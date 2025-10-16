jueves 16 de octubre de 2025

16 de octubre de 2025 - 17:20
Femicidio.

Juicio por Jimena Salas: vecinas pidieron declarar sin los imputados por miedo

Durante la jornada de este jueves 16 de octubre, se llevó adelante una nueva audiencia en el juicio por el femicidio de Jimena Salas.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Juicio por Jimena Salas

Juicio por Jimena Salas

Sigue en Salta el juicio por el femicidio de la joven jujeña Jimena Salas. Ocho testigos prestaron declaración, entre ellos dos vecinas del barrio San Nicolás y peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), quienes tuvieron intervención durante la investigación.

Fue una nueva audiencia contra Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra, imputados como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas y femicidio, en perjuicio de Jimena Salas.

El Tribunal de la Sala II del Tribunal de Juicio está integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano. La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal.

Testimonios bajo resguardo

Dos vecinas de Vaqueros, madre e hija, solicitaron declarar sin la presencia de los imputados, manifestando temor hacia ellos. La más joven relató que el día del crimen vio a un hombre desconocido en la zona, cuya actitud le resultó sospechosa. Contó que lo observó sacar un perro caniche con correa roja desde la parte trasera de un vehículo pequeño, tipo Clío, de color oscuro, y que se dirigía hacia la vivienda de la víctima.

Juicio por Jimena Salas
Juicio por Jimena Salas

Juicio por Jimena Salas

Su madre también declaró haber visto a Jimena Salas cerca del mediodía, conversando con su empleada doméstica. Minutos después, notó un auto similar estacionado bajo unos árboles, que, según dijo, no pertenecía al barrio.

Testimonios técnicos y laborales en el juicio por Jimena Salas

Un empleado declaró sobre el historial laboral de Adrián Guillermo Saavedra, confirmando que tenía sanciones reiteradas por ausencias, incumplimiento de órdenes de servicio, mal desempeño y alcoholemia positiva. Señaló además que el día del femicidio, entre las 11:43 y las 15:00, no hay registros claros de sus movimientos laborales.

También declararon tres peritos del Departamento de Criminalística del CIF, quienes detallaron las inspecciones oculares, análisis de imágenes, levantamiento de huellas y cotejos realizados durante la investigación.

Una de ellas expuso un informe que confirmó la coincidencia total entre un caniche toy visto en fotos tomadas por la víctima y por una testigo, señalando que se trata del mismo perro y de la misma persona.

Juicio por Jimena Salas
Juicio por Jimena Salas

Juicio por Jimena Salas

Otro perito presentó comparaciones fotográficas de anteojos recetados y una mochila, encontrando similitudes relevantes.

Evaluación psiquiátrica y antecedentes

También declaró un efectivo policial que intervino en San Lorenzo cuando uno de los hermanos Saavedra participó en un siniestro vial con un vehículo Vento color marrón Dakar en enero de 2017. Por último, una médica psiquiatra del Poder Judicial sostuvo que Adrián Guillermo Saavedra presenta un trastorno por consumo de alcohol y drogas, y advirtió que bajo esos efectos puede resultar peligroso.

