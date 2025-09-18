jueves 18 de septiembre de 2025
18 de septiembre de 2025 - 18:55
en vivo EN VIVO.

FNE 2025: viví el desfile de carrozas del grupo A por Canal 4 de Jujuy

Este jueves 18 de septiembre arrancan los desfiles de carrozas con el Grupo A en la FNE 2025.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Los conductores de la FNE de Canal 4

EN VIVO

Este jueves 18 de septiembre desde las 20 horas en Ciudad Cultural, arrancan los desfiles de carrozas de la FNE 2025. Esta noche será el turno del Grupo A, dentro de un programa general que incluye 80 carrozas divididas en 22 tradicionales, 11 técnicas y 47 carruajes.

Canal 4 transmitirá en vivo el primer desfile con la presencia de Luz Tito. También estarán en la conducción Yani Luz, Charly García y Agu Medina. También se puede ver en vivo por Youtube a través de Canal4Jujuy.

Los desfiles comienzan esta noche y se extenderán hasta el jueves 25, con jornadas simples y dobles, mientras que el sábado 27 será la entrega de premios.

Embed - CANAL 4 EN VIVO - DESFILE GRUPO A - 18/09/2025

Live Blog Post

El obispo monseñor César Fernández bendijo el inicio de la FNE

La Fiesta Nacional de los Estudiantes comenzó oficialmente con la tradicional bendición del obispo monseñor César Fernández, quien brindó un mensaje cargado de esperanza y reconocimiento hacia la juventud jujeña.

Durante la ceremonia, Fernández remarcó que el festejo es “el fruto mancomunado del esfuerzo de nuestros jóvenes” y resaltó todo lo que tienen para aportar a la provincia y al país. “Cuánto hay en esos corazones hermosos y llenos de ilusión, cuánto hay en esas mentes llenas de dones para transformar el mundo y la sociedad”, expresó el obispo, en un mensaje que conmovió a estudiantes, docentes y familias presentes.

El Obispo y la Virgen de Río Blanco

También pidió que los adultos acompañen a las nuevas generaciones: “Le pedimos que nosotros, los mayores, podamos acompañarlos a que den todo el fruto que tienen que dar para el bien de nuestra provincia, de nuestra patria y del mundo entero”.

La ceremonia concluyó con la tradicional bendición: “Que el Señor nos bendiga mucho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy feliz fiesta”.

De esta manera, quedó inaugurada una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que reúne a miles de jóvenes en una de las celebraciones más esperadas del año en Jujuy.

Live Blog Post

Comenzó la transmisión de Canal 4

WhatsApp Image 2025-09-18 at 20.08.36
WhatsApp Image 2025-09-18 at 20.08.33
WhatsApp Image 2025-09-18 at 20.08.35

Live Blog Post

Luz Tito llegó a la FNE con Canal 4 de Jujuy

Luz Tito en el desfile de carrozas.

La jujeña ya está en Jujuy para vivir la FNE con Canal 4. Llegó a Ciudad Cultural y su presencia fue furor. Seguí la transmisión desde las 20 HS por Canal 4 de Jujuy.

Embed
Live Blog Post

Abra Pampa presente

Los alumnos del Polimodal 2 de Abra Pampa vuelven a ser protagonistas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) luego de cinco años de ausencia. Para esta edición, realizaron un verdadero acto de amor a su tierra: recorrieron más de 200 kilómetros para llevar a Ciudad Cultural un carruaje que refleja el espíritu de la Puna jujeña.

La institución no participaba desde 2019 y su regreso fue celebrado por la comunidad educativa y el público. “Queríamos volver y mostrar lo que somos”, expresaron los estudiantes, emocionados por el esfuerzo que significó la travesía y la construcción del carruaje que este jueves desfila.

