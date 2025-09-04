jueves 04 de septiembre de 2025

4 de septiembre de 2025 - 20:52
Policiales.

Desarticulan en Perico una banda que hacía salideras bancarias

Una banda que realizaba salideras bancarias, fue desarticulada en Perico por la Brigada de Investigaciones.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Desarticulan en Perico una banda que hacía salideras bancarias

Desarticulan en Perico una banda que hacía salideras bancarias

La Brigada de Investigaciones de Perico logró desarticular una peligrosa banda delictiva que se dedicaba a realizar salideras bancarias en la ciudad tabacalera, y que ya había logrado atrapar a varias víctimas y apoderarse de efectivo.

Tras las investigaciones, se confirmó que el grupo marcaba a los productores tabacaleros luego de que éstos realizaran extracciones de grandes sumas de dinero en las entidades bancarias de la zona. Luego seguían a las víctimas y, en distintos casos, rompían los vidrios de los vehículos para sustraer el efectivo.

El operativo de detención en Perico

Tras varias denuncias y un trabajo de inteligencia sostenido, la Brigada logró detener al líder de la organización y proceder al secuestro de varios materiales utilizados en los hechos delictivos, como herramientas, vehículos y otros elementos.

Desarticulan en Perico a una banda que cometía salideras bancarias
Desarticulan en Perico a una banda que cometía salideras bancarias

Desarticulan en Perico a una banda que cometía salideras bancarias

Las autoridades destacaron la importancia de esta acción para brindar mayor seguridad a los productores tabacaleros y a la comunidad en general, ya que la modalidad delictiva venía generando gran preocupación en la zona.

Temas
