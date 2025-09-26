Esta noche llega la Elección a Representante Nacional de la FNE 2025

El viernes 26 de septiembre a partir de las 21 horas, se llevará a cabo la Elección de la Representante Nacional de los Estudiantes en el estadio “23 de Agosto” por la FNE 2025. El cierre estelar estará a cargo del grupo Airbag por lo que la gente podrá disfrutar de un espectáculo súper completo.

Como cada año, habrá transmisión de Canal 4 de Jujuy en donde se mostrará la previa, la pasada de las chicas y todo el color de una de las noches más esperadas en esta edición Nº74 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Así serán los accesos para la Elección Nacional en el estadio 23 de Agosto Ingresos por sector para la Elección Nacional

Además, la organización aclaró que calle Santa Bárbara permanecerá bloqueada al paso vehicular y peatonal, por lo que se recomienda llegar con anticipación para evitar demoras.

Recomendaciones para el público Las autoridades pidieron a los asistentes respetar la señalización de ingresos y colaborar con el personal de control para agilizar el acceso. También se recuerda que está prohibido el ingreso de objetos contundentes, botellas de vidrio y elementos que puedan afectar la seguridad del evento. Airbag en la Elección Nacional (2) Conocé a todas las candidatas para la Elección Nacional En el marco de la agenda de la FNE 2025, el próximo viernes 26 de septiembre se conocerá a la nueva Representante de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Es por eso, que este martes se realizó la presentación de las 24 candidatas que buscarán ser la sucesora de Martina Rauschenberger. Embed - FNE 2025 - CANDIDATAS PARA LA ELECCIÓN NACIONAL Lo que queda de la agenda en el maco de la FNE 2025 Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.

Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto. Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

