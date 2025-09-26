viernes 26 de septiembre de 2025

26 de septiembre de 2025 - 14:43
Salud.

SAME 107: "Más de 500 asistencias en la FNE 2025"

El SAME 107 reportó 548 asistencias y 12 derivaciones en la FNE 2025. Hubo solo un caso de agresión y destacaron el buen comportamiento de los estudiantes.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
“El objetivo es que todos disfruten tranquilos de la fiesta, sabiendo que hay un sistema de salud preparado detrás”, remarcó el subdirector del SAME. La cobertura incluye desde la elección capitalina y provincial hasta la gran coronación nacional, que cada septiembre pone a Jujuy en los ojos del país.

"El objetivo es que todos disfruten tranquilos de la fiesta, sabiendo que hay un sistema de salud preparado detrás", remarcó el subdirector del SAME. La cobertura incluye desde la elección capitalina y provincial hasta la gran coronación nacional, que cada septiembre pone a Jujuy en los ojos del país.

El SAME 107 reportó 548 asistencias

El SAME 107 reportó 548 asistencias

“La mayoría de las derivaciones se dieron en los desfiles por diabetes descompensadas, hipotensiones o deshidrataciones; y hubo una sola por un traumatismo facial por agresión. Años anteriores tuvimos más, este año solo uno”.

"La mayoría de las derivaciones se dieron en los desfiles por diabetes descompensadas, hipotensiones o deshidrataciones; y hubo una sola por un traumatismo facial por agresión. Años anteriores tuvimos más, este año solo uno".

image

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 se desarrolla con un importante despliegue sanitario a cargo del SAME 107, que acompaña a los estudiantes en cada una de las actividades de la agenda oficial: canchones, traslados de carrozas, desfiles, elecciones de representantes y eventos y desfiles en Ciudad Cultural.

SAME 107.
Importante.

Peregrinación a Río Blanco: cómo será el operativo de salud del SAME 107
FNE 2025: Huellitas con futuro, la app ganadora del congreso de la juventud
Mascotas.

FNE 2025: Huellitas con futuro, la app ganadora del congreso de la juventud

El doctor Pablo Jure, responsable del servicio, dialogó con Canal 4 y detalló el alcance del operativo: “De esta manera los chicos están seguros y las familias también”, expresó.

Embed - PABLO JURE - Asistencias del SAME 107

Más de 500 asistencias y bajo nivel de incidentes

Jure informó que durante la FNE se registraron 548 asistencias médicas, 12 derivaciones y 15 atenciones en salud mental. Según explicó, la mayoría de los casos fueron asistencias menores, mientras que las derivaciones respondieron a distintas causas:

"Algunas por lesiones o caídas, pero fueron las mínima. Los chicos se portaron muy bien este año", remarcó.

El profesional señaló que los episodios más relevantes se dieron durante los desfiles, pero no necesariamente con los carroceros o estudiantes: “La mayoría de las derivaciones se dieron en los desfiles por diabetes descompensadas, hipotensiones o deshidrataciones; y hubo una sola por un traumatismo facial por agresión. Años anteriores tuvimos más, este año solo uno”.

El SAME 107 reportó 548 asistencias
El SAME 107 reportó 548 asistencias

El SAME 107 reportó 548 asistencias

“Los chicos se están portando muy bien”

Uno de los puntos que destacó Jure fue la reducción de episodios de violencia o hurtos:

"No estamos teniendo asistencias de agresiones, enfrentamientos o hurtos. Los chicos se están portando muy bien y están siendo acompañados por seguridad", reforzó.

El operativo especial desplegado por el SAME buscó garantizar que cada evento transcurriera en un marco seguro para estudiantes y familias. “Fue un trabajo muy intenso”, subrayó Jure, y resaltó la coordinación con el personal de seguridad y otras áreas de la organización.

Same FNE
“La mayoría de las derivaciones se dieron en los desfiles por diabetes descompensadas, hipotensiones o deshidrataciones; y hubo una sola por un traumatismo facial por agresión. Años anteriores tuvimos más, este año solo uno”.

"La mayoría de las derivaciones se dieron en los desfiles por diabetes descompensadas, hipotensiones o deshidrataciones; y hubo una sola por un traumatismo facial por agresión. Años anteriores tuvimos más, este año solo uno".

Presencia en todos los eventos

El SAME 107 estuvo presente en cada instancia de la FNE, desde los momentos de armado en los canchones hasta las elecciones y desfiles en Ciudad Cultural. “Queríamos acompañarlos como todos los años, para que las familias sepan que estamos cerca”, finalizó Jure.

image

