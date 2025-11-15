En un clima de máxima expectativa, el jurado popular que juzgó el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco anunció este sábado su veredicto tras retomar las deliberaciones iniciadas el viernes al mediodía.

Pasadas las 15, las autoridades convocaron a la audiencia y el tribunal dio lectura a la resolución, que determinó las responsabilidades penales de los siete imputados. Las penas se conocerán en los próximos días, en una audiencia de cesura que convocará la jueza técnica Dolly Fernández.

El ex pareja de la víctima, César Sena , fue declarado culpable de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género .

El jurado popular declaró culpables a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña , también fueron considerados culpables como partícipes primarios del mismo delito , confirmando el rol central del clan en la planificación y ejecución del crimen.

Entre los colaboradores imputados, el jurado resolvió que:

Gustavo Obregón es culpable de encubrimiento agravado .

Fabiana González , culpable de encubrimiento agravado .

Gustavo Melgarejo, culpable de encubrimiento simple.

La única absuelta fue Griselda Reynoso. Su defensa solicitó la absolución antes de finalizar la audiencia y la jueza Fernández ordenó su inmediata libertad.

El jurado y la reserva de las deliberaciones

Tras la lectura del veredicto, la jueza recordó a los miembros del jurado que la ley les impide revelar lo sucedido en la sala de deliberaciones, por lo que deben evitar el contacto con la prensa.

“No le deben explicaciones a nadie”, enfatizó, subrayando la confidencialidad del proceso.

El jurado popular declaró culpables a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Una deliberación extensa y compleja

El jurado había comenzado a debatir el viernes, con la expectativa inicial de un veredicto antes de las 20. Pero la complejidad del caso, la cantidad de imputados y las múltiples opciones de veredicto prolongaron la discusión.

Fuentes judiciales señalaron que es habitual que juicios de esta magnitud requieran más tiempo para llegar a un acuerdo unánime, tal como exige la ley.

Previo a la deliberación, la jueza Fernández brindó una sinopsis del caso y explicó las alternativas que podían aplicar para cada acusado.

El proceso culminó tras casi dos semanas de testimonios, pericias, presentación de pruebas y duros cruces entre la fiscalía, la querella y las defensas.

Las posiciones de la fiscalía y las defensas

Durante los alegatos finales, el fiscal de Cámara Juan Martín Bogado solicitó fuertes condenas para los acusados principales.

Planteó que Cecilia vivía una relación conflictiva con César Sena y que fue víctima de una maniobra deliberada que la condujo a un escenario de violencia fatal.

“Creía que iba a ser feliz con César —dijo Bogado—, pero se cruzó con las personas equivocadas”.

Las defensas, en cambio, intentaron desligar a los imputados del crimen.

Emerenciano Sena negó toda responsabilidad y destacó su trayectoria social, mientras que Marcela Acuña reconoció haber intentado proteger a su hijo, aunque aseguró no tener vinculación con el femicidio.

En sus últimas palabras, Acuña denunció manipulación política en la causa y pidió la intervención del Poder Judicial chaqueño.

Por su parte, César Sena eligió guardar silencio hasta el final del juicio.

Las imputaciones que enfrentaron los acusados

César Sena : homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en calidad de autor.

Emerenciano Sena y Marcela Acuña : homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, como partícipes primarios.

Fabiana González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reynoso: encubrimiento agravado (Reynoso finalmente absuelta) y encubrimiento simple en el caso de Melgarejo.

Lo que viene

Con el veredicto firme del jurado popular, el proceso ingresará en su etapa final: la audiencia donde se impondrán las penas, que podría celebrarse en los próximos días.

Se trata de uno de los fallos más significativos de los últimos años en Chaco, no solo por la gravedad del caso, sino por el impacto social que generó el femicidio de Cecilia Strzyzowski y la implicación de figuras de alto perfil político y social.