Ingresó a una pollería de Monterrico con una pistola: robó dinero y celulares

A través de informes policiales, se conoció que en la tarde del jueves 4 de septiembre un hombre armado ingresó a una pollería de la localidad de Monterrico. Tras un violento episodio, robó dinero y celulares, para luego darse a la fuga en una motocicleta conducida por otro individuo.

Detalles del robo en Monterrico: qué pasó El asalto se produjo a plena luz del día, pasadas las 14 horas, cuando un sujeto ingresó con una pistola a una pollería ubicada en el Loteo Monaldi de Monterrico. En esas circunstancias, amenazó al propietario del local y le exigió que entregara todo el dinero que había en la caja registradora.

El delincuente sustrajo dos teléfonos celulares y una suma aproximada de $250.000. Posteriormente escapó en una motocicleta junto a un cómplice que lo esperaba en las inmediaciones del comercio.

El dueño del local manifestó que "como el hombre tenía un casco, no lograron identificarlo por las cámaras de seguridad".

