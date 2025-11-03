¿Cuándo y dónde se realizará la Cena Blanca 2025 en Palpalá?

Este año, más de 700 estudiantes de 10 instituciones educativas participarán de la Cena Blanca en la ciudad de Palpalá , una de las celebraciones más esperadas por los egresados de nivel secundario de toda la provincia.

El evento tendrá lugar el viernes 12 de diciembre en el Estadio Olímpico Municipal, y contará con la tradicional pasada y vals sobre avenida Martijena, que comenzará a las 19.30 horas.

Durante la noche, los alumnos disfrutarán de un menú elegido por ellos mismos, que incluirá recepción con chips y tragos frutales , pañuelito a los cuatro quesos , lomo glaseado y tiramisú como postre. También se ofrecerán opciones veganas , además de hamburguesas y canilla libre de bebidas durante toda la fiesta.

La ciudad de Perico confirmó la Cena Blanca 2025 para el viernes 5 de diciembre , una de las celebraciones más esperadas por las familias y la Promoción 2025 . Según informó el municipio, participarán 16 colegios y se estiman unos 800 egresados , sumándose también estudiantes de Aguas Calientes .

La jornada comenzará con una misa en la parroquia San José, a cargo de los padres Miguel Squicciarini y Miguel Asiar, quienes brindarán la bendición a las y los egresados. Luego, la comunidad educativa se trasladará hacia la zona céntrica para continuar con los actos tradicionales.

El punto de encuentro y desfile será la Plaza San Martín, donde las y los jóvenes compartirán el clásico vals frente a familiares, docentes, amistades y vecinos. El recorrido previsto incluye las calles Alberdi, 9 de Julio, Mariano Moreno y Lavalle, con una puesta en escena especial y ambientación festiva.

Tras el desfile, la cena se realizará en un salón de eventos ubicado sobre la Ruta Provincial 47, en Santo Domingo.

Cena Blanca en San Salvador de Jujuy

Tras la primera reunión organizativa de la Cena Blanca 2025 en el salón del Centro de Innovación Educativa de Ciudad Cultural, con la participación de docentes, tutores y alumnos, se confirmó que se realizará el viernes 5 de diciembre en San Salvador de Jujuy.

Por ahora no se definió el costo de la tarjeta, pero sí se anunció la realización del Cultural Fest, evento previsto para el jueves 20 de noviembre en Ciudad Cultural, con una entrada de $3.000, recaudación destinada a reducir y cubrir el costo de la tarjeta de la Cena Blanca.

El Menú Joven fue el más votado por los alumnos de los distintos colegios de la provincia. Esta propuesta gastronómica incluye una recepción con variedad de sándwiches de miga, empanadas y chips salados, seguida de un plato principal a elección entre milanesa con guarnición o sándwich de hamburguesa con papas fritas.

El postre, junto con la bebida libre sin alcohol y la tradicional pata flambeada para el cierre, completan la propuesta que acompañará una de las noches más esperadas del año para los estudiantes jujeños.