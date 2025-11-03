Quema de basural a cielo abierto en Abra Pampa preocupa a los vecinos

Desde el domingo, vecinos de Abra Pampa se encuentran en alerta por la quema reiterada de un basural a cielo abierto ubicado a pocos kilómetros del ingreso al pueblo, sobre la ruta. La situación se mantiene este lunes y genera malestar por el humo, el olor y la posibilidad de incidentes viales.

Se trata de un sector donde se arrojan residuos de manera habitual y que, según relataron pobladores de la zona, suele registrar focos ígneos cuando se prenden los desechos. “ Son varios los focos ígneos en este basural ”, comentó a Canal 4 el periodista local Elbio Llampa, quien sigue el tema desde ayer.

Basura en Abra Pampa "El humo de la quema de basura llega a Abra Pampa" Las ráfagas de viento que se registran en la zona empujan el humo hacia el casco urbano de Abra Pampa, lo que deriva en molestias respiratorias, sobre todo en personas mayores, niños y quienes tienen afecciones previas. Los vecinos manifestaron su preocupación por la reiteración en este tipo de quemas.

Otro punto de inquietud es la seguridad vial. El basural está a la vera de la ruta y, cuando el humo se desplaza, reduce la visibilidad de los conductores que ingresan o salen de la localidad. “El humo complica la visión sobre la ruta haciendo que el tránsito sea peligroso”, describió Llampa, señalando que esto aumenta el riesgo de siniestros.

“El problema no es de hoy solamente; esto no es la primera vez. Esto está desde ayer preocupando el humo, el olor y la contaminación”, agregó el periodista. Los vecinos reclaman la intervención de las autoridades para sofocar los focos activos y evitar que se vuelva a encender el basural.