Embed
Live Blog Post

Luz Tito llegó a Jujuy para conducir la FNE en Canal 4

La ex Gran Hermano Luz Tito llegó este jueves al aeropuerto Horacio Guzmán y fue recibida por familiares, amigos y fanáticos que la esperaban con carteles y cánticos. Entre lágrimas y sonrisas, compartió sus primeras palabras con Canal 4 de Jujuy tras reencontrarse con su provincia.

Luz Tito regresó a Jujuy después de casi un año y vivió un recibimiento multitudinario que la sorprendió. La joven no ocultó la emoción al ver la cantidad de personas que la esperaban para darle la bienvenida tras su paso por Gran Hermano, donde alcanzó el tercer puesto y conquistó miles de seguidores en todo el país.

Cabe destacar que estará en la conducción de la Fiesta Nacional de los Estudiantes por Canal 4 de Jujuy este jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de septiembre. Podés seguirlo en vivo desde todo el mundo en la web de Canal 4 o Youtube.

“No me esperaba esta bienvenida”

La jujeña confesó que el recibimiento superó todas sus expectativas: No me esperaba esta bienvenida, por favor qué locura. Hace un año que no estoy en Jujuy. Pasaron muchas cosas, qué locura todo. Estoy muy emocionada, temblando. No me lo esperaba para nada”.

“Qué locura, jamás me hubiera esperado esta situación. Estoy muy feliz. Es un orgullo conducir y esta oportunidad tan grande. Nada mejor que recibir la primavera con tu gente. Muy orgullosa”, agregó y subrayó: Por fin, después de casi un año, me puedo sentar con mis hermanos, dijo emocionada.

“El recibimiento de la gente es algo que todavía no asimilé. Es muy hermoso, estoy chocha, feliz de la vida. Les mando un beso muy grande, nos vemos esta noche por Canal 4”, expresó.

La joven jujeña tendrá un papel central en la conducción de la Fiesta Nacional de los Estudiantes por Canal 4 de Jujuy, en lo que será su primera vez como presentadora oficial en su provincia natal.

LUZ TITO SUBT - TJ

Live Blog Post

Quiénes desfilarán esta noche en el Grupo A

  • Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Savio" de Palpalá - Carroza técnica
  • Centro Polivalente de Arte "Profesor Luis Martínez" - Carroza
  • Colegio Cristiano Evangélico Che Il - Carruaje
  • Colegio Martín Pescador - Carruaje
  • Colegio del Salvador - Carroza
  • Escuela Provincial de Artes N° 1 "Medardo Pantoja" - Carruaje
  • Colegio Santa Teresita - Carruaje
  • Escuela de Educación Técnica N° 1 de Monterrico - Carroza técnica
  • Colegio Blaise Pascal - Carruaje
  • Escuela Provincial de Comercio N° 3 "José Manuel Estrada" - Carruaje
  • Colegio Nacional N° 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante" - Carroza
  • Colegio Nacional N° 2 "Éxodo Jujeño" - Carruaje
  • Colegio FASTA San Alberto Magno - Carroza
  • Colegio Secundario N° 33 de Villa Jardín de Reyes - Carruaje
  • Colegio Santa Bárbara - Carruaje
  • Escuela de Educación Técnica N° 1 "Luis Michaud" de El Carmen - Carroza técnica
  • Colegio N° 1 "Virgen de Punta Corral" de Volcán - Carruaje
  • Colegio Secundario N° 54 - Carruaje
  • Bachillerato Provincial N° 6 - Carroza
  • Colegio Secundario N° 1 "Crucero ARA General Belgrano" - Carruaje
  • Escuela Provincial Agrotécnica N° 1 de El Brete, Palpalá - Carroza
  • Colegio Secundario N° 6 de Alto Comedero - Carruaje
  • Colegio Polimodal N° 3 - Carruaje
  • Escuela de Educación Técnica N° 2 "Prof. Jesús Raúl Salazar" - Carroza técnica
  • Colegio Secundario N° 2 "Francisca T. de Rocha Solórzano" - Carruaje
  • Colegio Pablo Pizzurno - Carruaje
  • Bachillerato Provincial N° 2 "Gobernador Jorge Villafañe" - Carroza
  • Colegio Nuevo Horizonte N° 2 de Monterrico - Carruaje
  • Escuela de Comercio N° 2 "Malvinas Argentinas" - Carroza
  • Colegio Privado Jean Piaget - Carruaje
  • Colegio Polimodal N° 2 de Abra Pampa - Carruaje
  • Escuela de Educación Técnica N° 2 "Coronel Álvarez Prado" de San Pedro - Carroza técnica
  • Colegio Nuevo Horizonte N° 1 - Carroza
  • Colegio Privado Los Olivos de San Pedro - Carruaje (1° vez que participa)
  • Bachillerato Provincial N° 3 de Monterrico - Carroza
  • Colegio Secundario N° 54 - Carruaje
  • Escuela Provincial Agrotécnica N° 7 "Ricardo Hueda" de Perico - Carruaje
  • Bachillerato Provincial N° 21 - Carroza
  • Secundario N° 39 "Dr. César A. Scaro" - Carruaje (1° vez que participa)
  • ARENI

