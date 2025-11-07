Javier Milei les pidió a los gigantes globales apostar por la Argentina

Javier Milei expuso en Nueva York, Estados Unidos , el corazón de su programa económico ante un grupo reducido de empresarios y representantes de compañías globales con operaciones o interés en la Argentina, reunión organizada por el Council of the Americas.

El Presidente convocó a “aprovechar la ventana de reformas” que impulsa su Gobierno e invertir en el país. Milei llegó al encuentro acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y el embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford.

El formato fue a puertas cerradas y se extendió por unos noventa minutos : primero una presentación del Presidente y luego una ronda de preguntas en la que los ejecutivos pidieron precisiones sobre el ritmo del ajuste y las próximas etapas de desregulación. Un asistente calificó la exposición como “más detallada de lo esperado”.

Javier Milei en Estados Unidos Javier Milei en Estados Unidos

Diálogo cara a cara con los inversores

Participaron representantes de firmas como Continental Grain Company, Newmont Corporation, McEwen Copper Inc, Morgan Stanley, Salesforce, The AES Corporation, Pepsico, Pfizer, Merck Sharp & Dohme, Glencore, FedEx y Cisco Systems, empresas vinculadas a los sectores donde el Gobierno busca anclar la llegada de divisas: energía, minería, tecnología, alimentos y farmacéuticas.

El planteo oficial fue que el programa de ajuste tiene una hoja de ruta definida y que, una vez superada la fase más dura, la administración avanzará en un clima más favorable para la inversión. Los ejecutivos consultaron por plazos, por la seguridad regulatoria y por el tipo de medidas que podrían facilitar la ampliación de sus operaciones en el país.

El aval del Council

La presidenta y CEO del Council of the Americas, Susan Segal, se mostró abiertamente optimista y aseguró que las reformas planteadas por Milei representan “una gran oportunidad para la Argentina y para toda América Latina”, porque muestran que es posible “cambiar la dirección” de un país. Señaló además que alrededor de la mesa estaban “los inversores internacionales más importantes que ya están poniendo dinero en la Argentina”.

La lectora del Gobierno de Javier Milei

Para la Casa Rosada, el respaldo público de Segal funciona como una señal hacia Wall Street y hacia las empresas que siguen con atención la política económica argentina. El mensaje que buscó dejar el Presidente es que el Gobierno mantendrá la disciplina fiscal, continuará la agenda de reformas y está dispuesto a remover trabas sector por sector para acelerar la llegada de capitales.

El paso por Nueva York se inscribe en la estrategia de Milei de usar sus giras por Estados Unidos para reforzar la narrativa de que la Argentina está “corrigiendo” su macroeconomía y, al mismo tiempo, abrir canales directos con compañías que pueden transformar esa narrativa en inversiones concretas en los próximos meses.