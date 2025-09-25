jueves 25 de septiembre de 2025

25 de septiembre de 2025 - 15:41
Operativo.

Cambios en el tránsito por la Elección de la Representante Nacional de la FNE 2025

Este viernes habrá modificaciones en el tránsito en adyacencias al estadio 23 de Agosto por la Elección de la Representante Nacional.

Cortes de tránsito por en el estadio 23 de Agosto (Foto ilustrativa)

El viernes 26 de septiembre a partir de las 21 horas, se llevará a cabo la Elección de la Representante Nacional de los Estudiantes en el estadio “23 de Agosto” por la FNE 2025. Por eso confirmaron desde la Dirección de Tránsito y Transporte que depende de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad, que habrá un operativo especial de tránsito.

estadio-23-agosto-gimnasia-jujuy.webp
Cortes de tr&aacute;nsito por en el estadio 23 de Agosto (Foto ilustrativa)

Transporte público

Los cambios en recorridos del transporte urbano comenzarán a las 17 horas hasta finalizar el servicio. El recorrido de ida será por Av. Savio, derivador Párroco Marshke a la altura Riobamba, Chimborazo, Las Heras, Pasaje Posadas, Párroco Marshke, Hipólito Irigoyen, Iriarte, Lisandro de la Torre y el recorrido habitual. El recorrido de regreso será por Av. El Éxodo, Pueyrredón, Leandro Alem, Av. Savio y el recorrido habitual.

Las paradas provisorias

  • Las Heras y Chaco
  • Las Heras y Cuyo
  • Las Heras y Los Andes
  • Las Heras y Rastreador

Los refuerzos del transporte urbano tendrán paradas sobre la margen derecha de Avenida Párroco Marshke, entre Teniente Fernández y Chaco, por lo que estará prohibido estacionar en el sector desde las 12 horas del viernes.

Cortes de tránsito desde las 18 horas

  • Av. Savio ingreso a Lincoln
  • Lincoln y Taboada
  • Av. Pco. Marshke ingreso (altura Rotonda de Las Américas)
  • Derivador ingreso Av. Savio (altura Rotonda de Las Américas)
  • Éxodo y Pueyrredón
  • Cerro Aguilar y Éxodo
  • Tumusla y Éxodo
  • Santa Bárbara y Éxodo
  • Humahuaca y Tumusla
  • Humahuaca y Calilegua
  • Caseros y Santa Bárbara
  • Caseros y Los Decididos
  • Caseros y Los 33 Orientales
  • Pueyrredón y Hugo Wast (circulación en ambos sentidos)
  • Despejes y prohibición de estacionamiento
  • Santa Bárbara entre Éxodo y Caseros
  • Humahuaca entre Tumusla y Pichincha

