sábado 15 de noviembre de 2025

14 de noviembre de 2025 - 16:28
Política internacional.

Empresas de EE.UU en Argentina celebran el acuerdo comercial: "Confianza mutua"

AmCham destacó que el acuerdo beneficia a Argentina frente al mayor importador mundial y promoverá empleo y crecimiento económico.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Durante la negociación del acuerdo comercial, Javier Milei fue recibido por Donald Trump en la Casa Blanca.

Durante la negociación del acuerdo comercial, Javier Milei fue recibido por Donald Trump en la Casa Blanca. 

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) celebró la firma del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., describiéndolo como una clara muestra de confianza recíproca y de una visión estratégica compartida orientada a una mayor apertura e integración con las economías occidentales.

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina
Oficial.

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina
acuerdo comercial con estados unidos: como impacta en argentina
Internacional.

Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo impacta en Argentina

Estados Unidos es la principal economía y el mayor importador del mundo. En este escenario, el nuevo acuerdo coloca a la Argentina en una posición favorable, especialmente frente a los cambios que atraviesa el comercio global”, resaltó la cámara en un comunicado oficial.

Acuerdo comercial con Estados Unidos.

El acuerdo comercial, dado a conocer este jueves, incluye el intercambio de bienes como medicamentos y carne, entre otros, y también aborda aspectos específicos relacionados con patentes y propiedad intelectual. Asimismo, pone el foco en la reducción de trabas administrativas para facilitar la entrada de productos estadounidenses al país.

El mensaje de la AmCham sobre el acuerdo comercial

“La potencial eliminación de barreras arancelarias y paraarancelarias mejorará la competitividad del sector exportador argentino, impulsando su internacionalización y posicionando al país como un destino atractivo para nuevas inversiones, especialmente en sectores estratégicos”, destacó AmCham.

Y añadió: “La competitividad relativa de la Argentina, combinada con sus ventajas sectoriales, crea una oportunidad concreta para integrarse a estos nuevos flujos comerciales y de inversión”.

La Argentina y Estados Unidos anunciaron un acuerdo marco de comercio e inversiones que eliminará aranceles y ampliará el acceso a mercados clave entre ambos países.

La organización subrayó que este tipo de acuerdos contribuyen a aumentar la previsibilidad, la cooperación y la confianza entre naciones. Además, resaltó que favorecerán la creación de empleo, la reducción de costos y el impulso al crecimiento de la economía local.

AmCham apoya los esfuerzos "orientados a atraer inversiones"

AmCham Argentina reafirma su compromiso de continuar acompañando y facilitando todos los esfuerzos orientados a atraer inversiones, modernizar la estructura productiva y capitalizar las oportunidades que ofrece este nuevo mapa económico global, contribuyendo al desarrollo sostenible del país y al fortalecimiento del vínculo bilateral”, concluyó el comunicado.

AmCham, donde se anunciaron inversiones
AmCham, donde se anunciaron inversiones
AmCham, donde se anunciaron inversiones

El comunicado completo de AmCham sobre el acuerdo comercial con EE.UU.

Desde AmCham Argentina celebramos la firma del Acuerdo Marco de Comercio e Inversión Recíprocos entre Estados Unidos y Argentina, considerándolo una clara muestra de confianza mutua y de una visión estratégica compartida orientada a una mayor apertura e integración con las economías occidentales. En un escenario internacional cada vez más fragmentado, competitivo e incierto, este avance demuestra que Argentina cuenta con los elementos necesarios para recuperar un papel destacado en el comercio global.

Estados Unidos se mantiene como la principal economía mundial y el mayor importador a nivel global. En este contexto, el reciente acuerdo sitúa a Argentina en una posición ventajosa, especialmente frente a los desafíos y transformaciones que atraviesa el comercio internacional.

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina
Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina

El convenio firmado abre la posibilidad de establecer un canal bilateral de incentivos, destinado a agilizar el comercio exterior, facilitar el intercambio de bienes y servicios, y fortalecer el acceso a un mercado estratégico como el estadounidense.

La eventual eliminación de barreras arancelarias y paraarancelarias potenciará la competitividad de las exportaciones argentinas, favorecerá su proyección internacional y consolidará al país como un destino atractivo para nuevas inversiones, particularmente en sectores considerados estratégicos.

Además, este acuerdo se alinea con la reestructuración global de las cadenas de suministro y con la creciente búsqueda de proveedores alternativos, siguiendo las tendencias de nearshoring y friendshoring impulsadas por Estados Unidos. La combinación de la competitividad relativa de Argentina y sus fortalezas sectoriales genera una oportunidad concreta para integrarse a estos nuevos flujos de comercio e inversión.

La titular de AmCham, Mariana Schoua.

En este contexto, desde AmCham resaltamos la importancia de impulsar acuerdos que fortalezcan la previsibilidad, la cooperación y la confianza entre naciones.

Este tipo de instrumentos no solo genera condiciones más favorables para la producción, permite agregar valor a las cadenas existentes y fomenta la creación de empleo genuino, sino que también contribuye a reducir de manera significativa los costos para los consumidores argentinos, impulsando así el crecimiento económico del país.

AmCham Argentina reafirma su compromiso de seguir apoyando y facilitando todas las iniciativas destinadas a atraer inversiones, modernizar la estructura productiva y aprovechar las oportunidades que ofrece el nuevo escenario económico global, colaborando con el desarrollo sostenible del país y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Lo destacado

