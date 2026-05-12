El Secundario 43 presentó a sus candidatas para la FNE 2026

La elección del Colegio Secundario N° 43 ya tiene confirmada la lista de candidatas que participarán rumbo a la FNE 2026 . En total, serán 22 estudiantes las que formarán parte de esta instancia institucional, de donde saldrá la representante para la elección capital.

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La cita es el viernes 15 de mayo a las 17 horas en el colegio del barrio Alto Comedero.

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Las candidatas del Colegio Secundario 43

La institución dio a conocer el listado oficial de estudiantes que participarán de la elección:

Florencia Rodríguez Nadia Denis Guadalupe Mamani Ann Geraldine Martínez Caterine Gaspar Serapio Mia Aylen Carranque Macarena Nicol Montero Tiara Dana Guadalupe Colque Josefina Bárbara Espinosa Renata Pilar Galarza Murillo Joselin Sotar Daiana Martín Pilar Gianna Camila Tobar Jeckein Abril Ariana Velásquez Tatiana Claribel Damaris Inca Sofía Aleman Martína Gámez Estefanía Velázquez Julieta Agostina Rivera Rocío Salomé Corimayo Sofía Ríos Flores Julieta Avellaneda Malena Alarcón

Embed - FNE 2026 - CANDIDATAS DEL SECUNDARIO N° 43

Una nueva elección rumbo a la FNE 2026

Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026.

De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son: