domingo 28 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de septiembre de 2025 - 11:29
Agua.

Terminaron los trabajos en el acueducto y prevén que esta noche regrese el servicio

Agua Potable de Jujuy informó el corte del servicio desde el mediodía por rotura en acueducto principal en Barrio Asentamiento 6 de Agosto en Huaico.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Sin agua en barrios de nuestra ciudad desde el mediodía

Sin agua en barrios de nuestra ciudad desde el mediodía

Agua Potable de Jujuy comunicó que debido a una rotura detectada en el acueducto principal de 500 mm en el Barrio Asentamiento 6 de Agosto – Huaico, proveniente de la Planta Alto Reyes, se interrumpia el servicio de agua potable. La interrupción programada comenzará a las 12.

Lee además
confirmaron a que hora vuelve el agua en san salvador de jujuy
Importante.

Confirmaron a qué hora vuelve el agua en San Salvador de Jujuy
Corte de agua en barrio Huaico e interrupción de tránsito
Capital.

Corte de agua en barrio Huaico e interrupción de tránsito hasta finalizar el trabajo

Tras una intensa jornada de trabajos, las autoridades informaron que este domingo concluyeron las tareas de reparación en el acueducto principal, lo que permitirá el restablecimiento del suministro de agua en los hogares afectados.

De acuerdo con lo informado por la empresa prestataria, se estima que hacia las 23 horas el servicio comience a normalizarse de manera paulatina en los distintos barrios alcanzados por el corte.

Sectores afectados

En Capital: Barrio Norte, El Cortijo, Quebrada de los Pájaros, Cuyaya, Moreno, 790 Viviendas, Castañeda, Cerro Las Rosas, EPAN, Santa Rosa, Coronel Arias, Alto Gorriti y La Arbolada.

En Alto Comedero: Sargento Cabral, 240 Viviendas, Las Marías, El Paraíso, 281 Viviendas, 370 Viviendas, 284 Viviendas, 337 Viviendas, Sector B6, Bicentenario, Viviendas de la Túpac (etapas 4° a 10°), Barrio Aires del Campo, 8 de Marzo, Perovic, Navea, Los Manzanos, Las Colinas y 89 Viviendas CEDEMS.

Barrios con posible baja presión: Gorriti, Almirante Brown y San Pedrito.

El personal de redes, acueductos, logística, electromecánica y seguridad e higiene ya trabaja para resolver el inconveniente y restablecer el servicio al 100% en el menor tiempo posible.

Agua Potable

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Confirmaron a qué hora vuelve el agua en San Salvador de Jujuy

Corte de agua en barrio Huaico e interrupción de tránsito hasta finalizar el trabajo

Cortarán el agua por la reparación de un acueducto en San Salvador de Jujuy ¿En qué barrios?

El incendio en Lozano ya afectó a casi 300 hectáreas

Marco Cuadri: un jujeño que hace historia en la preselección argentina de hockey

Lo que se lee ahora
El incendio en Lozano ya afectó a casi 300 hectáreas
Contenido.

El incendio en Lozano ya afectó a casi 300 hectáreas

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Se realiza la entrega de premios de las carrozas y carruajes en la FNE 2025
Último día.

FNE 2025: Mirá lo mejor de la entrega de premios de las carrozas y carruajes

Los tres podios de carroza, carruaje y carroza técnica en la FNE 2025
Premios.

FNE 2025: Los tres podios de carroza, carruaje y carroza técnica

Sin agua en barrios de nuestra ciudad desde el mediodía
Agua.

Terminaron los trabajos en el acueducto y prevén que esta noche regrese el servicio

Triple femicidio en Florencio Varela: detienen a un sexto acusado y buscan a  Pequeño J en Jujuy
Urgente.

Triple femicidio en Florencio Varela: detienen a un sexto acusado y buscan a "Pequeño J" en Jujuy

Trasladan a Buenos Aires al quinto sospechoso detenido por el triple crimen de Florencio Varela video
Operativo.

Triple crimen en Florencio Varela: trasladaron a Lázaro Víctor Sotacuro a Buenos Aires bajo una fuerte custodia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel