Cambios en el tránsito por la Elección de la Representante Nacional de la FNE 2025

El viernes 26 de septiembre a partir de las 21 horas, se llevará a cabo la Elección de la Representante Nacional de los Estudiantes en el estadio “23 de Agosto” por la FNE 2025. Por eso confirmaron desde la Dirección de Tránsito y Transporte que depende de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad, que habrá un operativo especial de tránsito.

Se implementarán cortes de tránsito en las inmediaciones del estadio y modificaciones en el recorrido del transporte urbano de pasajeros para garantizar la seguridad de los asistentes y el orden vehicular en la zona, por los que recomendaron a vecinos y conductores circular con precaución.

Transporte público Los cambios en recorridos del transporte urbano comenzarán a las 17 horas hasta finalizar el servicio. El recorrido de ida será por Av. Savio, derivador Párroco Marshke a la altura Riobamba, Chimborazo, Las Heras, Pasaje Posadas, Párroco Marshke, Hipólito Irigoyen, Iriarte, Lisandro de la Torre y el recorrido habitual. El recorrido de regreso será por Av. El Éxodo, Pueyrredón, Leandro Alem, Av. Savio y el recorrido habitual.

Las paradas provisorias Las Heras y Chaco

Las Heras y Cuyo

Las Heras y Los Andes

Las Heras y Rastreador Los refuerzos del transporte urbano tendrán paradas sobre la margen derecha de Avenida Párroco Marshke, entre Teniente Fernández y Chaco, por lo que estará prohibido estacionar en el sector desde las 12 horas del viernes. Cortes de tránsito desde las 18 horas Av. Savio ingreso a Lincoln

Lincoln y Taboada

Av. Pco. Marshke ingreso (altura Rotonda de Las Américas)

Derivador ingreso Av. Savio (altura Rotonda de Las Américas)

Éxodo y Pueyrredón

Cerro Aguilar y Éxodo

Tumusla y Éxodo

Santa Bárbara y Éxodo

Humahuaca y Tumusla

Humahuaca y Calilegua

Caseros y Santa Bárbara

Caseros y Los Decididos

Caseros y Los 33 Orientales

Pueyrredón y Hugo Wast (circulación en ambos sentidos)

Despejes y prohibición de estacionamiento

Santa Bárbara entre Éxodo y Caseros

Humahuaca entre Tumusla y Pichincha

