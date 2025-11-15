Se incendió el Polo Industrial de Spegazzini y hubo al menos 25 personas heridas

Una violenta explosión ocurrida este viernes por la noche en el Polo Industrial de Spegazzini, en Ezeiza , provocó un gran incendio y dejó al menos una veintena de heridos , según confirmaron autoridades locales y personal médico. El episodio generó alarma entre los vecinos, que reportaron vibraciones y rotura de vidrios en sus viviendas.

“Es todo muy confuso, hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini. Estamos trabajando para apagar el fuego y después para ver lo que ocurrió”, aseguró el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, en diálogo con C5N . Más de 20 dotaciones de bomberos trabajan para controlar las llamas, mientras Defensa Civil coordina tareas de emergencia en la zona.

El director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, dio declaraciones a la prensa para brindar información sobre la situación en el Polo Industrial Spegazzini. Aseguró que "el incendio no está sofocado, pero está contenido“ y que es un "incendio con características violentas, pero que nunca estuvo fuera de control para riesgo de la población”.

Por otro lado, adivrtió que “este humo como cualquier otro humo tiene partículas suspendidas en el aire" y recomendó usar barbijos. Además explicó que el nivel de riesgo depende del tiempo de exposición, ya que “bomberos y bomberas están más expuestos”.

Empresas afectadas por las llamas

Hasta ahora, desde Ezeiza afirmaron que las empresas afectadas fueron Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y una distribuidora Salón. Y que los bomberos estaban abocados especialmente a proteger del fuego a la empresa Flamia, que almacena productos inflamables. Por el momento no existen hipótesis firmes sobre el origen del incendio.

Proyecto nuevo - 2025-11-14T233718.751

Heridos y asistencia médica

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó en un parte oficial emitido en las últimas horas que entre las personas heridas se encuentran una mujer embarazada intoxicada por inhalación de humo y un hombre que sufrió un infarto. Además señalaron que otro herido ingresó con una fractura expuesta en uno de sus brazos.

El doctor Carlos Santoro, de Canning Health Institute, afirmó que la clínica, ubicada a siete minutos del Aeropuerto de Ezeiza, recibió heridos con cortadas por vidrios, politraumatismos y quemaduras. “La cantidad de pacientes que recibimos hasta ahora está en 22. Ninguno con peligro de muerte”.

Embed - Explosión en el polo industrial: confirmado hay al menos 20 los heridos

Operativo de emergencia

El director de la Agencia Federal de Emergencias, Santiago Hardie, informó que se desplegaron unidades contraincendios, brigadas de riesgo químico, ambulancias y un helicóptero. Granados señaló que, si bien aún se investigan las causas, no pueden “descartar ni confirmar” la posibilidad de la caída de una aeronave: “Se explotaron los vidrios de mi casa y de todo el barrio. Estamos evacuando a las familias que viven en las inmediaciones”.

El intendente también detalló que entre las fábricas afectadas hay una planta química y depósitos vinculados a productos agropecuarios, además de una empresa de envases plásticos, Plásticos Lagos, que estaría en situación crítica debido al fuego.

Proyecto nuevo - 2025-11-14T232851.160

Tránsito, seguridad y sistema sanitario

El aeropuerto de Ezeiza permanece operativo y no se vio afectado por el incidente. La autopista Ezeiza–Cañuelas se encuentra totalmente cortada por el operativo de emergencia. El Ministerio de Salud bonaerense activó un plan de derivaciones según códigos de triage: Códigos verde y amarillo: Hospital Cecilia Grierson (Presidente Perón) y Hospital Néstor Kirchner (Cañuelas). Códigos naranja y rojo: Hospital Bicentenario (Esteban Echeverría), Hospital Eurnekian (Ezeiza) y Hospital Balestrini (La Matanza). Más de 12 móviles provinciales y 15 unidades municipales trabajan coordinadamente en la zona afectada.