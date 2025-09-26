viernes 26 de septiembre de 2025

26 de septiembre de 2025 - 16:54
Yala.

Impactante rescate en Yala: el SAME 107 salvó a un montañista perdido en el Cerro Azul

Luego de tres días de búsqueda, el helicóptero divisó el humo y pudo llevarse el rescate. El operativo incluyó bomberos, lugareños y SAME 107.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Rescate del SAME 107 (imagen de archivo)

Rescate del SAME 107 (imagen de archivo)

cerro azul
El hombre había iniciado su ascenso el domingo 21 de septiembre con destino a la cumbre del Cerro Azul. Aunque logró llegar hasta la cima, las condiciones meteorológicas empeoraron en su descenso. La densa niebla hizo que perdiera el camino y quedara a la deriva en medio de la montaña, sin agua, sin alimentos y sin refugio.

Embed - Rescate en Cerro Azul

Desde el lunes se desplegó un mega operativo encabezado por el SAME 107, que incluyó equipos de búsqueda terrestre y apoyo aéreo. La tarea se volvió más compleja debido a la nubosidad, lo que dificultó la visibilidad del helicóptero.

El doctor Pablo Jure, responsable del SAME 107, explicó a Canal 4: “Tuvimos una situación especial con un jujeño que se perdió en uno de los cerros por problemas climáticos. Se diagramó un operativo junto a bomberos y conocedores de la zona para planificar el rescate y se realizó un trabajo aéreo con helicóptero”.

cerro azul

Rescate de un jujeño en el Cerro Azul

La clave para el hallazgo fue la reacción del propio montañista, quien logró encender una pequeña fogata. “Desde el helicóptero no se ve nada, es muy difícil visualizar. Los animales se ven como puntos. El humo llamó la atención y permitió ubicarlo para el sobrevuelo y posterior descenso”, precisó Jure.

Pese a las condiciones extremas, el montañista logró sobrevivir durante tres días. Sus conocimientos de montañismo fueron fundamentales para resistir sin agua ni alimentos, soportando bajas temperaturas y sin un refugio seguro.

El hombre fue rescatado el miércoles 24 de septiembre y asistido en el lugar por el equipo médico. “La persona está impecable”, confirmó Jure. El exitoso operativo fue destacado por autoridades sanitarias y vecinos de Yala, quienes celebraron el final feliz de esta historia que pudo haber terminado en tragedia.

