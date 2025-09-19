En la mañana de este viernes 19 de septiembre se registró una importante congestión vehicular en ambos sentidos de la Ruta Provincial N°2, camino a La Almona y Los Alisos. La gran cantidad de automóviles en la zona provocó caos y demoras en el tránsito.

caos vehicular ruta 2 (1)

Qué pasó sobre Ruta Provincial 2 este viernes Durante la mañana de hoy se registró un importante caos vehicular sobre la Ruta Provincial N°2, en ambos sentidos, camino a La Almona y Los Alisos. La situación provocó demoras significativas en el tránsito.

Quienes circulaban por la zona advirtieron que, debido a la falta de señalización, la jornada se tornó peligrosa para los conductores que transitaban por el lugar.

Embed - Ruta Provincial 2 colapsada: gran congestión y caos vehicular

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.