Cómo sigue la salud de la pareja jujeña tras el incendio trágico en Ushuaia

Carlos Cruz, de 45 años de edad y su esposa, Fabiola Vanesa Sejas, de 43 años, oriundos de la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy.

Un fatal incendio en el barrio Peniel en la ciudad de Ushuaia en Tierra del Fuego, terminó con la vida de tres jóvenes, hijos de una pareja de jujeños oriundos de Palpalá, que sufrieron graves lesiones, pero lograron escapar de las llamas.

El siniestro comenzó en la cocina de una vivienda precaria en horas de la madrugada del pasado lunes, presumiblemente por una prenda de vestir que cayó desde un tender metálico instalado encima de una estufa a gas envasado.

Según detallan los medios de esa provincia del sur del país, la tragedia se agravó debido a la explosión de varias garrafas. Los peritajes descartaron otras hipótesis, como fallas eléctricas o la intervención de terceros o animales.

Las víctimas de Ushuaia Las víctimas fatales fueron identificadas como Lucas Emanuel Cruz, de 21 años; Ignacio Tomás Cruz, de 19 años; y Mateo Efraín Cruz Sejas, de 17 años, quienes estaban en una habitación trasera en el inicio de las llamas y no lograron escapar.

Incendio trágico en Ushuaia Incendio trágico en Ushuaia Sus padres, Fabiola Vanesa Sejas de 43 años, y Carlos Cruz de 45 años, ambos de Palpalá, salieron de la casa por sus propios medios, pero sufrieron graves quemaduras en gran parte de sus cuerpos, fueron trasladados al Hospital Regional Ushuaia, donde permanecen en Terapia Intensiva tras una intervención quirúrgica.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







