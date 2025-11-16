domingo 16 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de noviembre de 2025 - 10:35
Atención.

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en Jujuy: en qué zonas

Se esperan lluvias intensas, granizo, ráfagas de hasta 80 km/h y actividad eléctrica en algunas zonas específicas de la provincia de Jujuy

Por  Verónica Pereyra
gif tormentas lluvias.gif
Lee además
Jujuy está bajo alerta amarilla por vientos: desde cuándo y para qué zonas rige
Clima.

Jujuy está bajo alerta amarilla por vientos: desde cuándo y para qué zonas rige
Cambia el clima en Jujuy: rige alerta amarilla por tormentas para la provincia
Atención.

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en toda la provincia de Jujuy

Jujuy con sol
Desde este jueves aumentan las máximas: cómo sigue el clima en Jujuy

Desde este jueves aumentan las máximas: cómo sigue el clima en Jujuy

El domingo traerá un quiebre en las condiciones meteorológicas. El SMN anticipa un ascenso térmico notable, con una máxima que alcanzará los 29°C, lo que marcará un contraste evidente con el día anterior. La temperatura mínima se mantendrá en 15°C, pero el aumento de la humedad y el ingreso de aire más cálido y menos estable definirá el rumbo de la jornada.

tiempo en Jujuy - posibles lluvias

Tarde y noche: el momento más inestable

A partir de la tarde, el panorama se vuelve más complejo. Las condiciones serán propicias para el desarrollo de tormentas aisladas, con probabilidades que aumentan hasta el 40%. Este escenario se mantendrá también durante la noche, por lo que no se descartan precipitaciones, actividad eléctrica y chaparrones dispersos en distintos sectores del valle.

Además, el viento rotará hacia el norte, con intensidades de 7 a 12 km/h, pero lo más relevante será la presencia de ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, lo que indica un posible ingreso de aire más fresco posterior a las tormentas o el desarrollo de núcleos convectivos activos en la región.

Alerta amarilla por tormentas

Las zonas de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas.

Se anticipan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias intensas en cortos períodos, posible caída de granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h y frecuente actividad eléctrica.

Los acumulados de lluvia podrían ubicarse entre 15 y 40 mm, con la posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

Recomiendan extremar precauciones y mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico.

image

Recomendaciones del SMN

Ante la presencia de tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional aconseja:

  • No refugiarse bajo árboles ni estructuras metálicas.

  • Evitar actividades al aire libre.

  • Desconectar aparatos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.

  • Circular con precaución, especialmente en zonas urbanas propensas a anegamientos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy está bajo alerta amarilla por vientos: desde cuándo y para qué zonas rige

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en toda la provincia de Jujuy

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cómo va a seguir el clima

Hay alerta amarilla por tormentas para el norte del país: qué va a pasar en Jujuy

Guillermo Lobo en Jujuy Corre: "El año que viene vuelvo a correr; esto es biología, nutrición y salud mental"

Lo que se lee ahora
Llegó el día: se realiza una nueva edición de la maratón Jujuy Corre (Archivo)
Para tener en cuenta.

Restricciones de tránsito y cortes por la maratón "Jujuy Corre"

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Accidente fatal en el acceso al Cuarteadero: tres personas perdieron la vida
Sábado trágico.

Accidente fatal en el acceso a El Cuarteadero: tres personas perdieron la vida

Cecilia Strzyzowski
Veredicto histórico.

El jurado popular declaró culpables a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

La imperdible entrevista de Mario Pergolini a la China Suárez: escándalos, confesiones y más
TV.

La imperdible entrevista de Mario Pergolini a la China Suárez: escándalos, confesiones y más

Llegó el día: se realiza una nueva edición de la maratón Jujuy Corre (Archivo)
Para tener en cuenta.

Restricciones de tránsito y cortes por la maratón "Jujuy Corre"

Cómo es Geneanet, el Google Maps de los apellidos. 
Tendencias

La web que revela los orígenes de tu apellido en segundos: de qué se trata

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel