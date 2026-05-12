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12 de mayo de 2026 - 14:36
Jujuy.

El Secundario 43 presentó a sus candidatas para la FNE 2026

Presentaron a las 22 estudiantes que participarán de la elección de su representante estudiantil rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Candidatas del Secundario

La elección del Colegio Secundario N° 43 ya tiene confirmada la lista de candidatas que participarán rumbo a la FNE 2026. En total, serán 22 estudiantes las que formarán parte de esta instancia institucional, de donde saldrá la representante para la elección capital.

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La cita es el viernes 15 de mayo a las 17 horas en el colegio del barrio Alto Comedero.

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Las candidatas del Colegio Secundario 43

La institución dio a conocer el listado oficial de estudiantes que participarán de la elección:

  1. Florencia Rodríguez
  2. Nadia Denis Guadalupe Mamani
  3. Ann Geraldine Martínez
  4. Caterine Gaspar Serapio
  5. Mia Aylen Carranque
  6. Macarena Nicol Montero
  7. Tiara Dana Guadalupe Colque
  8. Josefina Bárbara Espinosa
  9. Renata Pilar Galarza Murillo
  10. Joselin Sotar
  11. Daiana Martín
  12. Pilar Gianna Camila Tobar Jeckein
  13. Abril Ariana Velásquez
  14. Tatiana Claribel Damaris Inca
  15. Sofía Aleman
  16. Martína Gámez
  17. Estefanía Velázquez
  18. Julieta Agostina Rivera
  19. Rocío Salomé Corimayo
  20. Sofía Ríos Flores
  21. Julieta Avellaneda
  22. Malena Alarcón
Embed - FNE 2026 - CANDIDATAS DEL SECUNDARIO N° 43

Una nueva elección rumbo a la FNE 2026

Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026.

De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son:

  • 15 de mayo: Colegio Secundario 33
  • 15 de mayo: Colegio Gianelli
  • 15 de mayo: Colegio Martín Pescador
  • 15 de mayo: Colegio Secundario 43
  • 16 de mayo: Colegio Blaise Pascal

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