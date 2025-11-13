Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina

Estados Unidos formalizó este jueves un acuerdo marco de comercio e inversiones con la República Argentina , enfocado en ampliar las oportunidades bilaterales y profundizar la cooperación económica. El anuncio fue realizado por la Casa Blanca tras la firma de los presidentes Donald Trump y Javier Milei.

Según el comunicado oficial, la relación entre ambos países se sustenta en valores democráticos comunes y una visión compartida de libertad económica y mercados abiertos. El objetivo del acuerdo es impulsar el crecimiento sostenido y crear condiciones claras y previsibles para las exportaciones, la innovación y las inversiones.

El acuerdo establece que la Argentina brindará acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, dispositivos médicos, tecnología, automóviles y una amplia gama de alimentos y productos agropecuarios . A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para ciertos recursos naturales y productos farmacéuticos, y se mejorarán las condiciones de comercialización de carne vacuna argentina.

Por otro lado, la Argentina eliminará barreras no arancelarias y dejará de exigir trámites consulares para las importaciones estadounidenses . Además, se suprimirá el impuesto estadístico aplicado a esos bienes.

Donald Trump y Javier Milei Estados Unidos y Argentina en un acuerdo histórico

El país aceptará el ingreso de productos que cumplan normas técnicas estadounidenses o internacionales y permitirá la importación de vehículos producidos en EE.UU. bajo los estándares federales vigentes. También se reconocerán certificados y autorizaciones sanitarias emitidos por agencias estadounidenses para dispositivos médicos y fármacos.

Propiedad intelectual y regulaciones

Argentina se comprometió a fortalecer la protección de la propiedad intelectual, incluyendo patentes, derechos de autor y denominaciones de origen, y a adoptar criterios internacionales en su legislación. El acuerdo también prevé acciones para combatir la falsificación y reducir los atrasos en registros de patentes.

Comercio agrícola y alimentos

En el sector agropecuario, se prevé la apertura del mercado argentino a ganado, carnes y alimentos estadounidenses, con una simplificación de registros sanitarios y el compromiso de no restringir denominaciones específicas. Ambos países cooperarán para remover obstáculos no arancelarios y facilitar el comercio agrícola.

Compromisos laborales y ambientales

En el plano laboral, la Argentina asume la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzado y el refuerzo de la fiscalización sobre derechos laborales reconocidos internacionalmente. El acuerdo también incorpora compromisos ambientales, como la lucha contra la tala ilegal, el fomento de la eficiencia en el uso de recursos naturales y el cumplimiento de los compromisos de la OMC en materia de subsidios a la pesca.

Comercio digital y cooperación económica

El entendimiento incluye medidas para facilitar el comercio digital entre ambos países. Argentina reconocerá las firmas electrónicas estadounidenses y garantizará la transferencia internacional de datos sin discriminación. Además, se establece una cooperación reforzada en seguridad económica, controles a las exportaciones y prevención de prácticas comerciales desleales de terceros países.

Próximos pasos con Estados Unidos

Estados Unidos y Argentina trabajarán para concluir el texto definitivo y avanzar en los trámites formales que permitirán la entrada en vigor del acuerdo. El cumplimiento será evaluado periódicamente mediante mecanismos de seguimiento y diálogo bilateral entre ambos gobiernos.