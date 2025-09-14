FNE 2025: Martina Morena Aguirre es la Representante de El Carmen

¡Suscribite al Newsletter!
Martina representará al Departamento El Carmen en la noche del Lunes 22 de septiembre para la Elección Provincial.
En el marco de las elecciones departamentales que cada año forman parte de la Fiesta Nacional de los Estudiantes FNE 2025, se conoció el nombre de la representante del departamento de El Carmen: Martina Morena Aguirre.
En la noche del sábado 13 de septiembre las candidatas fueron presentadas oficialmente ante autoridades, docentes, estudiantes y público en general, resaltando el entusiasmo y compromiso de cada una para participar en esta tradicional celebración jujeña.
Además de Martina Morena fueron distinguidas, María Martina Costas como Primera Princesa, Alfonsina Mateos Barca como Segunda Princesa, Melani Solange Rivarola como Primera Dama de Honor y Zoe Trinidad Miranda Guajardo como Segunda Dama de honor.
