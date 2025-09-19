viernes 19 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de septiembre de 2025 - 12:34
¡Atención!

Ruta Provincial 2 colapsada: gran congestión y caos vehicular

En la mañana de este viernes se registró una gran congestión vehícular sobre Ruta Provincial 2 en ambos sentidos, lo que provocó demoras en el tránsito.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
caos vehicular ruta 2 (2)

En la mañana de este viernes 19 de septiembre se registró una importante congestión vehicular en ambos sentidos de la Ruta Provincial N°2, camino a La Almona y Los Alisos. La gran cantidad de automóviles en la zona provocó caos y demoras en el tránsito.

Lee además
Carruaje del Polimodal 2 en la FNE 2025.
¡Felicidades!

FNE 2025: Viajaron más de 200 km y deslumbraron con un carruaje inspirado en la Puna
San Salvador de Jujuy: arrestaron a un hombre tras intento de robo en pleno centro
Policial.

San Salvador de Jujuy: arrestaron a un hombre tras intento de robo en pleno centro

caos vehicular ruta 2 (1)

Qué pasó sobre Ruta Provincial 2 este viernes

Durante la mañana de hoy se registró un importante caos vehicular sobre la Ruta Provincial N°2, en ambos sentidos, camino a La Almona y Los Alisos. La situación provocó demoras significativas en el tránsito.

Quienes circulaban por la zona advirtieron que, debido a la falta de señalización, la jornada se tornó peligrosa para los conductores que transitaban por el lugar.

Embed - Ruta Provincial 2 colapsada: gran congestión y caos vehicular

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2025: Viajaron más de 200 km y deslumbraron con un carruaje inspirado en la Puna

San Salvador de Jujuy: arrestaron a un hombre tras intento de robo en pleno centro

Flores amarillas para el 21 de septiembre: precios y variedades más buscadas en Jujuy

FNE 2025: conocé una por una a las candidatas para la Elección Provincial

Quedan las últimas entradas para ver a Airbag en la FNE 2025

Lo que se lee ahora
Centro Polivalente de Arte Profesor Luis Martínez
Ciudad Cultural.

FNE 2025: esta noche es el turno del desfile de carrozas y carruajes del Grupo B

Por  Claudio Serra

Las más leídas

FNE 2025: asueto escolar en toda la provincia
Resolución.

FNE 2025: asueto el jueves 25 y viernes 26 para todos los niveles

Primer desfile de carrozas en Ciudad Cultural
FNE 2025.

Exitoso primer desfile de carrozas y carruajes en Ciudad Cultural

Estadio 23 de Agosto de Gimnasia de Jujuy video
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy lanzó promociones para ingresar gratis el domingo

Centro Polivalente de Arte Profesor Luis Martínez
Ciudad Cultural.

FNE 2025: esta noche es el turno del desfile de carrozas y carruajes del Grupo B

FNE 2025: conocé una por una a las candidatas para la Elección Provincial video
Cuenta regresiva.

FNE 2025: conocé una por una a las candidatas para la Elección Provincial

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel