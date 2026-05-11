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11 de mayo de 2026 - 13:58
Jujuy.

FNE 2026: conocé a las candidatas del Bachillerato 24 de Lozano

La elección será el 22 de mayo a las 17 en el establecimiento. Tatiana Aisama entregará los atributos a la representante para la FNE 2026.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Candidatas del Bachillerato 24 de Lozano para la FNE 2026.

Candidatas del Bachillerato 24 de Lozano para la FNE 2026.

La cuenta regresiva para la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026) ya comenzó en distintos puntos de Jujuy y el Bachillerato Provincial 24 de Lozano no quedó afuera de la celebración. La institución presentó oficialmente a las nueve jóvenes que buscarán convertirse en la nueva representante estudiantil del colegio.

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La elección se realizará el próximo 22 de mayo desde las 17 en las instalaciones del establecimiento educativo, en una jornada que reunirá a estudiantes, familias y vecinos de la localidad para acompañar una de las actividades más esperadas del calendario estudiantil.

En esta edición, la representante saliente será Tatiana Aisama, quien durante el ciclo 2025 representó al Bachillerato Provincial 24 en distintas actividades vinculadas a la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Una jornada esperada por toda la comunidad educativa

La presentación de las candidatas despertó expectativa entre los alumnos, especialmente en medio del clima festivo que ya comienza a sentirse en los colegios jujeños con la llegada de la FNE.

Como ocurre cada año, la elección estudiantil ocupará un lugar central dentro de las actividades del establecimiento, con una tarde cargada de música, color y acompañamiento de las distintas promociones.

Las nueve jóvenes representarán a sus cursos y buscarán quedarse con los atributos que las conviertan en la nueva embajadora estudiantil del colegio para la edición 2026 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

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