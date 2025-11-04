Javier Milei recibió este martes al nuevo embajador de EE. UU., Peter Lamelas

El presidente argentino Javier Milei encabezó este martes en la Casa Rosada una audiencia oficial con el recién designado embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.
El encuentro tuvo lugar poco después de las 17:00 y se produjo a pocas horas de que el mandatario partiera hacia Miami y Nueva York para participar de un foro internacional de negocios. Durante la reunión, que se enmarca en una etapa de fuerte alineamiento bilateral, los representantes también abordaron la entrega de cartas credenciales y diversos aspectos de la agenda diplomática.
Estuvieron presentes el canciller Pablo Quirno por parte del Gobierno argentino y la encargada de Negocios en Buenos Aires, Heidi Gómez Rápalo, por la delegación estadounidense.
Contexto y relevancia
La designación de Peter Lamelas como embajador de EE. UU. en Argentina se produce en un momento de recuperación de la relación bilateral, marcada por acuerdos económicos y un intercambio diplomático más fluido.
La gira que Milei emprende a Miami y Nueva York también se vincula con el objetivo de atraer inversores y reforzar la presencia internacional del país, lo que hace que el acto tenga tanto un valor simbólico como estratégico.
