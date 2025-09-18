FNE 2025: viví el desfile de carrozas del grupo A por Canal 4 de Jujuy

Este jueves 18 de septiembre desde las 20 horas en Ciudad Cultural, arrancan los desfiles de carrozas de la FNE 2025. Esta noche será el turno del Grupo A, dentro de un programa general que incluye 80 carrozas divididas en 22 tradicionales, 11 técnicas y 47 carruajes.
El obispo monseñor César Fernández bendijo el inicio de la FNE
La Fiesta Nacional de los Estudiantes comenzó oficialmente con la tradicional bendición del obispo monseñor César Fernández, quien brindó un mensaje cargado de esperanza y reconocimiento hacia la juventud jujeña.
Durante la ceremonia, Fernández remarcó que el festejo es “el fruto mancomunado del esfuerzo de nuestros jóvenes” y resaltó todo lo que tienen para aportar a la provincia y al país. “Cuánto hay en esos corazones hermosos y llenos de ilusión, cuánto hay en esas mentes llenas de dones para transformar el mundo y la sociedad”, expresó el obispo, en un mensaje que conmovió a estudiantes, docentes y familias presentes.
También pidió que los adultos acompañen a las nuevas generaciones: “Le pedimos que nosotros, los mayores, podamos acompañarlos a que den todo el fruto que tienen que dar para el bien de nuestra provincia, de nuestra patria y del mundo entero”.
La ceremonia concluyó con la tradicional bendición: “Que el Señor nos bendiga mucho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy feliz fiesta”.
De esta manera, quedó inaugurada una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que reúne a miles de jóvenes en una de las celebraciones más esperadas del año en Jujuy.