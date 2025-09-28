Terminaron los trabajos en el acueducto y prevén que esta noche regrese el servicio

Sin agua en barrios de nuestra ciudad desde el mediodía

Agua Potable de Jujuy comunicó que debido a una rotura detectada en el acueducto principal de 500 mm en el Barrio Asentamiento 6 de Agosto – Huaico, proveniente de la Planta Alto Reyes, se interrumpia el servicio de agua potable. La interrupción programada comenzará a las 12.

Tras una intensa jornada de trabajos, las autoridades informaron que este domingo concluyeron las tareas de reparación en el acueducto principal, lo que permitirá el restablecimiento del suministro de agua en los hogares afectados.

De acuerdo con lo informado por la empresa prestataria, se estima que hacia las 23 horas el servicio comience a normalizarse de manera paulatina en los distintos barrios alcanzados por el corte.

Sectores afectados En Capital: Barrio Norte, El Cortijo, Quebrada de los Pájaros, Cuyaya, Moreno, 790 Viviendas, Castañeda, Cerro Las Rosas, EPAN, Santa Rosa, Coronel Arias, Alto Gorriti y La Arbolada.

En Alto Comedero: Sargento Cabral, 240 Viviendas, Las Marías, El Paraíso, 281 Viviendas, 370 Viviendas, 284 Viviendas, 337 Viviendas, Sector B6, Bicentenario, Viviendas de la Túpac (etapas 4° a 10°), Barrio Aires del Campo, 8 de Marzo, Perovic, Navea, Los Manzanos, Las Colinas y 89 Viviendas CEDEMS. Barrios con posible baja presión: Gorriti, Almirante Brown y San Pedrito. El personal de redes, acueductos, logística, electromecánica y seguridad e higiene ya trabaja para resolver el inconveniente y restablecer el servicio al 100% en el menor tiempo posible. Agua Potable

