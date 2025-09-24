Cortarán el agua por la reparación de un acueducto en San Salvador de Jujuy ¿En qué barrios?

Por el arreglo de un acueducto en Huaico cortarán el servicio y el tránsito en la zona

Agua Potable de Jujuy S.E. informó que este miércoles 24 de septiembre se llevará a cabo la reparación definitiva del acueducto de 350 mm ubicado en Av. Bolivia N° 2600, en el barrio Huaico de San Salvador de Jujuy.

El caño se había roto días atrás durante trabajos de pavimentación realizados por una contratista.

Por estas tareas, el suministro de agua será interrumpido desde las 20:00 hasta la medianoche, afectando a los vecinos de todo el sector de barrio Huaico. Según la empresa, el flujo se normalizará en las primeras horas de la mañana de este jueves.

Interrupción total del tránsito Además del corte de agua, la obra implicará la suspensión total del tránsito vehicular sobre Av. Bolivia, a la altura del Concejo Deliberante, entre las 18:00 y las 24:00 horas.

Desde la empresa pidieron a los conductores circular por vías alternativas y a los vecinos tomar las precauciones necesarias ante la interrupción temporal del servicio. Las autoridades de Agua Potable aseguraron que, una vez concluida la reparación, la red volverá a funcionar con normalidad en la zona afectada. Corte de agua en barrio Huaico e interrupción de tránsito Corte de agua en barrio Huaico e interrupción de tránsito

