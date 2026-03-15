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15 de marzo de 2026 - 11:31
Jujuy.

Domingo fatal: un joven murió en la rotonda de Yala tras derrapar con su moto

Un joven de 29 años murió esta madrugada tras derrapar con su moto en la rotonda de Yala. El fallecimiento fue producto de las graves heridas que sufrió.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Domingo fatal: un joven murió en la rotonda de Yala tras derrapar con su moto

Domingo fatal: un joven murió en la rotonda de Yala tras derrapar con su moto

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El impacto habría sido de gran magnitud y, pese a que la víctima llevaba colocado el casco reglamentario, falleció de manera instantánea en el lugar.

Domingo fatal: un joven murió en la rotonda de Yala tras derrapar con su moto - Imagen ilustrativa
Domingo fatal: un joven murió en la rotonda de Yala tras derrapar con su moto - Imagen ilustrativa

Domingo fatal: un joven murió en la rotonda de Yala tras derrapar con su moto - Imagen ilustrativa

El hecho ocurrió cerca de las 6:50

Según informaron fuentes policiales, el trágico episodio ocurrió alrededor de las 6:50 de la mañana, cuando efectivos de la Seccional 54° de Yala fueron alertados sobre un accidente ocurrido a pocos metros de la dependencia.

Al arribar al lugar, los uniformados encontraron el cuerpo sin vida del motociclista sobre la cinta asfáltica y, a corta distancia, una motocicleta Zanella de 110 centímetros cúbicos con visibles daños materiales producto del impacto.

El Same confirmó el fallecimiento

Minutos después del aviso, una ambulancia del SAME 107 Jujuy llegó al lugar para asistir a la víctima. Sin embargo, los profesionales de la salud constataron que el joven ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente, personal del Cuerpo de Bomberos realizó el levantamiento del cuerpo, que luego fue entregado a sus familiares.

Investigan las causas del derrape

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el motociclista circulaba en sentido sur–norte cuando, por motivos que aún son materia de investigación, habría perdido el control del rodado y derrapado violentamente contra el asfalto.

A pesar de llevar el casco colocado, las graves lesiones sufridas provocaron su muerte en el acto.

En el lugar trabajó también personal de Seguridad Vial, que procedió a señalizar la zona y realizar un corte momentáneo del tránsito para permitir las tareas de Criminalística, que buscará establecer con precisión cómo se produjo el siniestro.

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