Live Blog Post

Los lugares exclusivos en Ciudad Cultural

El Ente Autárquico Permanente detalló que en el transcurso de la FNE 2025, brindarán un sector exclusivo en barrio Alto Padilla para que tanto adultos mayores, como así también, personas con discapacidad disfruten de los desfiles de carrozas y carruajes.

Según indicaron, estos puntos serán reservados y gratuitos, durante los días de desfiles de carrozas en Ciudad Cultural, "pensado exclusivamente para la seguridad de adultos mayores y personas con discapacidad". Asimismo, resaltaron que estos lugares son con cupos limitados, por lo que solicitan arribar con tiempo.

FNE2025_Mosca-para-Feed-SOLO-FOTO-SIN-TXT (3)

Live Blog Post

Cambios en las carrozas técnicas de la FNE 2025

La nueva modalidad que tendrán los desfiles de las carrozas técnicas en la 73º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025): este año no utilizarán grupos electrógenos, sino que estarán conectadas directamente a la red eléctrica del predio.

El presidente del Ente Autárquico Permanente, Martín Meyer, explicó las bases de este dispositivo con las carrozas técnicas: “No van a tener grupos electrógenos, sino que van a estar conectadas a la red de Ciudad Cultural. Esto es por recomendación específica de EJESA, donde la idea es cuidar a los estudiantes y minimizar al máximo el riesgo que puedan tener los estudiantes”.

En el simulacro participaron también referentes de la Secretaría de Energía y del Instituto Técnico, desde donde se trabajará en la conexión. En este sentido, Lorena Abraham detalló: “Nosotros vamos a participar con la gente de sistemas eléctricos que van a ser los encargados de la conexión y desconexión de un cable para que los chicos de las carrozas técnicas se puedan conectar y puedan hacer el movimiento que estamos acostumbrados a ver. Los chicos de higiene y seguridad van a estar haciendo un cordón de seguridad porque lo más importante acá es resguardar la seguridad de los carroceros. Y los chicos de mecánica automotriz, estarán por algún improvisto cuidando también la seguridad”.

El nuevo esquema también modificará el recorrido. Abraham precisó: “Con la incorporación de esta nueva modalidad, este año serán siete las estaciones que van a estar a lo largo de todo el recorrido de Ciudad Cultural, en donde en cada estación vamos a tener un grupo de chicos encargados de todo esto”.

FNE: carrozas técnicas (foto archivo).

Live Blog Post

La emotiva carta de la Asociación Todos Juntos

Los carroceros de la Asociación Todos Juntos, que este año participan por tercera vez consecutiva en el Desfile de Carrozas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, se expresaron a través de una carta abierta dirigida a los jurados.

image

Destacaron que su carruaje es fruto de “tantas horas de trabajo, esfuerzo y entusiasmo junto a nuestras familias y profes” y que nació de sus propias manos, creatividad y ganas de ser parte de la fiesta estudiantil más importante de Jujuy.

