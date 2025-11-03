lunes 03 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de noviembre de 2025 - 19:48
Juicio.

Caso Jimena Salas: este miércoles comienzan los alegatos

Este miércoles y jueves en el marco del juicio por el femicidio de Jimena Salas, se harán los alegatos en Salta.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Juicio por el femicidio de Jimena Salas

Juicio por el femicidio de Jimena Salas

El caso Jimena Salas llega a las instancias decisivas. El miércoles 5 de noviembre serán los alegatos desde las 8.30 de la mañana en Salta, en el juicio que se sigue a dos imputados por el femicidio de la jujeña. Seguirán el jueves 6.

Lee además
Juicio por el femicidio de Jimena Salas
Juicio.

Femicidio de Jimena Salas: los hermanos Saavedra dijeron que son inocentes
Juicio por el femicidio de Jimena Salas
Juicio.

Caso Jimena Salas: escalofriantes detalles de la escena del crimen

El tribunal está integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, mientras por el Ministerio Público está la unidad fiscal conformada por Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores. La defensa de los dos imputados está a cargo de Marcelo Arancibia y la querella estará representada por Pedro Arancibia.

La postura de la defensa

El abogado Marcelo Arancibia opinó que la Fiscalía debería retirar la acusación contra los hermanos Damián y Guillermo Saavedra por falta de pruebas de su participación en el femicidio, y reiteró la inocencia del tercer hermano que estaba acusado y que falleció antes del juicio.

Juicio por Jimena Salas
Juicio por Jimena Salas

Juicio por Jimena Salas

Qué dice la querella

El abogado de la familia Salas, Pedro Arancibia, dijo ante medios salteños que “ fue un proceso completo, tal como esperábamos”, y agregó que “quedó demostrado de manera contundente que Javier Nicolás Saavedra fue el autor del crimen de Jimena Salas, y que se han esclarecido las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el hecho”.

"Después de tantos años, este es un intento de descubrir y llegar a la sensación de que no hay impunidad, un temor que como querella hemos tenido durante cinco años", dijo en diálogo con la prensa. La lectura de la sentencia se conocerá días después de los alegatos, previstos para el 5 y 6 del próximo mes.

“Estimo que el 7 de noviembre ya podrá al Tribunal dar su veredicto del respecto”, y dijo que “más allá de que estemos conforme con el avance de la causa, nos deja un sabor amargo que se haya quitado la vida este sujeto (Javier Saavedra), por lo simbólico de tenerlo sentado en lo banquillo de los acusados”.

Juicio por el femicidio de Jimena Salas
Juicio por el femicidio de Jimena Salas

Juicio por el femicidio de Jimena Salas

“Lamentamos que no tengamos al autor del hecho para condenar la prisión perpetua, pero desde nuestro punto de vista como familia entendemos que estamos asistiendo al final de una etapa de tantos años tortuosos en este crimen tan aberrante”, cerró en El10TV.

El femicidio de Jimena Salas

Jimena Beatriz Salas fue asesinada en enero de 2017 en la localidad de Vaqueros, Salta, Argentina. Fue víctima de un femicidio brutal, hallada con alrededor de 50 a 57 puñaladas en su casa cuando estaba sola con sus dos hijas de tres años.

La investigación y el posterior juicio involucran a los hermanos Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra acusados del homicidio, mientras que el hermano principal acusado, Javier Nicolás Saavedra, falleció antes del juicio.

Comienza el juicio por el femicidio de Jimena Salas
Comienza el juicio por el femicidio de Jimena Salas

Comienza el juicio por el femicidio de Jimena Salas

Jimena tenía 44 años al momento del crimen y el móvil presunto fue un robo; los atacantes habrían usado una perrita caniche toy para ganarse su confianza. El caso es muy mediático en Salta y tiene un juicio en curso este mes de septiembre de 2

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Femicidio de Jimena Salas: los hermanos Saavedra dijeron que son inocentes

Caso Jimena Salas: escalofriantes detalles de la escena del crimen

Caso Jimena Salas: la pista del perro y el hombre horas antes del femicidio

Juicio por Jimena Salas: por miedo, vecinas pidieron declarar sin los imputados 

Juicio por el femicidio de Jimena Salas: la sentencia se conocería el 7 de noviembre

Lo que se lee ahora
La zona de la ex Terminal de Ómnibus de Jujuy. /Foto: Google Maps video
Tránsito.

Una mujer con casi 2 gramos de alcohol en sangre protagonizó un choque múltiple en Jujuy

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

La zona de la ex Terminal de Ómnibus de Jujuy. /Foto: Google Maps video
Tránsito.

Una mujer con casi 2 gramos de alcohol en sangre protagonizó un choque múltiple en Jujuy

Triple choque en cadena sobre Ruta 9 video
Atención.

Nueve autos involucrados en un triple choque en cadena en la Ruta 9

Walter Morales, presidente de Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Walter Morales rompió el silencio: habló de la eliminación y la continuidad de Matías Módolo

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES.
Economía.

ANSES brinda un bono de casi $300.000 para un grupo de beneficiarios

El sábado 1 de noviembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Sigue el cronograma de pagos para empleados estatales: cuándo cobro

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel