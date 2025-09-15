Arrancan los operativos de tránsito por el traslado de las carrozas a Ciudad Cultural

Operativos de tránsito por el traslado de las carrozas y los desfiles (Archivo)

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy confirmó que habrá una serie de medidas preventivas y restricciones de tránsito por los tradicionales Desfiles de Carrozas sobre Avenida de los Estudiantes Jujeños, en Ciudad Cultural, y el traslado de las mismas.

El personal motorizado de la Dirección de Tránsito y Transporte, acompañará el traslado de carrozas y carruajes hacia la Ciudad Cultural , por lo que se solicita circular con precaución tanto el martes 16 de 9 a 19 horas como el miércoles 17 de 9 a 16.

Los recorridos por donde irán las carrozas son varios, como la Ruta Provincial 1, Ruta Nacional 66, Ruta Nacional 9, así como también Avenida Santibáñez, Airampo y los diferentes accesos a Ciudad Cultural en la capital jujeña.

Cortes y medidas de tránsito durante los desfiles

Por los desfiles programados para los días 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 y 27 de septiembre, a partir de las 18 horas habrá cortes de tránsito, restricciones de estacionamiento y desvíos de transporte urbano en inmediaciones a Ciudad Cultural.

Cortes de tránsito

Av. Bolivia y Av. de los Estudiantes

Av. de los Estudiantes y Av. de las Carrozas

Av. de los Estudiantes y Prolongación Zorrilla de San Martín

Curupaití y Av. Bolivia

Curupaití y Zorrilla de San Martín

Curupaití y derivador ingreso a zona sur de Av. de los Estudiantes

Curupaití y Prolongación Juntos en Jujuy

Curupaití y Félix de Olazábal

Colectora Ruta 9 y Washington (ingreso clandestino)

Rotonda de Av. de los Estudiantes (ingreso a Ciudad Cultural)

Av. de los Estudiantes y Colectora Pila Solá

Colectora Pila Solá y Av. de las Carrozas

Av. de las Carrozas y Juntos en Jujuy

Av. de las Carrozas y Dr. Vidal

Av. de las Carrozas y Pedro del Portal

Av. de las Carrozas ingreso zona sur

Av. de los Estudiantes ingreso a Airampo (B° 23 de Agosto)

Suipacha y Coronel Arias

Ituzaingó y Dr. Vidal

Mientras que la restricción de estacionamiento será en Suipacha entre Pedro del Portal y Colectora Pila Solá. También habrá desvió de transporte urbano a partir de las 18. Las unidades modificarán su recorrido por Santibáñez, Cmdte. Pérez, Airampo, Acceso a Bº 23 de Agosto, Suipacha, Colectora Pila Solá, Av. de las Carrozas, Av. Bolivia, Av. Córdoba, retomando luego su trayecto habitual.

Desfiles de carrozas en la FNE 2025 (Archivo)

Otras disposiciones

Las paradas de taxis de radiollamada serán sobre Espejo y Curupaití (ANSES); mientras la parada del transporte sobre Avenida de las Carrozas en toda su extensión. El ingreso de los vecinos de Alto Padilla con acreditación de domicilio (DNI o boleta de servicio), será por Félix de Olazábal y Zorrilla de San Martín. El estacionamiento en Avenida Bolivia permitido será a 45° desde Airampo hasta Caídos por la Patria.