El mensaje incluyó un pedido muy especial: “Queremos pedirles algo muy simple pero muy importante: que nos miren como a cualquier otro colegio, porque en realidad somos iguales. Somos adolescentes, estudiantes de Educación Integral, que seguimos nuestra trayectoria escolar dentro de la Modalidad Especial y tenemos la misma edad y las mismas ganas de vivir esta experiencia que los chicos de la secundaria”.

Subrayaron que no les preocupa el premio que puedan obtener, sino que se los evalúe “con la misma vara, con la misma mirada justa y exigente que al resto”, porque para ellos eso significa verdadera inclusión: “disfrutar, competir, aprender y celebrar como todos”.

Finalmente, agradecieron la oportunidad de participar en la FNE 2025 y remarcaron que su carroza es fruto del esfuerzo colectivo: “Queremos que se vea eso: que también sabemos soñar en grande y trabajar en equipo para hacerlo realidad. Para nosotros, participar ya es una fiesta, pero que nos miren de igual a igual es lo que la hace completa”.

Embed - PATRICIO CARRILLO- asociación Todos Juntos

Live Blog Post

Cortes de tránsito

A partir de las 18 horas se dispondrán cortes en los siguientes puntos:

  • Av. Bolivia y Av. de los Estudiantes
  • Av. de los Estudiantes y Av. de las Carrozas
  • Av. de los Estudiantes y Prolong. Zorrilla de San Martín
  • Curupaití y Av. Bolivia
  • Curupaití y Zorrilla de San Martín
  • Curupaití y derivador de ingreso a Zona Sur de Av. de los Estudiantes
  • Curupaití y Prolong. Juntos en Jujuy
  • Curupaití y Félix de Olazábal
  • Colectora Ruta 9 y Washington (ingreso clandestino)
  • Rotonda de Av. de los Estudiantes ingreso a Ciudad Cultural
  • Av. de los Estudiantes y Colectora Pila Solá
  • Colectora Pila Solá y Av. de las Carrozas
  • Av. de las Carrozas y Juntos en Jujuy
  • Av. de las Carrozas y Dr. Vidal
  • Av. de las Carrozas y Pedro del Portal
  • Av. de las Carrozas ingreso Zona Sur
  • Av. de los Estudiantes ingreso a Airampo (B° 23 de Agosto)
  • Suipacha y Coronel Arias
  • Ituzaingó y Dr. Vidal

Restricción de estacionamiento

Suipacha, entre Pedro del Portal y Colectora Pila Solá, tendrá prohibido el estacionamiento desde las 18 horas.

Comienzan los desfiles de carrozas (archivo).

Desvío del transporte urbano

Las unidades del transporte urbano modificarán su recorrido por las siguientes arterias:

Santibáñez, Cmdte. Pérez, Airampo, Acceso a barrio 23 de Agosto, Suipacha, Colectora Pila Solá, Av. de las Carrozas, Av. Bolivia, Av. Córdoba y luego retomarán el recorrido habitual.

Paradas

  • Taxis de radiollamada: Espejo y Curupaití (ANSES).
  • Colectivos urbanos: sobre Av. de las Carrozas, en toda su extensión.

El ingreso de los vecinos de Alto Padilla será únicamente bajo acreditación de domicilio (DNI o boleta de servicio), por Félix de Olazábal y por Zorrilla de San Martín.

Estacionamiento en Av. Bolivia

Permitido a 45°, desde Airampo hasta Caídos por la Patria.

Finalmente, desde la Municipalidad se solicita a los vecinos y conductores circular con precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal de la Dirección de Tránsito, apostado en cada punto de control.

Live Blog Post

Agenda completa de la FNE 2025

  • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
  • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
  • Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
  • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
  • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
  • Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
  • Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
  • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
  • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

