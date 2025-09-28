domingo 28 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de septiembre de 2025 - 18:45
Juicio.

Caso Jimena Salas: escalofriantes detalles de la escena del crimen

Dos criminalistas fueron testigos en el juicio del femicidio de Jimena Salas y hablaron sobre la escena del crimen.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Juicio por el femicidio de Jimena Salas

Juicio por el femicidio de Jimena Salas

Esta semana comenzó el juicio por el femicidio de Jimena Salas en Salta. En la última audiencia declararon dos criminalistas y el médico forense que realizó la autopsia de la víctima, además de un perito que cotejó tres grupos de imágenes de un perro, incorporadas en la causa.

Lee además
Jimena Salas, víctima de femicidio en Salta.
Femicidio.

Caso Jimena Salas: tras la muerte del principal acusado, se reprograma el juicio de la jujeña asesinada
Comienza el juicio por el femicidio de Jimena Salas
Acusados.

Este miércoles comienza el juicio por el femicidio de Jimena Salas

Dos criminalistas que se desempeñan en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, exhibieron material multimedia. Uno de ellos realizó el abordaje de la escena en la vivienda de barrio San Nicolás en enero de 2017, documentando las locaciones que tenía la propiedad y de los indicios recogidos.

El otro criminalista se refirió a un abordaje integral que realizó en forma posterior. Ambos fueron coincidentes en describir que la escena evidenciaba un alto grado de brutalidad. Todo bajo la mirada de los fiscales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González.

Juicio por el femicidio de Jimena Salas
Juicio por el femicidio de Jimena Salas

Juicio por el femicidio de Jimena Salas

Las definiciones del perito y el forense

Un perito del CIF expuso sobre los informes que realizó sobre el análisis comparativo de imágenes de un perro, las cuales provenían del teléfono celular de la víctima, de una cuenta de Google de uno de los investigados, otras provenientes de una testigo y de lo aportado por la defensa técnica. Tras exhibir las imágenes marco que tras el estudio realizado, se puede concluir que existe un alto grado de probabilidad de que en los tres grupos de imágenes, se trata del mismo can.

El médico forense del CIF que realizó la autopsia de Jimena Salas, también con el apoyo de un soporte multimedia que se exhibió sin público, se refirió a las más de 50 lesiones que presentaba el cuerpo de la víctima y que habrían sido causadas por dos armas blancas distintas.

Juicio por el femicidio de Jimena Salas
Juicio por el femicidio de Jimena Salas

Juicio por el femicidio de Jimena Salas

El profesional señaló en su testimonio, que algunas de las heridas fueron causadas como resultado del feroz ataque al que fue sometida, y otras de carácter defensivo, que evidenciaban que había intentado repeler la agresión.

Quienes encabezaron una nueva jornada de debate fueron los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, quienes dispusieron un cuarto intermedio hasta el lunes 29 a las 8.30, para continuar con la ronda de testimoniales.

El femicidio de Jimena Salas

El 27 de enero de 2017 en el barrio San Nicolás de Vaqueros, una llamada al 911 alertó sobre la situación. Al llegar a su vivienda, su esposo encontró el cuerpo de la mujer con múltiples heridas provocadas con un arma blanca.

El brutal asesinato fue de 57 puñaladas. Las dos hijas de la víctima se encontraban en el domicilio durante el ataque y permanecieron encerradas en un baño. El crimen conmocionó a toda la vecina provincia y a la Jujuy.

jimena salas 21
Jimena Salas, víctima de femicidio en Salta.

Jimena Salas, víctima de femicidio en Salta.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Caso Jimena Salas: tras la muerte del principal acusado, se reprograma el juicio de la jujeña asesinada

Este miércoles comienza el juicio por el femicidio de Jimena Salas

Femicidio de Jimena Salas: los hermanos Saavedra dijeron que son inocentes

Un hombre murió tras una pelea callejera en Monterrico

Triple crimen en Florencio Varela: trasladaron a Lázaro Víctor Sotacuro a Buenos Aires bajo una fuerte custodia

Lo que se lee ahora
Trasladan a Buenos Aires al quinto sospechoso detenido por el triple crimen de Florencio Varela video
Operativo.

Triple crimen en Florencio Varela: trasladaron a Lázaro Víctor Sotacuro a Buenos Aires bajo una fuerte custodia

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Se realiza la entrega de premios de las carrozas y carruajes en la FNE 2025
Último día.

FNE 2025: Mirá lo mejor de la entrega de premios de las carrozas y carruajes

Los tres podios de carroza, carruaje y carroza técnica en la FNE 2025
Premios.

FNE 2025: Los tres podios de carroza, carruaje y carroza técnica

Triple femicidio en Florencio Varela: detienen a un sexto acusado y buscan a  Pequeño J en Jujuy
Urgente.

Triple femicidio en Florencio Varela: detienen a un sexto acusado y buscan a "Pequeño J" en Jujuy

Sin agua en barrios de nuestra ciudad desde el mediodía
Jujuy.

Sin agua en algunos barrios de nuestra ciudad desde el mediodía

Trasladan a Buenos Aires al quinto sospechoso detenido por el triple crimen de Florencio Varela video
Operativo.

Triple crimen en Florencio Varela: trasladaron a Lázaro Víctor Sotacuro a Buenos Aires bajo una fuerte custodia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel