SAME 107: "Más de 500 asistencias en la FNE 2025"

“El objetivo es que todos disfruten tranquilos de la fiesta, sabiendo que hay un sistema de salud preparado detrás”, remarcó el subdirector del SAME. La cobertura incluye desde la elección capitalina y provincial hasta la gran coronación nacional, que cada septiembre pone a Jujuy en los ojos del país.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 se desarrolla con un importante despliegue sanitario a cargo del SAME 107, que acompaña a los estudiantes en cada una de las actividades de la agenda oficial: canchones, traslados de carrozas, desfiles, elecciones de representantes y eventos y desfiles en Ciudad Cultural.

El doctor Pablo Jure , responsable del servicio, dialogó con Canal 4 y detalló el alcance del operativo: “De esta manera los chicos están seguros y las familias también”, expresó.

Jure informó que durante la FNE se registraron 548 asistencias médicas, 12 derivaciones y 15 atenciones en salud mental. Según explicó, la mayoría de los casos fueron asistencias menores, mientras que las derivaciones respondieron a distintas causas:

El profesional señaló que los episodios más relevantes se dieron durante los desfiles, pero no necesariamente con los carroceros o estudiantes: “La mayoría de las derivaciones se dieron en los desfiles por diabetes descompensadas, hipotensiones o deshidrataciones; y hubo una sola por un traumatismo facial por agresión. Años anteriores tuvimos más, este año solo uno”.

“Los chicos se están portando muy bien”

Uno de los puntos que destacó Jure fue la reducción de episodios de violencia o hurtos:

“No estamos teniendo asistencias de agresiones, enfrentamientos o hurtos. Los chicos se están portando muy bien y están siendo acompañados por seguridad”, reforzó. “No estamos teniendo asistencias de agresiones, enfrentamientos o hurtos. Los chicos se están portando muy bien y están siendo acompañados por seguridad”, reforzó.

El operativo especial desplegado por el SAME buscó garantizar que cada evento transcurriera en un marco seguro para estudiantes y familias. “Fue un trabajo muy intenso”, subrayó Jure, y resaltó la coordinación con el personal de seguridad y otras áreas de la organización.

Presencia en todos los eventos

El SAME 107 estuvo presente en cada instancia de la FNE, desde los momentos de armado en los canchones hasta las elecciones y desfiles en Ciudad Cultural. “Queríamos acompañarlos como todos los años, para que las familias sepan que estamos cerca”, finalizó Jure.