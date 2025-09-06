sábado 06 de septiembre de 2025

6 de septiembre de 2025 - 15:03
Crimen.

Analizan numerosas pruebas para confirmar la quinta víctima de Matías Jurado

El fiscal, Guillermo Beller, aseguró que se investigan pruebas de ADN, cámaras de seguridad e impacto de celdas de celular, para confirmar la quinta víctima de Matías Jurado.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
victimas de matias jurado

A un mes del inicio formal de la investigación contra Matías Jurado, imputado por homicidio agravado y presunto asesino serial de Jujuy, continúan los trabajos para determinar cuántas pudieron ser sus víctimas. En ese marco, el fiscal Guillermo Beller adelantó que están analizando diversas pruebas para confirmar la existencia de una quinta víctima.

Quinta víctima de Matías Jurado: quién sería y las pruebas que analizan

En diálogo con DDM por América TV, el fiscal Guillermo Beller informó que, tras confirmarse cuatro víctimas de Jurado, actualmente se están llevando adelante múltiples pruebas que podrían determinar un quinto nombre. Al ser consultado sobre si se trataría de Juan González, el fiscal señaló que "todo indicaría que sí".

Embed - ASESINO SERIAL DE JUJUY: TEMEN QUE HAYA MÁS DE 20 VÍCTIMAS

"Sobre el quinto, no tenemos confirmado ADN, pero sí contamos con testimoniales y cámaras que lo sitúan en el lugar. No tenemos imágenes en las que se vea a Matías Jurado salir con él —Juan González—, pero sí grabaciones que lo ubican en el mismo lugar y horario", explicó Beller. Además, detalló que lograron analizar el trayecto que hacía el presunto asesino serial con la tarjeta SUBE, lo que permitió determinar que "fue a ese lugar en ese mismo horario".

El funcionario recordó que el celular de esta posible quinta víctima, tuvo el último registro de impacto de celdas en cercanías a la casa de Matías Jurado.

"Se contactó a la familia, estamos permanentemente hablando y tenemos las muestras que ellos han aportado. Con la sangre que hallamos no se pudo cotejar que González sea una de las víctimas, como sí los otros cuatro, aunque es analizado como posible".

image

Investigan otras desapariciones vinculadas a Matías Jurado

En otro momento, el fiscal Beller dio a conocer que, más allá de las cinco búsquedas iniciales, comenzaron a investigar otras desapariciones. "Obtuvimos indicios de más gente, estamos solicitando más muestras a las familias", explicó.

Cabe destacar que, días atrás, la bioquímica María Ramella, integrante del equipo forense, aseguró que de las 61 muestras analizadas recientemente, 24 resultaron positivas para sangre, de las cuales se obtuvieron perfiles genéticos compatibles con las víctimas. A su vez, permanecen abiertos dos perfiles aún no identificados.

Dentro de esas pruebas, se pudo confirmar la identidad de dos nuevas víctimas: Miguel Ángel Quispe y Juan Ponce, quienes se suman a las ya establecidas Jorge Omar Anachuri y Sergio Sosa, elevando a cuatro las coincidencias positivas con personas desaparecidas.

casa matias jurado

El estremecedor relato sobre la foto en el caso Matías Jurado: amigos de Juan González hablaron

Juan González desapareció el 11 de junio de 2025, fecha en la que sus familiares realizaron la denuncia correspondiente. Según la investigación, la última señal registrada por la celda de su teléfono se detectó en las cercanías del arroyo Las Martas, en un sector próximo a la vivienda de Matías Jurado, lo que motivó rastrillajes en la zona.

El 19 de junio, familiares, amigos y personal policial se trasladaron al lugar para llevar a cabo tareas de peritaje. En ese momento, los allegados a González se tomaron una fotografía con carteles que mostraban el rostro del hombre desaparecido.

Con la posterior confirmación del caso del presunto asesino serial, un detalle de esa imagen llamó la atención: detrás de familiares y amigos aparece un hombre encapuchado empujando una carretilla. Ante la posible similitud con el accionar de Jurado, una amiga de González radicó una denuncia para que la Justicia investigue si se trata del actual imputado y detenido en el Penal de Gorriti.

"Pensamos que puede ser Matías Jurado, pedimos a la Justicia que sea investigada esa foto", declaró a TodoJujuy.com la denunciante y amiga del hombre desaparecido.

Embed - ROXANA - AMIGA DE JUAN GONZÁLEZ - CASO MATÍAS JURADO PRESUNTO ASESINO SERIAL DE JUJUY

