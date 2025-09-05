viernes 05 de septiembre de 2025

5 de septiembre de 2025 - 20:41
Tragedia.

Cómo sigue la salud de la pareja jujeña tras el incendio trágico en Ushuaia

Tras el fatal incendio que se cobró la vida de tres jóvenes en Ushuaia, hijos de una pareja de jujeños, que sufrieron quemaduras y siguen internados.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Carlos Cruz, de 45 años de edad y su esposa, Fabiola Vanesa Sejas, de 43 años, oriundos de la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy.

Carlos Cruz, de 45 años de edad y su esposa, Fabiola Vanesa Sejas, de 43 años, oriundos de la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy.

Un fatal incendio en el barrio Peniel en la ciudad de Ushuaia en Tierra del Fuego, terminó con la vida de tres jóvenes, hijos de una pareja de jujeños oriundos de Palpalá, que sufrieron graves lesiones, pero lograron escapar de las llamas.

Según detallan los medios de esa provincia del sur del país, la tragedia se agravó debido a la explosión de varias garrafas. Los peritajes descartaron otras hipótesis, como fallas eléctricas o la intervención de terceros o animales.

Las víctimas de Ushuaia

Las víctimas fatales fueron identificadas como Lucas Emanuel Cruz, de 21 años; Ignacio Tomás Cruz, de 19 años; y Mateo Efraín Cruz Sejas, de 17 años, quienes estaban en una habitación trasera en el inicio de las llamas y no lograron escapar.

Incendio trágico en Ushuaia
Incendio trágico en Ushuaia

Incendio trágico en Ushuaia

Sus padres, Fabiola Vanesa Sejas de 43 años, y Carlos Cruz de 45 años, ambos de Palpalá, salieron de la casa por sus propios medios, pero sufrieron graves quemaduras en gran parte de sus cuerpos, fueron trasladados al Hospital Regional Ushuaia, donde permanecen en Terapia Intensiva tras una intervención quirúrgica.

