sábado 15 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de noviembre de 2025 - 09:13
Ezeiza.

Se incendió el Polo Industrial de Spegazzini y hubo al menos 25 personas heridas

Una violenta explosión en el Polo Industrial de Spegazzini este viernes cerca de las 22, en Ezeiza, provocó un gran incendio y hubo varios heridos.

Así está ahora la zona tras más de 20hs de incendio&nbsp;

Así está ahora la zona tras más de 20hs de incendio 

Una violenta explosión ocurrida este viernes por la noche en el Polo Industrial de Spegazzini, en Ezeiza, provocó un gran incendio y dejó al menos una veintena de heridos, según confirmaron autoridades locales y personal médico. El episodio generó alarma entre los vecinos, que reportaron vibraciones y rotura de vidrios en sus viviendas.

Lee además
Javier Milei.
País.

Javier Milei: "La deuda en Argentina bajó en USD 50 mil millones"
DiegoSantilli se reunió en Mendoza con cuatro gobernadores 
Mesa política.

Diego Santilli se reunió en Mendoza con cuatro gobernadores

“Es todo muy confuso, hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini. Estamos trabajando para apagar el fuego y después para ver lo que ocurrió”, aseguró el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, en diálogo con C5N. Más de 20 dotaciones de bomberos trabajan para controlar las llamas, mientras Defensa Civil coordina tareas de emergencia en la zona.

"El incendio no está sofocado pero está contenido", actualizaron desde Defensa Civil

El director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, dio declaraciones a la prensa para brindar información sobre la situación en el Polo Industrial Spegazzini. Aseguró que "el incendio no está sofocado, pero está contenido“ y que es un "incendio con características violentas, pero que nunca estuvo fuera de control para riesgo de la población”.

Por otro lado, adivrtió que “este humo como cualquier otro humo tiene partículas suspendidas en el aire" y recomendó usar barbijos. Además explicó que el nivel de riesgo depende del tiempo de exposición, ya que “bomberos y bomberas están más expuestos”.

Empresas afectadas por las llamas

Hasta ahora, desde Ezeiza afirmaron que las empresas afectadas fueron Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y una distribuidora Salón. Y que los bomberos estaban abocados especialmente a proteger del fuego a la empresa Flamia, que almacena productos inflamables. Por el momento no existen hipótesis firmes sobre el origen del incendio.

Proyecto nuevo - 2025-11-14T233718.751

Heridos y asistencia médica

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó en un parte oficial emitido en las últimas horas que entre las personas heridas se encuentran una mujer embarazada intoxicada por inhalación de humo y un hombre que sufrió un infarto. Además señalaron que otro herido ingresó con una fractura expuesta en uno de sus brazos.

El doctor Carlos Santoro, de Canning Health Institute, afirmó que la clínica, ubicada a siete minutos del Aeropuerto de Ezeiza, recibió heridos con cortadas por vidrios, politraumatismos y quemaduras. “La cantidad de pacientes que recibimos hasta ahora está en 22. Ninguno con peligro de muerte”.

Embed - Explosión en el polo industrial: confirmado hay al menos 20 los heridos

Operativo de emergencia

El director de la Agencia Federal de Emergencias, Santiago Hardie, informó que se desplegaron unidades contraincendios, brigadas de riesgo químico, ambulancias y un helicóptero. Granados señaló que, si bien aún se investigan las causas, no pueden “descartar ni confirmar” la posibilidad de la caída de una aeronave: “Se explotaron los vidrios de mi casa y de todo el barrio. Estamos evacuando a las familias que viven en las inmediaciones”.

El intendente también detalló que entre las fábricas afectadas hay una planta química y depósitos vinculados a productos agropecuarios, además de una empresa de envases plásticos, Plásticos Lagos, que estaría en situación crítica debido al fuego.

Proyecto nuevo - 2025-11-14T232851.160

Tránsito, seguridad y sistema sanitario

El aeropuerto de Ezeiza permanece operativo y no se vio afectado por el incidente. La autopista Ezeiza–Cañuelas se encuentra totalmente cortada por el operativo de emergencia. El Ministerio de Salud bonaerense activó un plan de derivaciones según códigos de triage: Códigos verde y amarillo: Hospital Cecilia Grierson (Presidente Perón) y Hospital Néstor Kirchner (Cañuelas). Códigos naranja y rojo: Hospital Bicentenario (Esteban Echeverría), Hospital Eurnekian (Ezeiza) y Hospital Balestrini (La Matanza). Más de 12 móviles provinciales y 15 unidades municipales trabajan coordinadamente en la zona afectada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Javier Milei: "La deuda en Argentina bajó en USD 50 mil millones"

Diego Santilli se reunió en Mendoza con cuatro gobernadores

Cambios en el Gobierno: Renaper, Deportes y Pasos Fronterizos pasan al Ministerio del Interior

El pueblo que ofrece un festival, vinos y licores que hacen de tus escapadas una fiesta

Empresas de EE.UU en Argentina celebran el acuerdo comercial: "Confianza mutua"

Las más leídas

Supermercados Comodín﻿
Promo.

Supermercados Comodín lanza "Fin de Año Sobre Ruedas": la gran promo que revoluciona el norte argentino

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9 video
Jujuy.

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9

Entierro de Daniela Mamaní. video
Humahuaca.

El último adiós a Daniela Mamaní: "Que esto no quede en el dolor, que nos haga reflexionar"

Sigue JujuyFlorece
Exposición.

Jujuy Florece: cómo será la agenda de este sábado

En la encomienda encontraron cocaína.
Narcotráfico.

Detuvieron a un colectivo que salió de Jujuy con 4 kilos de cocaína: hay dos detenidos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel