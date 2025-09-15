martes 16 de septiembre de 2025

15 de septiembre de 2025 - 15:53
Atención.

Arrancan los operativos de tránsito por el traslado de las carrozas a Ciudad Cultural

Habrá operativos de tránsito en San Salvador de Jujuy por el traslado de las carrozas y los desfiles.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Operativosde tránsito por el traslado de las carrozas y los desfiles (Archivo)

Operativos de tránsito por el traslado de las carrozas y los desfiles (Archivo)

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy confirmó que habrá una serie de medidas preventivas y restricciones de tránsito por los tradicionales Desfiles de Carrozas sobre Avenida de los Estudiantes Jujeños, en Ciudad Cultural, y el traslado de las mismas.

Los recorridos por donde irán las carrozas son varios, como la Ruta Provincial 1, Ruta Nacional 66, Ruta Nacional 9, así como también Avenida Santibáñez, Airampo y los diferentes accesos a Ciudad Cultural en la capital jujeña.

Operativos de tránsito por el traslado de las carrozas y los desfiles (Archivo)
Operativos de tránsito por el traslado de las carrozas y los desfiles (Archivo)

Operativos de tránsito por el traslado de las carrozas y los desfiles (Archivo)

Cortes y medidas de tránsito durante los desfiles

Por los desfiles programados para los días 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 y 27 de septiembre, a partir de las 18 horas habrá cortes de tránsito, restricciones de estacionamiento y desvíos de transporte urbano en inmediaciones a Ciudad Cultural.

Cortes de tránsito

  • Av. Bolivia y Av. de los Estudiantes
  • Av. de los Estudiantes y Av. de las Carrozas
  • Av. de los Estudiantes y Prolongación Zorrilla de San Martín
  • Curupaití y Av. Bolivia
  • Curupaití y Zorrilla de San Martín
  • Curupaití y derivador ingreso a zona sur de Av. de los Estudiantes
  • Curupaití y Prolongación Juntos en Jujuy
  • Curupaití y Félix de Olazábal
  • Colectora Ruta 9 y Washington (ingreso clandestino)
  • Rotonda de Av. de los Estudiantes (ingreso a Ciudad Cultural)
  • Av. de los Estudiantes y Colectora Pila Solá
  • Colectora Pila Solá y Av. de las Carrozas
  • Av. de las Carrozas y Juntos en Jujuy
  • Av. de las Carrozas y Dr. Vidal
  • Av. de las Carrozas y Pedro del Portal
  • Av. de las Carrozas ingreso zona sur
  • Av. de los Estudiantes ingreso a Airampo (B° 23 de Agosto)
  • Suipacha y Coronel Arias
  • Ituzaingó y Dr. Vidal

Mientras que la restricción de estacionamiento será en Suipacha entre Pedro del Portal y Colectora Pila Solá. También habrá desvió de transporte urbano a partir de las 18. Las unidades modificarán su recorrido por Santibáñez, Cmdte. Pérez, Airampo, Acceso a Bº 23 de Agosto, Suipacha, Colectora Pila Solá, Av. de las Carrozas, Av. Bolivia, Av. Córdoba, retomando luego su trayecto habitual.

Sigue la FNE 2024 con el desfile de carrozas del Grupo B
Desfiles de carrozas en la FNE 2025 (Archivo)

Desfiles de carrozas en la FNE 2025 (Archivo)

Otras disposiciones

Las paradas de taxis de radiollamada serán sobre Espejo y Curupaití (ANSES); mientras la parada del transporte sobre Avenida de las Carrozas en toda su extensión. El ingreso de los vecinos de Alto Padilla con acreditación de domicilio (DNI o boleta de servicio), será por Félix de Olazábal y Zorrilla de San Martín. El estacionamiento en Avenida Bolivia permitido será a 45° desde Airampo hasta Caídos por la Patria.

