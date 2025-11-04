martes 04 de noviembre de 2025

4 de noviembre de 2025 - 08:58
Policiales.

Robó una bicicleta en el hospital de Abra Pampa y quedó registrado por las cámaras

La damnificada pide colaboración para encontrar al hombre que se llevó la bicicleta del Hospital Nuestra Sra. del Rosario de Abra Pampa.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Hospital de Abra Pampa

Días atrás, una trabajadora del Hospital Nuestra Sra. del Rosario de Abra Pampa sufrió el robo de su bicicleta mientras trabajaba en el interior del establecimiento. Las cámaras del lugar registraron el momento en el que se observa cómo un hombre retira la bicicleta del estacionamiento.

Detalles del robo en Abra Pampa

Según relató a TodoJujuy.com la hermana de la damnificada, el hecho se produjo días atrás, aproximadamente a las 6:30 hs, cuando una mujer dejó su bicicleta en el estacionamiento del Hospital de Abra Pampa para ingresar a trabajar en el área de Estadística.

En ese momento, un hombre ingresó al lugar y sustrajo la bicicleta. Las cámaras registraron el robo, por lo que se observa cómo se retira con el rodado.

En ese marco, la hermana de la víctima solicitó colaboración a la comunidad para poder dar con el paradero del hombre y recuperar la bicicleta.

El momento del robo en el Hospital de Abra Pampa

Robo en el hospital de Abra Pampa

