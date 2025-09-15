Corte de agua en barrio Huaico e interrupción de transito hasta finalizar el trabajo

Agua Potable de Jujuy informó que el servicio se interrumpió este lunes en el barrio Huaico por la rotura de un acueducto de 350 mm en av. Bolivia.

A través de un comunicado, Agua Potable informó la rotura de un acueducto sobre avenida Bolivia de San Salvador de Jujuy. El desperfecto se produjo durante trabajos realizados por una empresa privada en la zona, que a pesar de contar con la ubicación de las cañerías provocó la rotura.

Desde la prestataria provincial señalaron que equipos técnicos y logísticos trabajan de manera inmediata en la reparación para restablecer el suministro lo antes posible.

Por tal sentido, el tránsito permanecerá cortado en avenida Bolivia al 2600, altura Concejo Deliberante, hasta finalizar el trabajo en el acueducto dañado.

Zonas del corte de agua La interrupción afecta a los usuarios del barrio Huaico y zonas aledañas, por lo que se recomienda a los vecinos hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias hasta que finalicen las tareas.

Cuándo se normalizará el suministro de agua Agua Potable de Jujuy adelantó que la normalización del servicio está prevista para el transcurso de la jornada de este lunes, siempre que no surjan imprevistos durante las reparaciones.

