domingo 16 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de noviembre de 2025 - 16:25
Veredicto histórico.

El jurado popular declaró culpables a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

La resolución por el caso de Cecilia Strzyzowski se dio a conocer este sábado después de un cuarto intermedio tras la audiencia que se realizó ayer.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Cecilia Strzyzowski

Cecilia Strzyzowski

En un clima de máxima expectativa, el jurado popular que juzgó el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco anunció este sábado su veredicto tras retomar las deliberaciones iniciadas el viernes al mediodía.

Lee además
Juicio por Cecilia Strzyzowski (Foto: Poder judicial del Chaco)
Chequeado.

Juicio al clan Sena: claves sobre el femicidio de Cecilia Strzyzowski, que sacudió al poder político de Chaco
Juicio por jurado.
Justicia.

Juicio por el caso Cecilia Strzyzowski: no llegaron a un acuerdo y pasaron a cuarto intermedio

Pasadas las 15, las autoridades convocaron a la audiencia y el tribunal dio lectura a la resolución, que determinó las responsabilidades penales de los siete imputados. Las penas se conocerán en los próximos días, en una audiencia de cesura que convocará la jueza técnica Dolly Fernández.

El jurado popular declaró culpables a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
El jurado popular declaró culpables a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

El jurado popular declaró culpables a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Culpabilidades y absoluciones

El ex pareja de la víctima, César Sena, fue declarado culpable de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, también fueron considerados culpables como partícipes primarios del mismo delito, confirmando el rol central del clan en la planificación y ejecución del crimen.

Entre los colaboradores imputados, el jurado resolvió que:

  • Gustavo Obregón es culpable de encubrimiento agravado.

  • Fabiana González, culpable de encubrimiento agravado.

  • Gustavo Melgarejo, culpable de encubrimiento simple.

La única absuelta fue Griselda Reynoso. Su defensa solicitó la absolución antes de finalizar la audiencia y la jueza Fernández ordenó su inmediata libertad.

El jurado y la reserva de las deliberaciones

Tras la lectura del veredicto, la jueza recordó a los miembros del jurado que la ley les impide revelar lo sucedido en la sala de deliberaciones, por lo que deben evitar el contacto con la prensa.

No le deben explicaciones a nadie”, enfatizó, subrayando la confidencialidad del proceso.

El jurado popular declaró culpables a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
El jurado popular declaró culpables a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

El jurado popular declaró culpables a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Una deliberación extensa y compleja

El jurado había comenzado a debatir el viernes, con la expectativa inicial de un veredicto antes de las 20. Pero la complejidad del caso, la cantidad de imputados y las múltiples opciones de veredicto prolongaron la discusión.

Fuentes judiciales señalaron que es habitual que juicios de esta magnitud requieran más tiempo para llegar a un acuerdo unánime, tal como exige la ley.

Previo a la deliberación, la jueza Fernández brindó una sinopsis del caso y explicó las alternativas que podían aplicar para cada acusado.

El proceso culminó tras casi dos semanas de testimonios, pericias, presentación de pruebas y duros cruces entre la fiscalía, la querella y las defensas.

Las posiciones de la fiscalía y las defensas

Durante los alegatos finales, el fiscal de Cámara Juan Martín Bogado solicitó fuertes condenas para los acusados principales.

Planteó que Cecilia vivía una relación conflictiva con César Sena y que fue víctima de una maniobra deliberada que la condujo a un escenario de violencia fatal.

Creía que iba a ser feliz con César —dijo Bogado—, pero se cruzó con las personas equivocadas”.

Las defensas, en cambio, intentaron desligar a los imputados del crimen.

Emerenciano Sena negó toda responsabilidad y destacó su trayectoria social, mientras que Marcela Acuña reconoció haber intentado proteger a su hijo, aunque aseguró no tener vinculación con el femicidio.

En sus últimas palabras, Acuña denunció manipulación política en la causa y pidió la intervención del Poder Judicial chaqueño.

Por su parte, César Sena eligió guardar silencio hasta el final del juicio.

Las imputaciones que enfrentaron los acusados

  • César Sena: homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en calidad de autor.

  • Emerenciano Sena y Marcela Acuña: homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, como partícipes primarios.

  • Fabiana González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reynoso: encubrimiento agravado (Reynoso finalmente absuelta) y encubrimiento simple en el caso de Melgarejo.

Lo que viene

Con el veredicto firme del jurado popular, el proceso ingresará en su etapa final: la audiencia donde se impondrán las penas, que podría celebrarse en los próximos días.

Se trata de uno de los fallos más significativos de los últimos años en Chaco, no solo por la gravedad del caso, sino por el impacto social que generó el femicidio de Cecilia Strzyzowski y la implicación de figuras de alto perfil político y social.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Juicio al clan Sena: claves sobre el femicidio de Cecilia Strzyzowski, que sacudió al poder político de Chaco

Juicio por el caso Cecilia Strzyzowski: no llegaron a un acuerdo y pasaron a cuarto intermedio

La jueza del caso Strzyzowski habló de la condena al clan Sena

Alarma por la aparición de animales heridos y asesinados en una aldea neuquina

El Banco Nación bajó las tasas y relanzó sus créditos para autos: requisitos y cómo acceder

Lo que se lee ahora
la jueza del caso strzyzowski hablo de la condena al clan sena
Fallo.

La jueza del caso Strzyzowski habló de la condena al clan Sena

Por  Verónica Pereyra

Las más leídas

Accidente fatal en el acceso al Cuarteadero: tres personas perdieron la vida
Sábado trágico.

Accidente fatal en el acceso a El Cuarteadero: tres personas perdieron la vida

Cecilia Strzyzowski
Veredicto histórico.

El jurado popular declaró culpables a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

La imperdible entrevista de Mario Pergolini a la China Suárez: escándalos, confesiones y más
TV.

La imperdible entrevista de Mario Pergolini a la China Suárez: escándalos, confesiones y más

Llegó el día: se realiza una nueva edición de la maratón Jujuy Corre (Archivo)
Para tener en cuenta.

Restricciones de tránsito y cortes por la maratón "Jujuy Corre"

Cómo es Geneanet, el Google Maps de los apellidos. 
Tendencias

La web que revela los orígenes de tu apellido en segundos: de qué se trata

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel