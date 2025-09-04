Desarticulan en Perico una banda que hacía salideras bancarias

La Brigada de Investigaciones de Perico logró desarticular una peligrosa banda delictiva que se dedicaba a realizar salideras bancarias en la ciudad tabacalera, y que ya había logrado atrapar a varias víctimas y apoderarse de efectivo.

Tras las investigaciones, se confirmó que el grupo marcaba a los productores tabacaleros luego de que éstos realizaran extracciones de grandes sumas de dinero en las entidades bancarias de la zona. Luego seguían a las víctimas y, en distintos casos, rompían los vidrios de los vehículos para sustraer el efectivo.

El operativo de detención en Perico Tras varias denuncias y un trabajo de inteligencia sostenido, la Brigada logró detener al líder de la organización y proceder al secuestro de varios materiales utilizados en los hechos delictivos, como herramientas, vehículos y otros elementos.

Desarticulan en Perico a una banda que cometía salideras bancarias Desarticulan en Perico a una banda que cometía salideras bancarias Las autoridades destacaron la importancia de esta acción para brindar mayor seguridad a los productores tabacaleros y a la comunidad en general, ya que la modalidad delictiva venía generando gran preocupación en la zona.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.