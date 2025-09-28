Un hombre murió tras una pelea callejera en Monterrico

Muerte en Monterrico (Foto ilustrativa)

Un violento episodio ocurrido en la tarde del sábado en el barrio Virgen de Guadalupe de Monterrico terminó con la muerte de un hombre. El hecho conmocionó al sector de esa ciudad y originó una causa. Hay detenidos a disposición de la justicia.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 17 horas, un grupo de personas se encontraba en la vía pública consumiendo bebidas alcohólicas cuando se produjo un enfrentamiento con otros dos hombres que pasaban por el lugar.

El conflicto se habría originado a raíz de una discusión vinculada a una camiseta de fútbol de un club de Salta que vestía uno de los involucrados. La discusión derivó en una pelea física que culminó con el fallecimiento de uno de los hombres que estaba reunido con el primer grupo.

detenidos esposados Muerte en Monterrico (Foto ilustrativa)

Muerte inmediata en Monterrico Al arribar personal de la Policía y del SAME, constataron que la víctima ya no tenía signos vitales. El médico policial dispuso la realización de la autopsia para determinar las causas de la muerte, y el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial. Hasta el momento, el resultado de esos estudios que determinara las causas de la muerte no fue difundido oficialmente. En tanto, todos los involucrados en el hecho permanecen demorados mientras avanza la investigación.

