martes 16 de septiembre de 2025

16 de septiembre de 2025 - 08:52
Alto Padilla.

FNE 2025: hasta cuándo se otorgan los permisos para la venta en Ciudad Cultural

Las personas que quieran vender en Ciudad Cultural durante la FNE 2025, tienen un plazo para obtener los permisos requeridos por el municipio de capital.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
FNE 2025: hasta cuándo se otorgan los permisos para la venta en Ciudad Cultural

FNE 2025: hasta cuándo se otorgan los permisos para la venta en Ciudad Cultural

La Dirección de Control de Espacios Públicos informó que sigue en marcha el proceso de entrega de permisos destinados a los trabajadores de la economía popular que deseen comercializar sus productos en los predios de Ciudad Cultural durante la FNE 2025. Los permisos se otorgarán hasta el miércoles 17 de septiembre.

Cupos y criterios de adjudicación

El director del área, Rubén Tabarcachi, precisó que hasta el momento se consideran 80 permisos disponibles, los cuales son adjudicados en base a un padrón previamente establecido. El objetivo es garantizar el orden en el predio, la diversidad de rubros y el cumplimiento de las normativas higiénico-sanitarias.

Requisitos para los vendedores

Los vendedores interesados deben cumplir con ciertos requisitos para acceder a la habilitación. En el caso de los rubros gastronómicos, se solicita el carnet de manipulación de alimentos vigente, además de foto 4×4, fotocopia del DNI y carnet sanitario.

Pago obligatorio y reasignación de espacios

Asimismo, Tabarcachi subrayó que los vendedores ambulantes habilitados deberán realizar el pago correspondiente para asegurar su espacio en Ciudad Cultural. En caso de no concretar el trámite dentro del plazo establecido, el puesto será liberado y reasignado, priorizando a quienes se dediquen a la venta de alimentos.

Dónde realizar el trámite

Las habilitaciones se gestionan en las oficinas de la Dirección de Espacios Públicos, ubicadas en Dorrego esquina Iguazú, donde se avanza con el acompañamiento formal a los trabajadores para que desarrollen su actividad de manera organizada y segura durante la FNE.

Los grupos de carrozas para la FNE 2025.
Atención.

Grupos de la FNE 2025: cuándo desfila cada colegio por Ciudad Cultural

Por  Redacción de TodoJujuy

