el acta que declaró la separación política de Salta y dio origen a la provincia tal como se la conoce en la actualidad.

El asueto está contemplado por la Ley Provincial N° 4059/84 e incluye a todas las escuelas y organismos estatales. En el sector privado, la adhesión es optativa.

Fascio el primer gobernador después de la Autonomía Política de Jujuy
Fascio el primer gobernador después de la Autonomía Política de Jujuy

Fascio el primer gobernador después de la Autonomía Política de Jujuy

Un fin de semana extra largo: viernes 21 y lunes 24 sin actividad escolar

Además del asueto provincial del martes, esta semana se suma un descanso prolongado por el calendario nacional:

Viernes 21 – Día no laborable con fines turísticos

Forma parte de un “feriado puente” destinado a fomentar el turismo interno, según lo previsto por la Ley 27.399.

Lunes 24 – Feriado nacional por el Día de la Soberanía

El feriado por el Día de la Soberanía Nacional se traslada del 20 al lunes 24, completando así cuatro días consecutivos sin clases.

Qué se recuerda en el Día de la Soberanía Nacional

Cada 20 de noviembre se conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845, cuando fuerzas argentinas se enfrentaron a barcos anglo-franceses que pretendían navegar los ríos interiores sin autorización.

Aunque no fue una victoria militar en términos convencionales, la resistencia se convirtió en un símbolo de defensa del territorio y la autonomía nacional. Desde 2010, es feriado nacional en reconocimiento a su importancia histórica.

Acontecimientos
D&iacute;a de la Soberan&iacute;a Nacional - Foto de archivo

Día de la Soberanía Nacional - Foto de archivo

Qué feriados quedan en el 2025

Tras los descansos de noviembre, el calendario de este año solo suma dos feriados más:

  • Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

  • Jueves 25 de diciembre: Navidad

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Fecha confirmada: ¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

Se confirmó el calendario escolar del año 2026: ¿Cuándo comenzarán las clases?

Habrá tres días sin clases en Jujuy: cuándo son y por qué

Jujuy Básquet le ganó a Independiente en Santiago del Estero

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para este lunes 17 de noviembre

Lo que se lee ahora
Paritarias.
Política.

Este lunes retoman las negociaciones paritarias en Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Sin clases en Jujuy - Foto de archivo
Educación.

Esta semana los estudiantes de Jujuy solo tendrán 3 días de clases: qué días no habrá actividad escolar

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en Jujuy: en qué zonas
Atención.

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en Jujuy: en qué zonas

Granizo en Jujuy (imagen ilustrativa).
Tiempo.

Granizo en algunas zonas de Jujuy durante la tarde del domingo

Brutal crimen en La Mendieta: un hombre fue asesinado de una puñalada durante una pelea entre vecinos
Policial.

Brutal crimen en La Mendieta: un hombre fue asesinado de una puñalada durante una pelea entre vecinos

Lluvias récord en Jujuy: el acumulado del año supera ampliamente el promedio histórico
Pronóstico.

Lluvias récord en Jujuy: el acumulado del año supera ampliamente el promedio histórico

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel