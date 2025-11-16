Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en Jujuy: en qué zonas

Este domingo llega con un clima agradable y cielo mayormente despejado en San Salvador de Jujuy . Será una jornada con buena presencia de sol y temperaturas agradables para disfrutar al aire libre, aunque hacia la tarde o noche el clima puede cambiar para algunas zonas de la provincia.

Atención. Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en toda la provincia de Jujuy

Clima. Jujuy está bajo alerta amarilla por vientos: desde cuándo y para qué zonas rige

El domingo traerá un quiebre en las condiciones meteorológicas. El SMN anticipa un ascenso térmico notable, con una máxima que alcanzará los 29°C , lo que marcará un contraste evidente con el día anterior. La temperatura mínima se mantendrá en 15°C, pero el aumento de la humedad y el ingreso de aire más cálido y menos estable definirá el rumbo de la jornada.

Desde este jueves aumentan las máximas: cómo sigue el clima en Jujuy

A partir de la tarde, el panorama se vuelve más complejo. Las condiciones serán propicias para el desarrollo de tormentas aisladas , con probabilidades que aumentan hasta el 40% . Este escenario se mantendrá también durante la noche, por lo que no se descartan precipitaciones, actividad eléctrica y chaparrones dispersos en distintos sectores del valle.

Además, el viento rotará hacia el norte, con intensidades de 7 a 12 km/h, pero lo más relevante será la presencia de ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, lo que indica un posible ingreso de aire más fresco posterior a las tormentas o el desarrollo de núcleos convectivos activos en la región.

Alerta amarilla por tormentas

Las zonas de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas.

Se anticipan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias intensas en cortos períodos, posible caída de granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h y frecuente actividad eléctrica.

Los acumulados de lluvia podrían ubicarse entre 15 y 40 mm, con la posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

Recomiendan extremar precauciones y mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico.

image

Recomendaciones del SMN

Ante la presencia de tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional aconseja: