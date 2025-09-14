domingo 14 de septiembre de 2025

14 de septiembre de 2025 - 11:43
Más nombres.

FNE 2025: Martina Morena Aguirre es la Representante de El Carmen

Martina representará al Departamento El Carmen en la noche del Lunes 22 de septiembre para la Elección Provincial.

Por  Verónica Pereyra
Martina Aguirre

En el marco de las elecciones departamentales que cada año forman parte de la Fiesta Nacional de los Estudiantes FNE 2025, se conoció el nombre de la representante del departamento de El Carmen: Martina Morena Aguirre.

En la noche del sábado 13 de septiembre las candidatas fueron presentadas oficialmente ante autoridades, docentes, estudiantes y público en general, resaltando el entusiasmo y compromiso de cada una para participar en esta tradicional celebración jujeña.

Además de Martina Morena fueron distinguidas, María Martina Costas como Primera Princesa, Alfonsina Mateos Barca como Segunda Princesa, Melani Solange Rivarola como Primera Dama de Honor y Zoe Trinidad Miranda Guajardo como Segunda Dama de honor.

Elección representante de El Carmen

La siguiente instancia será el Lunes 22 de Septiembre donde Martina Morena, representante de El Carmen se presentará a la Elección Provincial

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

  • Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
  • Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural
  • Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
  • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
  • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
  • Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
  • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
  • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
  • Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
  • Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
  • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
  • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

