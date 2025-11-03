Caso Jimena Salas: este miércoles comienzan los alegatos

El caso Jimena Salas llega a las instancias decisivas. El miércoles 5 de noviembre serán los alegatos desde las 8.30 de la mañana en Salta , en el juicio que se sigue a dos imputados por el femicidio de la jujeña. Seguirán el jueves 6 .

El juicio es contra los hermanos Adrián Guillermo Saavedra de 38 años y Carlos Damián Saavedra de 40 , imputados por homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas, femicidio. La instancia será transmitida en vivo por el canal de Youtube del Poder Judicial.

El tribunal está integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano , mientras por el Ministerio Público está la unidad fiscal conformada por Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores. La defensa de los dos imputados está a cargo de Marcelo Arancibia y la querella estará representada por Pedro Arancibia.

El abogado Marcelo Arancibia opinó que la Fiscalía debería retirar la acusación contra los hermanos Damián y Guillermo Saavedra por falta de pruebas de su participación en el femicidio, y reiteró la inocencia del tercer hermano que estaba acusado y que falleció antes del juicio.

Juicio por Jimena Salas Juicio por Jimena Salas

Qué dice la querella

El abogado de la familia Salas, Pedro Arancibia, dijo ante medios salteños que “ fue un proceso completo, tal como esperábamos”, y agregó que “quedó demostrado de manera contundente que Javier Nicolás Saavedra fue el autor del crimen de Jimena Salas, y que se han esclarecido las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el hecho”.

"Después de tantos años, este es un intento de descubrir y llegar a la sensación de que no hay impunidad, un temor que como querella hemos tenido durante cinco años", dijo en diálogo con la prensa. La lectura de la sentencia se conocerá días después de los alegatos, previstos para el 5 y 6 del próximo mes.

“Estimo que el 7 de noviembre ya podrá al Tribunal dar su veredicto del respecto”, y dijo que “más allá de que estemos conforme con el avance de la causa, nos deja un sabor amargo que se haya quitado la vida este sujeto (Javier Saavedra), por lo simbólico de tenerlo sentado en lo banquillo de los acusados”.

Juicio por el femicidio de Jimena Salas Juicio por el femicidio de Jimena Salas

“Lamentamos que no tengamos al autor del hecho para condenar la prisión perpetua, pero desde nuestro punto de vista como familia entendemos que estamos asistiendo al final de una etapa de tantos años tortuosos en este crimen tan aberrante”, cerró en El10TV.

El femicidio de Jimena Salas

Jimena Beatriz Salas fue asesinada en enero de 2017 en la localidad de Vaqueros, Salta, Argentina. Fue víctima de un femicidio brutal, hallada con alrededor de 50 a 57 puñaladas en su casa cuando estaba sola con sus dos hijas de tres años.

La investigación y el posterior juicio involucran a los hermanos Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra acusados del homicidio, mientras que el hermano principal acusado, Javier Nicolás Saavedra, falleció antes del juicio.

Comienza el juicio por el femicidio de Jimena Salas Comienza el juicio por el femicidio de Jimena Salas

Jimena tenía 44 años al momento del crimen y el móvil presunto fue un robo; los atacantes habrían usado una perrita caniche toy para ganarse su confianza. El caso es muy mediático en Salta y tiene un juicio en curso este mes de septiembre de 2